吸粉堂過橋米粉中壢外帶店以正宗酸辣粉、螺獅粉、過橋米粉外帶為主

現在外面提供一張桌椅，如果有需要現場用也是沒有問題的

【目錄索引】

‧吸粉堂過橋米粉-環境介紹

‧吸粉堂過橋米粉-優惠／集點活動

‧吸粉堂過橋米粉-菜單

‧吸粉堂過橋米粉-餐點介紹

‧吸粉堂過橋米粉-店家資訊

吸粉堂過橋米粉中壢外帶店位在車水馬龍的環中東路上

鄰近內壢火車站、環東黃昏市場

【吸粉堂過橋米粉-環境介紹】

原本只有外帶，但太多客人詢問有沒有內用？

於是乎～外場提供一張桌子可以在現場享用！！

現場提供菊花茶可以飲用

在等候時可以先倒一杯來嚐嚐

除了外帶外

店家也有與美食外送平台合作，可利用FOODPANDA及UBEREAT點餐

落地玻璃窗上也貼了一張很大的菜單

餐點是一鍋一鍋的煮

只見店家很熟練的製作一碗一碗的料理

【吸粉堂過橋米粉-優惠／集點活動】

◎加好友集滿11點，免費送1碗（任選）

◎於FB粉絲專頁按讚，送「滷雞爪」

【吸粉堂過橋米粉-菜單】

有過橋米粉、螺獅粉、酸辣粉

也可以加價加料

【吸粉堂過橋米粉-餐點介紹】

▲番茄過橋米粉160元

番茄過橋米粉含有一份小菜，是海帶芽

海帶芽酸酸脆脆的很爽口，很開胃也很解膩

蕃茄過橋米線裡面有凍豆腐、白菜、豆皮、豆芽菜，豬肉片，鴨血、蕃茄、黑木耳、高麗菜、金針菇

番茄過橋米粉裡面有不少食材

豬肉肉質是像梅花豬，肥瘦適中

口感脆彈鮮嫩

凍豆腐吸飽了湯汁，一口咬下在嘴裡爆汁

小麥很愛吃麻辣鴨血，但不是麻辣的就沒有特別愛

因為很多鴨血都要煮一段時間才會入味，沒有入味的我不是很愛

所以抱著姑且一試的心態吃了～咦？這鴨血居然是有先處理過的

因為鴨血不但很軟滑嫩口而且還很有味道，我喜歡

米粉跟一般我們吃到的是不一樣的，Q軟中保有彈性

小麥不是特別愛吃米粉，但吸粉堂的番茄過橋米粉我非常呷意！

吃完讓我有種意猶未盡的感覺

湯頭除了有番茄微酸的口感外，還帶有熬煮出來高湯的滋味

會讓人一口接著一口喝（至少我把這整碗的湯給喝完了）

因為我很愛湯，但也經常在吃完外食，回家後口乾舌燥

好在喝完中壢吸粉堂過橋米粉後，完全不會有這問題

▲正宗酸辣粉 120元

正宗酸辣粉有海帶、青菜、豆芽菜、花生米、香菜、蔥花等等

海帶充滿著海味，咬起來不會太軟太爛還保有咬勁

酸辣粉又酸又辣，倒入鎮江醋，有著醋的香氣跟酸勁

灑上蔥花、香菜，一入口就有著香菜的香氣、醋的酸味及香氣等豐富的滋味

酸辣粉咕溜滑溜、又Q又彈，吸附到湯汁酸辣的滋味，不是太辣口，但很有味道

吃起來讓人意猶未盡，很順口，會一口接著一口吃到停不下來～

加入的花生米有畫龍點睛的效果，吃到的時候散發著花生脆脆的口感跟香氣

酸酸辣辣的湯頭，非常開胃，夏天吃很適合

熱騰騰又夠味的湯頭，也適合這入秋後、涼爽的氣候食用

▲豬腳螺獅粉 180元（+20元炸蛋、+30兩隻雞腳）

豬腳螺獅粉有豬腳、空心菜、黑木耳、榨菜、豆皮、紅油蘿蔔、酸筍等等

另外再加雞爪、炸蛋

只要在店家粉絲專頁按讚就送雞爪唷！

豬腳皮很Q且帶有彈性

吃起來很Q彈，完全不會有豬皮那種油膩的感覺

雞腳燉煮到膠質都融化出來的感覺

咬下去口感很Q而且又有綿密膠質的感覺

炸蛋推薦必點！

外層炸到香酥，吸收了湯頭的滋味

一口咬下會不小心「噗滋」噴汁

螺獅粉又Q又滑溜，而且完全不會過軟爛

依舊保有麵條該有的彈性

湯頭有著獨特、濃郁的風味

很多人說螺獅粉會臭臭的，但今天吃了不會覺得有臭味而是有一股獨特的滋味

喜歡吃豬腳也喜歡啃雞腳的男友看到有豬腳螺獅粉好開心

而且可以加價加料，有雞腳還可以加顆炸蛋，有夠滿足的

外帶回家時，發現店家使用雙層蓋子，如此一來比較不會外漏

所以外帶回家食用也很讓人放心

吸粉堂過橋米粉餐點好吃、份量十足

是會讓我想再回購的店家

【吸粉堂過橋米粉-店家資訊】

店名：吸粉堂過橋米粉

地址：桃園市中壢區環中東路193號

營業時間：11:00~21:30，週一公休

電話：03-468 8868

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