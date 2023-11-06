小食聊聊Brunch在蘆洲很熱鬧的T字路口，一旁就是蘆洲監理站，車潮人潮洶湧，一到用餐時間經常擠滿人潮，是蘆洲不可錯過的新興美食！

大份量早午餐、沖繩塔可飯、現煮義大利麵、熱壓帕尼尼、古早味龍蝦三明治，中西式美食通通都吃得到，選擇好豐富，讓人一吃就會愛上～

主廚獲獎無數、各種料理都難不倒～，累積好口碑跟眾多粉絲，今年終於實踐夢想，開設實體餐店，販售多款現做料理，用料相當實在～我吃過一次就被圈粉，話不多說趕快開動吧！

小食聊聊Brunch開幕短短時間，就累積超多好評，成為蘆洲西式餐廳的新標竿，推出最精緻的餐點、最優質食材~一道道手作的功夫料理，擄獲蘆洲人的味蕾~

小食聊聊Brunch有很特殊的飯食，義式火紅肉醬飯、沖繩銷魂塔可飯都很少見，還有百元有找的帕里尼，這麼便宜的價格還附飲品，真的好划算！

小食聊聊店內座位規劃空間不會太擁擠，吧台座位、多人桌、沙發區都挺舒適，不只內用相當適合，小食聊聊的餐點外帶、外送都好吃！

別以為小食聊聊消費很平價，餐點就很馬虎～小食聊聊主廚可是累積超多經驗的大廚，得到海內外超多比賽的肯定，最近還得到金帽獎，中西式餐點通通都難不倒主廚！

小食聊聊菜單

沖繩銷魂塔可飯150元

小食聊聊特色塔可飯，我在台灣還真沒有吃過，以前在美國曾經吃到過，香料用超多，吃起來很夠味～相當清爽的特色異國風料理，不用買機票出國，在台灣就吃得到！

沖繩銷魂塔可飯有調整台灣人喜歡的風味，自製莎莎醬用新鮮牛番茄當基底，完全不惜成本就是要讓客人吃到最好的風味！

米飯軟硬適中、玉米餅增添酥脆度、半熟蛋提升濃稠感、起司多了乳香氣息、裡頭的豬絞肉更深得我心，肉質紮實吸滿香料的香氣，完全不會油膩，跟生菜一起入口相當清爽～

吃得時候記得攪拌均勻，讓所有食材的滋味合而為一，一口接一口，一吃就欲罷不能，相當涮嘴的好滋味，推薦來小食聊聊Brunch一定要點來吃！

黑松露滑蛋炒菇219元

麵包/松露滑蛋/炒菇/薯餅/生菜/飲料

小食聊聊Brunch可口的早午餐擺盤真的好美，視覺效果一百分！我附近吃過很多早午餐，大多是吃粗飽的類型，現在多了這麼精緻的新選擇，來這邊約會挺適合的～

沙拉選用紅捲綠捲美生菜，一般只有大飯店才會用這個等級的生菜，沒想到小食聊聊Brunch也能吃到，爽脆開胃的沙拉搭配特調醬汁，相當開胃！

薯餅炸得卡滋卡滋，不會很油膩，熟度抓得剛剛好，酥脆度滿分我超喜歡！爽脆多汁的烤節瓜，鮮甜可口補充滿滿纖維素～

黑松露滑蛋搭配炒菇，黑松露淡淡香氣很吸引人，滑嫩度超高的炒蛋，細緻古溜的口感我愛不釋手，炒菇帶點微微酸度，滋味相當爽口！

在麵包上頭擺放黑松露滑蛋＋炒菇，一起入口豐富多層次滋味，不想吃太多肉的朋友，這道蔬食早午餐拼盤，是起床後最佳的早午餐選擇！

花醬培根切達手打牛肉堡 220元

含脆薯+飲料（紅茶/綠茶/美式）可續一次茶

超高一顆大份量漢堡，我認為漢堡好吃有三個關鍵：1.漢堡排有沒有紮實多汁 2.漢堡麵堡香Q表面帶點酥脆 3.醬汁濕潤不會油膩～

這三個美味的關鍵，我覺得小食聊聊Brunch通通都做到，一口氣一大口咬下，漢堡超有層次感，用料完全不馬虎，可以說是蘆洲漢堡的新興選擇！

手打漢堡排就是跟機器做的不同，漢堡肉濕潤多，肉質紮實相當有Ｑ度，加上起司跟花生醬，雙重的濃郁滋味，爽彈培根增添口感～

原物料挑選得超級好，吃起來自然就是美味，漢堡口感豐富又不會很膩，吃下一大顆小食聊聊漢堡超級爽！

小食聊聊Brunch漢堡還附上酥脆的薯條，薯條熱騰騰不會有油膩味，沾上番茄醬，酸甜可以除去油膩感，一口漢堡一口薯條，再搭配套餐附贈的飲品，開啟美好的一天！

龍蝦三明治599元（建議預約）

我終於找到了！！！！這道很怕失傳的功夫辦桌菜－龍蝦三明治，這道菜真的很難做，裏頭加入新鮮彈牙的龍蝦肉，表面炸得酥酥脆脆～

裡頭的內餡超級多，完全不會油膩，吃起來濕潤又多汁，這個超講究油溫跟熟度的辦桌料理，沒有真功夫可是做不出來的喔！

小食聊聊飲品

小食聊聊不僅餐點超好吃，飲品也挺不賴，一口餐點一口飲品相當速配，尤其套餐都會附贈飲品，紅茶、綠茶還可以免費續杯，不用額外加價就可以吃飽喝足～

香醇紅茶40元

小食聊聊紅茶微微甜度，喝起來茶香味十足，而且可以免費續一次，搭配餐點一起享用，搭配漢堡、熱壓吐司都很適合～

茉香綠茶40元

喜歡無糖飲品的朋友，則推薦這個綠茶，喝起來清爽能除去油膩感，無糖茶完全就是我的菜，可以除去口中的味道，讓我吃下更多小食聊聊的料理

熱南非國寶 70元

擔心咖啡因的朋友，小食聊聊提供無咖啡因的南非國寶茶，很適合單點來享用，國寶茶獨特的口感，可以促進食欲，除去食物的膩口感，廣受長輩的喜愛喔！

冰水果醋（蘋果醋）60元

酸甜的果醋更是人氣選擇，蘋果聞起來充滿果香，酸酸甜甜頗能刺激食欲，同時又可以幫助消化，吃了一堆小食聊聊也不會很不舒服～

來趟小食聊吃飯、吃麵、吃早午餐通通都有，能從早吃到晚的好店，推薦三蘆人千萬不要錯過，小食聊聊絕對是你會喜歡的好店！

小食聊聊Brunch 5大特色

1.蘆洲新開幕google好評餐廳，中西式多樣化料理，通通吃得到～老闆經營年菜及冷凍包多年，在新北累積不少粉絲，首次開設實體店，實踐夢想，把好味道分享給更多朋友！

2.主廚獲得非常多料理賽事肯定，料理功夫非同凡響，店裡販售多國料理都親自調味，每一份餐點都相當用心製作，餐點品質、食材挑選相當講究，用料完全不手軟，吃過一次就會想再訪

3.第一次吃到沖繩銷魂塔可飯，自製塔塔醬、配料跟米飯攪拌均勻，一入口香氣四溢，口感相當豐富！花醬培根切達手打牛肉堡，手工製作漢堡排紮實多汁，起司跟花生醬同時在口中跳舞，相當有層次的好味道~

4. 最經典的辦桌菜龍蝦三明治，可以說是真功夫料理，作法繁鎖、熟度相當講究，沒想到來小食聊聊就能吃到，建議先預約才不會撲空喔！黑松露滑蛋炒菇早午餐，品項豐富、營養滿分，吃上一大份補充滿滿元氣～

5.多樣化飲品選擇，可以除去口中的油膩感，有糖無糖、冰的熱的通通都有，一口美食一口飲品可以說是絕佳的搭配，推薦大家千萬不要錯過這家開幕不久的小食聊聊喔

💭店家資訊 小食聊聊Brunch

🏠地址: 新北市蘆洲區中山二路147號

☎️電話: 02-8285-1231

⏰時間: 1000-2000 六日0900-2000

😪公休: 周二公休

💲消費: 現金、LINEPAY、外送平台

💬粉專: https://www.facebook.com/wdakcs

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406719281



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