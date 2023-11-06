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新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~吃一個好鍋~

2023-11-06 18:56:23 小青姐姐 人氣：105
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：188篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：瘋一鍋頂鮮鍋物(新店誠品店)
place新北市新店區中興路三段70號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑這隻大型藝術裝置~可愛太極兔~最近在電子報佔盡風頭

    版面出現率極高~您還記得~哪裡可以看到它嗎~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑是的~它就位於新店裕隆城的誠品生活館裡

    本店於9月28日正式開幕~靠近捷運大坪林站附近

    聽說它將改變~在地新店人甚至是台北巿木柵區的居民

    假日逛街~吃美食~看電影的新選擇~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~     

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑除了搭大眾運輸捷運外~裕隆城設有地下停車場

    汽車平日一小時50元~假日60元~在商場消費

    每1000元可折抵1小時~不足一千元部分~就不算數喔

    這個門檻有點高~也讓人有點傻眼~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑112年10月21日週六~最近很忙的歡樂四人幫

    久沒聚會~甚是想念~雖然今天還是有小忙 

    硬是擠出時間~一起午餐~想來瞧瞧這隻可愛太極兔~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑沒太多時間閒逛的狀況下~先到的菁~在B1樓

    看上這家~瘋一鍋~喝一杯好茶~吃一個好鍋

    進場囉~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑日式風格的裝潢~以竹籃式的大小燈飾~黃色燈系

    再以木質建築設計~嗯~有進入日本餐廳的感覺

    桌間距離算寬敞~不會有壓迫感~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑瞧了半天~自助吧檯就這醬料區

    咦~飲料自助吧檯都省了~真的是來瘋一鍋嗎~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~    

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑我們被帶位在這桌~四人位桌面很大

    擺了相關食材~也不顯擁擠~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑座位上的餐具~也包含了裝醬料的小碟~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑掃QRcode點餐~先選湯底~18野菜盤~附餐3選1

    40元飲料乙杯~甜點2選1~我們四人的帳單

    消費金額不到二千元~所以停車場折抵費用

    僅能抵1小時~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑小青點的香蒜蛤蜊嫩雞腿鍋380元

    蛤蜊和鷄腿肉直接放入鍋底~感覺很省盤子~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑服務員端來的薑絲+米酒+白胡椒

    鷄腿肉沾著白胡椒~還真對味~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑18野菜~都是原型蔬菜~內容豐富~顏色搭的不錯

    讓吃火鍋的我們~吸收各營養素百分百~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑附餐的部分~王子麵+冬粉

    都是歡樂四人幫不變的選擇~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑菁的麻辣湯底~真不愧是辣媽等級~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑菁的主餐~頂級6oz雪花豬478元

    菁說新鮮美味~但肉有點薄~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑二位老公選的頂級雪花牛6oz和10oz

    價位是420元及500元~這樣一合照~重量的大小

    立馬顯現~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑小青和爸爸的飲料~左菊花普洱~右質樸紅茶

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑最後的甜點

    紅玉18號豆花~聽說是採用職人秘制金典獎鹽滷豆花

    再搭配自家熬煮的紅玉18號紅茶糖水及Ｑ彈珍珠

    不會太甜膩~口感細嫩~算是完美結束這一餐~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~   

  ↑歡樂四人幫最近聚會少了~因為家裡的事~變多了

   但還是要找時間聚一下~吃飯前~合影先~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑吃飽喝足~至各層樓走逛~接近萬聖節時間

    不少歡樂halloween的相關商品~讓整個賣場

    顯的熱鬧非凡~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑不愧是誠品書局~利用不少週邊牆面~對逛街遊客

    進行說故事~設置大型圖書看板~吸引不少人駐足觀看~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~   

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑這裡設了小型攀岩場~看來挺受遊客歡迎

    許多人排隊躍躍欲試~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑這個大巨馬~忘了在哪一樓~歡樂四人幫

    與大巨馬合影~回憶快樂童年~新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋頂鮮鍋物B1樓~喝一杯好茶~

   新北新店裕隆城~誠品生活館瘋一鍋B1樓~

  ↑店家資訊

    店名~誠品生活館 新店裕隆城

         B1樓~瘋一鍋頂級鍋物 

    地址~新北市新店區中興路三段70

    營業時間~11:00-21:30

文章標籤

新店裕隆城 誠品生活館 瘋一鍋 手搖飲 瘋一鍋頂鮮鍋物 太極兔 藝術裝置
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