吃到飽往往是許多人攻略的目標，除了種類豐富多元之外，各種高價食材的無限取用，更是許多吃到飽餐廳的吸睛賣點，舉凡生魚片、牛排、螃蟹等皆已是標配，近期火紅的「饗 A Joy」更是以當季在地食材，加上高樓層景致作為主打，雖價位已直逼米其林餐廳，但在訂位上還是有一定困難度，可見吃到飽市場仍十分火熱。

而這篇要介紹的「晶華酒店栢麗廳」Buffet在臺灣算是挺知名，曾被美國媒體CNN推薦，最貴的晚餐時段價格約是兩千出頭，若搭配餐券或刷卡優惠會再更划算些。

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「晶華酒店栢麗廳」位於「晶華酒店」地下一樓，從捷運中山站走來約六分鐘腳程，中山北路上也有許多公車站牌，也有停車場方便自駕前往的顧客。

「晶華酒店」裏頭的知名餐廳不少，從各國料理「初魚 鮨」、「晶華軒」、「ROBIN'S 牛排屋」等，至米其林一星「Impromptu by Paul Lee」都能在這找著，不怕餓肚子，只怕荷包不夠深。

「晶華酒店栢麗廳」共有三百餘席位，而最受歡迎的莫過於落地窗旁，有著良好採光的桌型座位，即使是平日中午人潮也是源源不絕。

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▲冷盤區

「晶華酒店栢麗廳」的入口處即是冷盤區，除了生菜、沙拉之外，還有現做的散壽司。

必須說冷盤區應該是我當天最滿意的一區，與米其林綠星「小小樹食」合作，生菜種類多元，還有搭配我愛的堅果、奇亞籽等，新鮮美味。

而蔬食也有清楚的標示。

▲水果/果汁區

而冷盤區旁，即是可互相搭配的水果區，當天水果共有五種，皆是我十分喜愛的品項，而且甜度都挺高。

一旁的果汁我就不是那麼推薦了，除了純果汁外也有混搭特調，整體甜度都偏高。

▲海鮮區

「晶華酒店栢麗廳」最為人所知的，就是這360度的環狀海鮮檯，舉凡生魚片、手捲、螃蟹、淡菜、鮮蝦、鮮魚湯等，都是在此取用。

手捲部分是現點現做，材料滿多可供選擇，但也有滿多玉米、玉子燒等非海鮮的選項。

說到海鮮，生魚片當然不可少，由於我不太吃生食，所以就意思意思拿個兩三片，新鮮度不錯。

雖不吃生魚片，但炙燒鮭魚卻是我的愛，還有鮮蝦壽司我也拿了好幾個，挺推薦。

如果想喝熱湯，也有鮮魚湯可以拿取。（※牡蠣殼為裝飾，僅有牡蠣味噌湯）

最受歡迎的區域，莫過於清蒸螃蟹、鮮蝦、淡菜，沒有多餘的調味，是食材本身的直球對決。

鮮蝦肉質Q彈飽滿還不賴，但螃蟹不僅冷食，而且肉少殼多，吃起來挺費力，對我這種懶人來說拿過一輪就沒有吸引力了。

▲熟食區

由於我不是海鮮愛好者（尤其生魚片），所以熟食區算是我這次的重點。熟食區大概也有分為幾種類型：肉品、熱菜、麵食以及港式點心。

肉品區的人氣菜色，應屬這道現切爐烤牛排，但也是今天最讓我失望的一道。

肉質吃起來粉粉的，且幾乎是咬不動的狀態，連一片都沒辦法吃完，這樣的品質應該重新檢視一下，不然印象真的大打折扣。

反倒是鐵板上的現煎豬排跟雞腿表現還比較好些。

還有一些特色菜。

麵食區是採自選材料以及麵條，再由師傅現做，但由於太占胃容量，所以當天就沒有取用。

一些基本的熱菜也有，像是炸蝦、咖哩、燉肉、炒食蔬等等。

炊煙裊裊的港點，忍不住拿了顆燒賣，表現正常。

熟食區酌量拿了一盤，大概就是有飽足感，但沒有滿足感跟記憶點的狀況。

▲甜點區

甜點區擺設的華麗，種類也很多，舉凡餅乾、提拉米蘇、蛋糕、法式薄餅、泡芙等應有盡有，可以說是我十分期待的一區。

優點是份量很小，可以多種取用也不占胃容量，只是甜度皆過高，同樣事沒有太多記憶點。

對我來說最好吃的是—Häagen-Dazs冰淇淋。

▲飲料區

位置位於甜點區旁，飲料區有基本的咖啡、熱茶、熱可可等，沒有太特別的部分，就不多加贅述。

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台北晶華酒店栢麗廳 Brasserie / FB

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號

電話：02-2521-5000#3870

營業時間：06:30-10:00、11:30-14:00、14:30-16:30、17:30-21:30

（用餐日期：2023/6）



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