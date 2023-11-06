為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南早午餐推薦的8家台南美食早午餐，晚起還是要吃台南早餐！

台南早午餐推薦的8家台南美食早午餐，晚起還是要吃台南早餐！

2023-11-06 17:02:16 好好玩 人氣：102
share
窩客好文

好好玩

發表篇數：777篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：最初的地方
place台南市中西區府前路一段122巷2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

來到美食之都台南，什麼時候都不怕沒東西吃，不論你是早起喝牛肉湯回去睡回籠覺，有無法早起魔咒的人，還是錯過厲害的早餐店，那麼台南早午餐絕對是你的首選！這篇精選推薦了10家台南早午餐店，有老屋、自然、簡約、個性不同風格，讓你不用早起、賴床有理！台南美食推薦這裡看。

▼ 台南精選懶人包 ▼
台南景點 台南美食 台南夜市 台南住宿

重點整理：

台南早午餐｜最初的地方

寧靜舒適的貝果小店

評價：4.7★

地址：台南市中西區府前路一段122巷2號

推薦餐點：貝果拼盤、小山園抹茶肉桂捲

圖片授權：IG @weiyu_food

隱藏在巷弄裏的最初的地方，如果不小心很容易就會略過，店面有兩層樓，一樓走的是復古的木質風格，二樓則是明亮的日式榻榻米，提供手沖咖啡、牛奶、甜點還有吃的，吃的則是以貝果作為主角搭配湯、沙拉等配餐，其中必點的就是貝果拼盤，鹹甜口味都有，除了常見的巧克力、伯爵，還有味噌、黑麥、剝皮辣椒等特殊口味，看當天出爐的口味。貝果外層烤到微酥，口感扎實有嚼勁，隨著拼盤還會附上三種抹醬，抹醬口味也是隨機的，萊姆乳酪、焦糖和鳳梨、藍莓、橘子等果醬，不管是沾醬和單吃都很可以。

圖片授權：IG @weiyu_food

台南早午餐｜無責任

躲藏在咖啡店的銷魂咖哩飯

評價：4.6★

地址：台南市中西區青年路226巷8號

推薦餐點：奶油咖哩雞、焦糖蘋果起司蛋糕

圖片授權：IG @chuan_0128

鄰近台南火車站有一間老屋改建而成的咖啡廳—無責任Irresponsible，一進門就有書牆、座位，充滿文青風的擺設，還看得到原始老屋的樣子，特別的是無責任的櫃台是在二樓。奶油咖哩雞是無責任的招牌，不像一般的咖哩飯，反而在盤中放了很多水果、生菜，除了增添不同色彩，吃起來也更加清爽。加入鮮奶油的咖哩香醇濃郁，是大部分人都能接受的甘味溫和咖哩；如果喜歡吃重口味的話，可以選擇果亞酸辣咖哩豬，加了各種香料，吃起來層次分明，微酸帶點辣的咖哩超下飯。

圖片授權：IG @wendy_isapig

台南早午餐｜性格 character

可愛拉花飲品畫出你的好心情

評價：4.6★

地址：台南市北區成功路68巷4之5號

推薦餐點：新鮮蔬果沙拉涼麵、藝術拉花飲

圖片授權：IG @food98go

台南日系風格早午餐性格せいかく，是一間提供早午餐、咖啡、飲品的巷弄小店，店內隨處都能看到標語和可愛塗鴉，性格的早午餐是全天供應的，新鮮蔬果沙拉涼麵，裡面包含當季水果、馬鈴薯泥、地瓜、麥片，吃起來健康滿分，也很有飽足感；熱壓三明治酥脆，內餡調味豐富，也能升級套餐。另外，性格還有一個特色，就是他的拉花，只要點咖啡或歐蕾類飲料就有拉花，有動物、卡通人物等，可以加價指定圖案或自備照片客製人像，每天早上9:00~10:00還能免費指定拉花，讓人捨不得破壞掉。

圖片授權：IG @purplefake

台南早午餐｜龍百貨

到侏儸紀世界品嘗早午餐

評價：4.6★

地址：台南市中西區民權路二段64巷53號

推薦餐點：龍心大悅、有眉毛的雞、營養午餐

圖片授權：IG @hsin_yu_eat_eat_eat

龍百貨是一間以恐龍為主題的早午餐，店內有滿滿的恐龍，從座位到廁所都能看到恐龍的蹤跡，店裡還有很多恐龍公仔可以借來玩或拍照。龍百貨會不定時變換菜單，而且每一道的名稱都很有趣，像是龍心大悅、有眉毛的雞都讓人好奇內容物有什麼，龍百貨的早午餐分量很大，龍心大悅裡就有煎炒香料雞胸、嫩煎豆腐、蔬果冷麵沙拉、雙煎太陽蛋、時蔬炒菇、恐龍烙印小吐司、切片乳酪、例湯或優格和一杯飲品，一上桌超澎湃，很適合大食量的人。

圖片授權：IG @jasna_yc.c

台南早午餐｜小北家灶咖

綠意盎然的森林系早午餐

評價：4.8★

地址：台南市中西區郡緯街68號

推薦餐點：上等梅花豬鹹蛋咖哩、特調醬料香烤雞腿排、柳丁桂花紅茶

圖片授權：IG @nancy.0307

位於台南赤崁樓附近的小北家灶咖，是許多人稱為台南第一的早午餐店，一進門就看到植栽滿室，都快塞滿整個空間，有種在叢林裡用餐的感覺。除了植物，小北家灶咖的餐點品項也很多，早午餐、輕食和飲品寫滿厚厚的一本菜單，上桌時店員也會鉅細靡遺的介紹食材與特色，每份餐點都是經過營養師細算營養素跟熱量，營養均衡又美味，感受到店家的用心。

圖片授權：IG @weiyu_food

台南早午餐｜裏葉

值得跑一趟台南品嘗的布丁

評價：4.5★

地址：台南市北區西門路三段45巷42弄10號

推薦餐點：印式香料雞肉咖哩飯、裏葉布丁

圖片授權：IG @nini_daily_life

裏葉是一間充滿個性的小店，想來就必須好好遵照用餐須知，看似麻煩不過都是很基本的規定，老屋搭配綠意盎然的植栽，為老宅注入一股活力，裏葉的位置不多，人太多時就要候位，而且座位全部是雙人座，超過人數就要分桌，適合兩人的單獨時光。裏葉的菜單非常簡單，主餐、飲品和常駐招牌裏葉布丁，菜單會定期更新，經典不敗的裏葉布丁滑嫩綿密，微苦的焦糖醬搭配上頭的蜂蜜鮮奶油中和，簡單卻又有深度的滋味，沒吃到真的會扼腕！

圖片授權：IG @nini_daily_life

台南早午餐｜日好

吃好、拍好、好飽的日好

評價：4.6★

地址：台南市永康區中華二路205號

推薦餐點：小茴香無骨雞腿、醬燒紅麴梅花豚

圖片授權：IG @queencyisshe

位於永康的日好One Fine Day，店內走的是清新的純白色系裝潢，像韓系咖啡廳的簡約風格，是間人氣很夯的早午餐店。日好販售早午餐、飲品、咖啡及甜點，早午餐份量充足，一份餐點包含主菜、炒蛋、沙拉、手揉老麵麵包、地瓜薯條、當季水果和飲品，而且麵包有佛卡夏、法式吐司、起司帕瑪森可以選擇，飽足感滿分，不論是美味、質感、氣氛、份量都很棒，是一間值得N訪的好店。

圖片授權：IG @anna_chen0811

台南早午餐｜南島夢遊

夢遊在台南美食王國

評價：4.6★

地址：台南市北區公園路487巷18號

推薦餐點：豆奶起司燒煎餅、傑克辣乳酪烤吐司、宇治金時冰淇淋鬆餅

圖片授權：IG @bowei_tainanfood

遠離喧囂的老宅咖啡廳南島夢遊，店內環境溫馨空間舒適，還能看到以前的窗花、花磚，牆上也擺設一些自己設計的插畫明信片、貼紙等文創小物，別有一番風味。推薦餐點有豆奶起司燒煎餅，豆漿口味的餅皮吃的到淡淡豆香，吃完正餐當然不能忘了甜點，宇治金時冰淇淋鬆餅使用小山園抹茶粉，冰淇淋裡有紅豆、抹茶寒天，其他還有麵茶鬆餅、手作布丁也都是店內的招牌唷！

圖片授權：IG @bowei_tainanfood

 

台南必去景點
台南景點台南夜景
台南秘境台南登山
台南博物館台南阿勃勒
台南親子景點 台南文創景點
台南觀光工廠台南約會景點

台南好玩私房景點 ▼
頑皮世界四草隧道
軍艦博物館走馬瀨農場
水道博物館南科考古館
奇美博物館JETS嘉年華
安平海洋之丘東山仙湖農場
德元埤荷蘭村考古館兒童廳

台南三天兩夜
台南飯店台南民宿
台南住宿汽車旅館
安平景點台南景點
台南一日遊台南二日遊

台南限定活動
台南燈會奇美聖誕
台南跨年龍崎光節

台南美食景點
台南美食安平美食
台南宵夜台南夜市
成大美食台南冰店
台南甜點台南蛋糕
台南酒吧台南美食
國華街美食台南咖啡廳
台南牛肉湯台南伴手禮
台南早午餐台南火鍋店

檢舉
share
chevron_left

新竹火鍋控看過來！精選個人小火鍋、麻辣鍋、石

【宜蘭海景民宿】推薦宜蘭Top9海岸民宿，絕美海

chevron_right
延伸閱讀

台北✿移動甜點工作室✿深藍色神秘二樓!有超好吃芋泥巴斯克乳酪蛋糕!

 hao_shi_yu

台南『周氏蝦捲』

 凌雲江海清

久久一定會去吃一下的PAUL甜點

 陳萊寧

盆栽提拉米蘇超吸晴－咖啡瑪榭

 波莉妞
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

好好玩

發表篇數：777篇

渴望自由的靈魂，創造生活的美好

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
逸隱軒人文茶坊 照片

逸隱軒人文茶坊

5.00 (1人評鑑)

區域：台南市安平區
衛屋茶事 Sputnik Lab 照片

衛屋茶事 Sputnik Lab

4.31 (22人評鑑)

區域：台南市北區
試茶Tshì Tê 照片

試茶Tshì Tê

3.50 (1人評鑑)

區域：台南市中西區
甲子園茶行 照片

甲子園茶行

3.50 (1人評鑑)

區域：台南市永康區
THE CARGO茶屋 照片

THE CARGO茶屋

4.33 (3人評鑑)

區域：台南市中西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up