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新莊|粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋 一鍋兩吃 獨特湯頭 香港道地美食 港式精緻火鍋免出國就吃的到 - 萱兒Ann玩樂生活

2023-11-06 18:22:23 萱兒Ann 人氣：106
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窩客好文

萱兒Ann

發表篇數：72篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 新莊區

造訪商家：粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋
phone02-2990-0087
place新北市新莊區中和街91號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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愛吃港式料理的朋友看這裡~~

現在免出國就能吃到香港道地美食啦 ~

新莊新開幕的 【粵榕庄港式麻辣雞煲】

味道正宗、食材豐富且新鮮、一鍋兩吃，店內裝潢有氣氛

是愛吃港式料理或有興趣的朋友，不容錯過的美味餐廳 !!

附近還是新莊熱鬧商圈，可以順便去逛逛唷 ~

粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋

【粵榕庄港式麻辣雞煲】

店家粉專

訂位點我
電話：02-2990-0087
營業時間：上午11:30~凌晨3:00
地址：新北市新莊區中和街91號

(附近有付費停車場)

【粵榕庄港式麻辣雞煲】綠色的招牌很醒目

一整排店家也讓人一眼望去就看見 !

店門口也太有氛圍感了吧 ~

感覺隨便拍都能出大片阿 !

粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋|店內環境

 

店內空間寬敞舒適，裝潢氣氛也很棒

讓整體用餐都覺得很放鬆~

有兩人座/四人座/八人座位區

約會、家庭公司聚會都沒問題~

粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋|自助區

檸檬水 / 醬料區

可自行取用~

粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋|雙人套餐

今日餐點 【粵榕庄港式麻辣雞煲】雙人套餐 $1388

鍋底二選一 : 麻辣雞煲(小) / 起司雞煲(小)

特色小吃三選一 : B仔雞翼尖 / 椒麻皮蛋 / 檸檬鳳爪

肉品四選一 : 精選牛雪花 / 板腱牛 / 梅花豬 / 豬五花

蔬菜 : 綜合時蔬

海鮮拼盤 : 精選蛤蜊 + 鮮蝦 + 巴沙魚

主食三選二 : 白飯 / 烏龍麵 / 寬冬粉

丸類 : 丸子三兄弟 ( 墨魚丸 + 牛肉丸 + 芋頭丸 )

飲料三選二 : 可樂 / 七喜 / 綠茶 (可換港式飲品折抵$50 )

鍋底|麻辣雞煲(小)可調配辣度

萱兒鍋底選擇 麻辣雞煲(小)

辣度都可以調整~ 萱兒平常吃小辣

一上鍋就看到獨家秘製醬料爆炒過的入味雞肉，份量很多好誠意呀　!!

 

上桌後，店家會幫炒熱，裡面使用十多種特製調料

香氣撲鼻而來~ 令人食指大動!!

麻辣雞煲裡面有雞肉還有杏鮑菇、洋蔥

雞肉吃起來很嫩不會柴，鹹香辣滋味

整體口味屬於偏重，光是配白飯就好下飯阿 !!

越吃越涮嘴的那種~ 都忍不住期待煮成湯底又是什麼滋味呢?

【粵榕庄港式麻辣雞煲】的高湯是店家自己熬製的豬大骨湯

完全沒有放任何的調味料 ，只有放鹽巴調味而已

喝的到湯頭的鮮甜 ! 健康又美味 !

 

喜歡吃辣的朋友，湯底除了豬骨湯也可以選擇加價 $100 換麻辣湯

店家的麻辣湯可是用數種中藥食材慢火熬煮，真材實料唷!!

特色小吃|椒麻皮蛋

一吃這道 椒麻皮蛋，我們眼睛都亮了

椒麻鹹香與Q彈口感，超級好吃的 ! 我可以再點好幾份享用!!

肉品|精選牛雪花

 

現切雪花牛，搭配火鍋最好吃啦~~

油花漂亮、滑嫩口感最對味!

海鮮拼盤|精選蛤蜊、鮮蝦、巴沙魚

【海鮮拼盤】精選蛤蜊、鮮蝦、巴沙魚

海鮮很新鮮，吃起來很鮮甜～

火鍋必備|綜合時蔬

青菜、菇類通通都有~

讓青菜吸附獨特湯頭 ( 美味的直點頭 )

手工丸子|丸子三兄弟 (墨魚丸、牛肉丸、芋頭丸)

 

丸子三兄弟 ( 墨魚丸 + 牛肉丸 + 芋頭丸 )

手工丸子，吃起來Q彈美味，裡面真的都有真材實料喔!!

我最愛的是芋頭丸，每咬一口都是芋頭香氣，太好吃了!

飲品|凍檸茶&絲襪奶茶

香港茶餐廳必備飲品 : 凍檸茶與絲襪奶茶

喝的到茶香的清甜雅致 ~ 萱兒是雙人套餐補差價$20/杯

粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋|食記心得

師傅從香港學習回來的正宗港式料理

再加上老闆本身就是土生土長的香港人

粵榕庄的餐點真的是滿滿的道地港味!

吃得好滿足 ! 好開心免出國就能吃到這麼澎派正宗的美食 !

好吃的我們共吃了4碗白飯耶 ~ 可見真的很下飯

要不是吃不下了，還可以再續點白飯~~ 就知道真的是料多又好吃 !

除了可以單點與雙人套餐，還有四人套餐的選擇唷 !

約會、聚餐的好選擇 ~【粵榕庄港式麻辣雞煲】

喜愛港式風味的朋友，趕快約起來 !!

粵榕庄港式麻辣雞煲火鍋|店家資訊

【粵榕庄港式麻辣雞煲】

店家粉專

訂位點我
電話：02-2990-0087
營業時間：上午11:30~凌晨3:00
地址：新北市新莊區中和街91號

(附近有付費停車場)

 

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Hi~我是萱兒Ann 

也是一名室內設計師，擁有室內設計相關乙級證照兩張

平常非常喜歡拍照記錄生活點滴珍藏回憶

本身也是很愛買買買的女人 (笑)

藉由部落格開始開箱分享各種美妝保養與3C家電好物

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