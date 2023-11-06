吸粉堂過橋米粉中壢外帶店以正宗酸辣粉、螺獅粉、過橋米粉外帶為主
現在外面提供一張桌椅，如果有需要現場用也是沒有問題的
【目錄索引】
吸粉堂過橋米粉中壢外帶店位在車水馬龍的環中東路上
鄰近內壢火車站、環東黃昏市場
原本只有外帶，但太多客人詢問有沒有內用？
於是乎～外場提供一張桌子可以在現場享用！！
現場提供菊花茶可以飲用
在等候時可以先倒一杯來嚐嚐
除了外帶外
店家也有與美食外送平台合作，可利用FOODPANDA及UBEREAT點餐
落地玻璃窗上也貼了一張很大的菜單
餐點是一鍋一鍋的煮
只見店家很熟練的製作一碗一碗的料理
◎加好友集滿11點，免費送1碗（任選）
◎於FB粉絲專頁按讚，送「滷雞爪」
有過橋米粉、螺獅粉、酸辣粉
也可以加價加料
▲番茄過橋米粉160元
番茄過橋米粉含有一份小菜，是海帶芽
海帶芽酸酸脆脆的很爽口，很開胃也很解膩
蕃茄過橋米線裡面有凍豆腐、白菜、豆皮、豆芽菜，豬肉片，鴨血、蕃茄、黑木耳、高麗菜、金針菇
番茄過橋米粉裡面有不少食材
豬肉肉質是像梅花豬，肥瘦適中
口感脆彈鮮嫩
凍豆腐吸飽了湯汁，一口咬下在嘴裡爆汁
小麥很愛吃麻辣鴨血，但不是麻辣的就沒有特別愛
因為很多鴨血都要煮一段時間才會入味，沒有入味的我不是很愛
所以抱著姑且一試的心態吃了～咦？這鴨血居然是有先處理過的
因為鴨血不但很軟滑嫩口而且還很有味道，我喜歡
米粉跟一般我們吃到的是不一樣的，Q軟中保有彈性
小麥不是特別愛吃米粉，但吸粉堂的番茄過橋米粉我非常呷意！
吃完讓我有種意猶未盡的感覺
湯頭除了有番茄微酸的口感外，還帶有熬煮出來高湯的滋味
會讓人一口接著一口喝（至少我把這整碗的湯給喝完了）
因為我很愛湯，但也經常在吃完外食，回家後口乾舌燥
好在喝完中壢吸粉堂過橋米粉後，完全不會有這問題
▲正宗酸辣粉 120元
正宗酸辣粉有海帶、青菜、豆芽菜、花生米、香菜、蔥花等等
海帶充滿著海味，咬起來不會太軟太爛還保有咬勁
酸辣粉又酸又辣，倒入鎮江醋，有著醋的香氣跟酸勁
灑上蔥花、香菜，一入口就有著香菜的香氣、醋的酸味及香氣等豐富的滋味
酸辣粉咕溜滑溜、又Q又彈，吸附到湯汁酸辣的滋味，不是太辣口，但很有味道
吃起來讓人意猶未盡，很順口，會一口接著一口吃到停不下來～
加入的花生米有畫龍點睛的效果，吃到的時候散發著花生脆脆的口感跟香氣
酸酸辣辣的湯頭，非常開胃，夏天吃很適合
熱騰騰又夠味的湯頭，也適合這入秋後、涼爽的氣候食用
▲豬腳螺獅粉 180元（+20元炸蛋、+30兩隻雞腳）
豬腳螺獅粉有豬腳、空心菜、黑木耳、榨菜、豆皮、紅油蘿蔔、酸筍等等
另外再加雞爪、炸蛋
只要在店家粉絲專頁按讚就送雞爪唷！
豬腳皮很Q且帶有彈性
吃起來很Q彈，完全不會有豬皮那種油膩的感覺
雞腳燉煮到膠質都融化出來的感覺
咬下去口感很Q而且又有綿密膠質的感覺
炸蛋推薦必點！
外層炸到香酥，吸收了湯頭的滋味
一口咬下會不小心「噗滋」噴汁
螺獅粉又Q又滑溜，而且完全不會過軟爛
依舊保有麵條該有的彈性
湯頭有著獨特、濃郁的風味
很多人說螺獅粉會臭臭的，但今天吃了不會覺得有臭味而是有一股獨特的滋味
喜歡吃豬腳也喜歡啃雞腳的男友看到有豬腳螺獅粉好開心
而且可以加價加料，有雞腳還可以加顆炸蛋，有夠滿足的
外帶回家時，發現店家使用雙層蓋子，如此一來比較不會外漏
所以外帶回家食用也很讓人放心
吸粉堂過橋米粉餐點好吃、份量十足
是會讓我想再回購的店家
店名：吸粉堂過橋米粉
地址：桃園市中壢區環中東路193號
營業時間：11:00~21:30，週一公休
電話：03-468 8868
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