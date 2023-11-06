沒想到在花蓮也能吃到令人驚艷的「法式無菜單料理」。位於民宅內的「阿秋食堂」，販售輕鬆簡單的法式小套餐，菜色的部分由主廚利用在地的食材，結合法式及日式的烹調手法，打造令味蕾意猶未盡的特色料理！而且每季都會更新菜色，讓你吃出新味不無聊。想吃記得要提前線上訂位，晚一步可是只能原地捶心肝了！

花蓮隱藏版美食「阿秋食堂」位於民宅內，小小的招牌低調地亮著，似乎在等著有緣人的到來。

食堂內的擺設，溫暖又有巧思，具有設計感的藤編椅，水泥牆邊的復古木櫃，結合台式與法式氛圍，讓人覺得愜意又放鬆。

餐點的部分是簡單的小套餐，依當季當地的食材創意製作出約6道菜餚左右的搭配，直接寫在一旁的黑板上，菜色會常常換，讓味蕾不定時都有新的享受。

開胃菜的黑橄欖抹醬，搭配酥脆的法棍麵包，簡簡單單不厚重的滋味，為這種美食饗宴揭開序幕。

鮭魚奶油可樂餅，外表看不出有什麼特別，咬開後迸發在嘴裡的鮭魚奶油內餡，味道恰到好處。

高麗菜火鍋湯帶有點家常的味道，裡頭用蝦蝦點綴，滋味甘甜美好，讓胃慢慢暖起來，溫潤而滿足。

用法式技巧烹調的瑞穗蜜香奶茶豬，不乾柴的豬肉帶有蜜香奶茶的淡淡香氣，主廚上菜後也介紹了料理的構思，讓人更能感受對料理的用心。

最讓人喜歡的花雕三杯拌飯，可能因為我平時是米飯派，沒想到熟悉台式滋味可以加入起司，轉變成異國料理的感覺，所以覺得相當驚艷，之後希望有機會再度品嚐到它！

最後的結尾當然不能錯過甜點啦！長相迷你可愛的桂花黑糖漬，輕甜淡雅的桂花蜜香氣，伴隨著黑糖味道，嚼著嚼著在嘴裡慢慢擴散開，為整個美食饗宴劃上甜甜的句點。

【阿秋食堂】

地址：花蓮縣花蓮市林森路315巷49號

營業時間：週三週四18:00-20:00、週五週六12:00-14:00；18:00-20:00、週日12:00-14:00、週一週二公休

電話：03-832-9566

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