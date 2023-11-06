說到全台最有傳統文化韻味的城鎮，台南絕對榜上有名！台南有「府城古都」美稱，每到元宵燈節更是一年中最耀眼的時刻，6大燈節點亮整個台南夜空。哪裡好看、好玩，貼心的小編都幫大家整理在這篇【2023台南燈會懶人包】，過年走春行程，現在就要開始規劃啦，第一站選台南就對了！

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2023台灣燈會在臺南｜台南燈會介紹

以下資訊待官方正式公布

台灣燈會睽違16年，明年終於回歸台南了！這次2023台灣燈會在台南將於2024/2/3正式開幕，台南燈會其中分為安平燈區及高鐵燈區等2大燈區舉辦。台南燈會安平燈區為副燈區會規劃水域光藝展演；開幕時間為2024/2/3至3/10。而台南燈會高鐵燈區則為主燈區，會展出結合數位藝術、多媒體應用的光影藝術作品，開幕時間為2024/2/24~3/10。

另外，2023台灣燈會在台南還會串聯起龍崎光節空山祭、月津港燈節、普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、馬沙溝燈節、消防史料館祈福燈籠等各地方人氣燈會盛大元宵，非常熱鬧！

【2023台灣燈會主燈區:高鐵燈區】 燈會展期： 2024/2/24至3/10 燈會地址： 大臺南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域 【2023台灣燈會副燈區:安平燈區】 燈會展期： 2024/2/3至3/10 燈會地址： 林默娘公園、原1661臺灣船園區、安平運河沿岸及安平遊憩碼頭

元宵節傳統習俗有哪些？

正月十五元宵節真是讓人又愛又恨，有好多好玩的習俗和美食傳統，但卻又表示熱鬧的春節到了尾聲。元宵節有「小過年」之稱，這一天家家戶戶張燈結彩、吃湯圓、鬧花燈、猜燈謎，在歡聲笑語中歡度熱鬧的節日。台灣燈會則是另一個新興傳統，這個自1990年起每年元宵節由交通部觀光局及各主辦縣市政府共同主辦的燈藝節慶活動，原為僅在臺北市舉辦的「臺北燈會」，自2003年起改名為台灣燈會並移師全國各縣市舉辦。

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2023台南燈會推薦｜月津港燈節

月津港燈節是自2012年起由臺南市政府於每年元宵節期間主辦的燈會活動，地點位於鹽水月津港水域。主要特色即是讓光影與鹽水原貌風情互襯，成為獨樹一格的地景燈展。每一屆燈節也都會結合時令、人文、自然脈絡，設計策展核心。過去遊客走訪台南，往往選擇安平區、中西區、南區、東區等熱鬧城鎮停留，月津港燈節讓外縣市遊客看到鹽水新風貌，吸引大批年輕族群走訪，更成為台南鹽水大盛會。

月津港燈節2021年因疫情取消未展出，2023年正好屆滿十周年，此次會將2021年未展出的作品超過20件一併布展出來，此外更邀請日本藝術團隊「TeamLab」，在永成戲院為鹽水小鎮打造新的燈節觀賞體驗，台灣藝術團隊「有用主張」也會在水域製作全新大型裝置藝術作品「運用幻象-裂縫」，擴大規模、更有看頭，宣布強勢回歸啦！

2023台南燈會推薦｜ 鹽水月光之城－漫月美行動

展期：2021年12月18日至2023年2月28日(啟燈時間：每日晚上6點－10點)

地點：台南鹽水歷史街區

鹽水舊稱月津、月港，由來可追朔至清雍年間，鹽水區曾設鹽水港堡，因地形呈現新月形狀而得名。過去鹽水的特色似乎只有鹽水蜂炮，但自2019年起臺南市政府為將這短期節慶活動，轉型為長期的小鎮創生計畫，展開「月之美術館」企劃，2021年全新年度特展漫月美行動，將台南鹽水小鎮街區打造成美術館，白天遊客可以探訪鹽水小巷間的各種裝置藝術、晚上則尋訪地景燈飾，質感燈展搭配古樸街道，彷彿讓人重回60年代，非常浪漫。特展從2022到2023年，陪你一同過新年與元宵。

2023台南燈會推薦｜ 府城普濟燈會

展期：2023年1月27日至2月28日

地點：普濟殿(台南市中西區普濟街79號)

20232台南燈會推薦｜ 龍崎光節－空山祭

展期：𝟐𝟎𝟐𝟏年𝟏𝟐月𝟐𝟓日至𝟐𝟎𝟐𝟐年𝟐月𝟐𝟖日𝟏𝟕:𝟑𝟎~𝟐𝟐:𝟎𝟎（除春節外，每週二休展）​

地點：台南市龍崎區虎形山公園​​

龍崎位於台南南端，與高雄接壤，是台南市人口最少的行政區，人口有外流及老化的問題，且因地形屬阿里山山脈尾稜，為海拔約80~350公尺左右的丘陵地，地質特殊加上河流侵蝕沖刷，形成不少的惡地地形，過去鮮為人知，也不太會有遊客走訪，但自2020年舉辦第一屆龍崎空山祭後逐漸打開知名度，也因第一屆大受好評，2021年強勢回歸。這次「龍崎光節：空山祭」以《惡地伏流》為主題，與動畫師、藝術家、在地居民學校合作，一同在龍崎區虎形山公園夜晚的山林及街道間設置14件大型的公共藝術品，將這個偏鄉小鎮營造成為奇幻的藝術空間。

2023台南燈會推薦｜ 神農街燈會

地點：台南市中西區神農街

台南最知名的歷史古色巷弄神農街，白天是很好拍的老街，燈會期間的夜晚掛上燈籠後就會有不一樣的風貌！神農街燈會是由

2023台南燈會推薦｜ 台南鹽水蜂炮

展期 ： 2023年2月14日繞行鎮外至2月15日繞行鎮內

2023年2月14日繞行鎮外至2月15日繞行鎮內 地點：鹽水武廟(台南市鹽水區武廟路87號)

有別於其他燈會具設計感、新潮藝術型態，府城普濟燈會走的是傳統彩繪花燈、燈籠路線，不知不覺已舉辦10年，成為在地人每年農曆春節連假必看風景，每年在中秋佳節期間普濟殿會舉辦彩繪花燈比賽，經由評選後，於元宵燈節期間在街道上高掛展出。今年普濟燈會欣逢十周年，是地方盛事，也是不少在外的台南遊子引頸期盼的活動，想必場面會熱鬧非凡。普濟燈會軸線設計上，人潮可順著花燈一路步行至普濟殿拜拜點燈，新的一年求個好運。南臺科技大學學生團隊攜手台南市文化協會，與在地居民一同打造的特色燈會，今年將舉辦神農街元宵虎年花燈燈展，古樸的街道和彩繪花燈相映襯，連在地人都會專程去走走，神農街面貌煥然一新。展期時間待公布。

鹽水蜂炮的歷史悠久，是台灣最具有特色的民俗活動之一，甚至登上國際版面。由來起因自鹽水過去曾遭瘟疫肆虐以致人煙稀少、農田荒蕪，倖存的居民乃於元宵時節，虔誠地以各式陣頭恭請關公及眾神出巡繞境，沿途施放大量的煙火炮竹，之後果真消災解厄、驅除瘟疫。居民於是每年元宵夜沿襲成例，演變為今日赫赫有名之蜂炮盛會。

具有聲光效果又刺激的蜂炮每年總會吸引國內外遊客朝聖，不過衝鋒陷陣之餘可要注意安全，須做好全身性防護免得被蜂炮炸傷。

看完一輪之後，是不是覺得農曆年期間的台南熱鬧又很不一樣呢?更重要的是，台南還有豐富的街頭小吃、道地府城美食等著你上門!耶誕節、跨年假期短沒有玩過癮，趁著現在快規劃一趟春遊之旅吧，台南白天吃美食、逛老街，夜晚賞燈走春，浪漫又有特色，保證讓你重新認識台南府城。一起用閃亮燈會開啟新的一年吧~