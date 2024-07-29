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小編蒐集16個「 高雄室內景點 」，依照每個室內景點特色分為IG打卡、藝術文創、歷史古蹟，以及又好玩又有教育意義的博物館及美術館。超齊全的高雄雨天備案，讓你在高雄玩碰上雨天、寒流或大熱天想吹冷氣，通通不怕不知道去哪玩～

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【2024高雄室內景點】16個下雨天備案好去處｜網美打卡、情侶出遊、博物館、文創、古蹟景點一網打盡

搶先看5個室內景點：

高雄室內景點 | 網美IG打卡景點

1. 高雄市立圖書館 高雄總圖

在前鎮區新建的圖書館總館，全館分為地上8層，地下1層，可容納近百萬冊的藏書量。每層樓都有草皮綠地，讓民眾可以在城市之中，還能擁有個躺在草皮上、大樹下閱讀的空間。館內不僅館藏豐富，還有許多裝置藝術和超大空中花園，來到圖書館不但可以看書，還能到各樓層的輕食咖啡廳休息看風景，享受忙裡偷閒的好時光。

2. 大魯閣草衙道

大魯閣草衙道是國內首座結合運動休閒娛樂的商場，商家有影城、健身房、服飾鞋包、家電用品、主題餐廳…等，種類包羅萬象，適合各種消費族群。而最大賣點的鈴鹿賽道樂園，採免費入園，依照各項遊樂設施按次收費，也有超值的一日暢遊票。草衙道不只好玩好逛，整個園區色彩粉嫩繽紛相當夢幻，拍出來的照片有著濃濃的美國樂園風格，成為IG上的洗版熱點。

3. 紅頂穀創穀物文創樂園

來紅頂穀創可以透過參觀、講座、職人工坊、DIY的方式，了解穀物的世界。園方將若大的空間打造成英式穀倉風格，運用大量紅磚與鐵件，讓這裡的每個角落都有不同的創意巧思。更邀請來自國內外的多位新銳藝術家，共同打造一幅幅充滿童趣又可愛的卡通壁畫。DIY活動可以製作專屬於自己的穀飲沖泡包或鳳梨酥，非常適合親子族群參加。

高雄室內景點 | 博物館、美術館

4. 高雄國立科學工藝博物館

科工館是台灣第一座應用科學博物館，也是全亞洲展館面積最大的。展示內容有航空與太空、城市展示廳、氣候變遷、健康探索、台灣工業史…等多個主題，豐富又多元。特展除了文字展示之外，更時常有互動體驗內容，例如2020開始展出的「熱雪天堂」，讓身為亞熱帶國家的我們，也能體驗滑雪圈、雪盆、推雪人的雪國樂趣。

5. 高雄市立美術館

高美館座落於「內惟埤」文化園區內，除了本館外，還有兒童美術館、雕塑公園、湖區生態公園，是一個集文化、休閒、自然生態為一體，相當適合親子休閒的空間。高美館接下來將有包含國際特展《黑盒-幻魅於形》在內的數個特展，並與餐飲業者合作，打造複合式藝術場所，讓民眾前來高美館，不只賞畫看展，還能休息、用餐，實踐藝術文化生活圈的目標。

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