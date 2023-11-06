來到美食之都台南，什麼時候都不怕沒東西吃，不論你是早起喝牛肉湯回去睡回籠覺，有無法早起魔咒的人，還是錯過厲害的早餐店，那麼台南早午餐絕對是你的首選！這篇精選推薦了10家台南早午餐店，有老屋、自然、簡約、個性不同風格，讓你不用早起、賴床有理！台南美食推薦這裡看。

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台南早午餐｜最初的地方

寧靜舒適的貝果小店

評價：4.7★

地址：台南市中西區府前路一段122巷2號

推薦餐點：貝果拼盤、小山園抹茶肉桂捲

隱藏在巷弄裏的最初的地方，如果不小心很容易就會略過，店面有兩層樓，一樓走的是復古的木質風格，二樓則是明亮的日式榻榻米，提供手沖咖啡、牛奶、甜點還有吃的，吃的則是以貝果作為主角搭配湯、沙拉等配餐，其中必點的就是貝果拼盤，鹹甜口味都有，除了常見的巧克力、伯爵，還有味噌、黑麥、剝皮辣椒等特殊口味，看當天出爐的口味。貝果外層烤到微酥，口感扎實有嚼勁，隨著拼盤還會附上三種抹醬，抹醬口味也是隨機的，萊姆乳酪、焦糖和鳳梨、藍莓、橘子等果醬，不管是沾醬和單吃都很可以。

台南早午餐｜無責任

躲藏在咖啡店的銷魂咖哩飯

評價：4.6★

地址：台南市中西區青年路226巷8號

推薦餐點：奶油咖哩雞、焦糖蘋果起司蛋糕

鄰近台南火車站有一間老屋改建而成的咖啡廳—無責任Irresponsible，一進門就有書牆、座位，充滿文青風的擺設，還看得到原始老屋的樣子，特別的是無責任的櫃台是在二樓。奶油咖哩雞是無責任的招牌，不像一般的咖哩飯，反而在盤中放了很多水果、生菜，除了增添不同色彩，吃起來也更加清爽。加入鮮奶油的咖哩香醇濃郁，是大部分人都能接受的甘味溫和咖哩；如果喜歡吃重口味的話，可以選擇果亞酸辣咖哩豬，加了各種香料，吃起來層次分明，微酸帶點辣的咖哩超下飯。

台南早午餐｜性格 character

可愛拉花飲品畫出你的好心情

評價：4.6★

地址：台南市北區成功路68巷4之5號

推薦餐點：新鮮蔬果沙拉涼麵、藝術拉花飲

台南日系風格早午餐性格せいかく，是一間提供早午餐、咖啡、飲品的巷弄小店，店內隨處都能看到標語和可愛塗鴉，性格的早午餐是全天供應的，新鮮蔬果沙拉涼麵，裡面包含當季水果、馬鈴薯泥、地瓜、麥片，吃起來健康滿分，也很有飽足感；熱壓三明治酥脆，內餡調味豐富，也能升級套餐。另外，性格還有一個特色，就是他的拉花，只要點咖啡或歐蕾類飲料就有拉花，有動物、卡通人物等，可以加價指定圖案或自備照片客製人像，每天早上9:00~10:00還能免費指定拉花，讓人捨不得破壞掉。

台南早午餐｜龍百貨

到侏儸紀世界品嘗早午餐

評價：4.6★

地址：台南市中西區民權路二段64巷53號

推薦餐點：龍心大悅、有眉毛的雞、營養午餐

龍百貨是一間以恐龍為主題的早午餐，店內有滿滿的恐龍，從座位到廁所都能看到恐龍的蹤跡，店裡還有很多恐龍公仔可以借來玩或拍照。龍百貨會不定時變換菜單，而且每一道的名稱都很有趣，像是龍心大悅、有眉毛的雞都讓人好奇內容物有什麼，龍百貨的早午餐分量很大，龍心大悅裡就有煎炒香料雞胸、嫩煎豆腐、蔬果冷麵沙拉、雙煎太陽蛋、時蔬炒菇、恐龍烙印小吐司、切片乳酪、例湯或優格和一杯飲品，一上桌超澎湃，很適合大食量的人。

台南早午餐｜小北家灶咖

綠意盎然的森林系早午餐

評價：4.8★

地址：台南市中西區郡緯街68號

推薦餐點：上等梅花豬鹹蛋咖哩、特調醬料香烤雞腿排、柳丁桂花紅茶

位於台南赤崁樓附近的小北家灶咖，是許多人稱為台南第一的早午餐店，一進門就看到植栽滿室，都快塞滿整個空間，有種在叢林裡用餐的感覺。除了植物，小北家灶咖的餐點品項也很多，早午餐、輕食和飲品寫滿厚厚的一本菜單，上桌時店員也會鉅細靡遺的介紹食材與特色，每份餐點都是經過營養師細算營養素跟熱量，營養均衡又美味，感受到店家的用心。

台南早午餐｜裏葉

值得跑一趟台南品嘗的布丁

評價：4.5★

地址：台南市北區西門路三段45巷42弄10號

推薦餐點：印式香料雞肉咖哩飯、裏葉布丁

裏葉是一間充滿個性的小店，想來就必須好好遵照用餐須知，看似麻煩不過都是很基本的規定，老屋搭配綠意盎然的植栽，為老宅注入一股活力，裏葉的位置不多，人太多時就要候位，而且座位全部是雙人座，超過人數就要分桌，適合兩人的單獨時光。裏葉的菜單非常簡單，主餐、飲品和常駐招牌裏葉布丁，菜單會定期更新，經典不敗的裏葉布丁滑嫩綿密，微苦的焦糖醬搭配上頭的蜂蜜鮮奶油中和，簡單卻又有深度的滋味，沒吃到真的會扼腕！

台南早午餐｜日好

吃好、拍好、好飽的日好

評價：4.6★

地址：台南市永康區中華二路205號

推薦餐點：小茴香無骨雞腿、醬燒紅麴梅花豚

位於永康的日好One Fine Day，店內走的是清新的純白色系裝潢，像韓系咖啡廳的簡約風格，是間人氣很夯的早午餐店。日好販售早午餐、飲品、咖啡及甜點，早午餐份量充足，一份餐點包含主菜、炒蛋、沙拉、手揉老麵麵包、地瓜薯條、當季水果和飲品，而且麵包有佛卡夏、法式吐司、起司帕瑪森可以選擇，飽足感滿分，不論是美味、質感、氣氛、份量都很棒，是一間值得N訪的好店。

台南早午餐｜南島夢遊

夢遊在台南美食王國

評價：4.6★

地址：台南市北區公園路487巷18號

推薦餐點：豆奶起司燒煎餅、傑克辣乳酪烤吐司、宇治金時冰淇淋鬆餅

遠離喧囂的老宅咖啡廳南島夢遊，店內環境溫馨空間舒適，還能看到以前的窗花、花磚，牆上也擺設一些自己設計的插畫明信片、貼紙等文創小物，別有一番風味。推薦餐點有豆奶起司燒煎餅，豆漿口味的餅皮吃的到淡淡豆香，吃完正餐當然不能忘了甜點，宇治金時冰淇淋鬆餅使用小山園抹茶粉，冰淇淋裡有紅豆、抹茶寒天，其他還有麵茶鬆餅、手作布丁也都是店內的招牌唷！