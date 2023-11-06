↑這隻大型藝術裝置~可愛太極兔~最近在電子報佔盡風頭

版面出現率極高~您還記得~哪裡可以看到它嗎~

↑是的~它就位於新店裕隆城的誠品生活館裡

本店於9月28日正式開幕~靠近捷運大坪林站附近

聽說它將改變~在地新店人甚至是台北巿木柵區的居民

假日逛街~吃美食~看電影的新選擇~

↑除了搭大眾運輸捷運外~裕隆城設有地下停車場

汽車平日一小時50元~假日60元~在商場消費

每1000元可折抵1小時~不足一千元部分~就不算數喔

這個門檻有點高~也讓人有點傻眼~

↑112年10月21日週六~最近很忙的歡樂四人幫

久沒聚會~甚是想念~雖然今天還是有小忙

硬是擠出時間~一起午餐~想來瞧瞧這隻可愛太極兔~

↑沒太多時間閒逛的狀況下~先到的菁~在B1樓

看上這家~瘋一鍋~喝一杯好茶~吃一個好鍋

進場囉~

↑日式風格的裝潢~以竹籃式的大小燈飾~黃色燈系

再以木質建築設計~嗯~有進入日本餐廳的感覺

桌間距離算寬敞~不會有壓迫感~

↑瞧了半天~自助吧檯就這醬料區

咦~飲料自助吧檯都省了~真的是來瘋一鍋嗎~

↑我們被帶位在這桌~四人位桌面很大

擺了相關食材~也不顯擁擠~

↑座位上的餐具~也包含了裝醬料的小碟~

↑掃QRcode點餐~先選湯底~18野菜盤~附餐3選1

40元飲料乙杯~甜點2選1~我們四人的帳單

消費金額不到二千元~所以停車場折抵費用

僅能抵1小時~

↑小青點的香蒜蛤蜊嫩雞腿鍋380元

蛤蜊和鷄腿肉直接放入鍋底~感覺很省盤子~

↑服務員端來的薑絲+米酒+白胡椒

鷄腿肉沾著白胡椒~還真對味~

↑18野菜~都是原型蔬菜~內容豐富~顏色搭的不錯

讓吃火鍋的我們~吸收各營養素百分百~

↑附餐的部分~王子麵+冬粉

都是歡樂四人幫不變的選擇~

↑菁的麻辣湯底~真不愧是辣媽等級~

↑菁的主餐~頂級6oz雪花豬478元

菁說新鮮美味~但肉有點薄~

↑二位老公選的頂級雪花牛6oz和10oz

價位是420元及500元~這樣一合照~重量的大小

立馬顯現~

↑小青和爸爸的飲料~左菊花普洱~右質樸紅茶

↑最後的甜點

紅玉18號豆花~聽說是採用職人秘制金典獎鹽滷豆花

再搭配自家熬煮的紅玉18號紅茶糖水及Ｑ彈珍珠

不會太甜膩~口感細嫩~算是完美結束這一餐~

↑歡樂四人幫最近聚會少了~因為家裡的事~變多了

但還是要找時間聚一下~吃飯前~合影先~

↑吃飽喝足~至各層樓走逛~接近萬聖節時間

不少歡樂halloween的相關商品~讓整個賣場

顯的熱鬧非凡~

↑不愧是誠品書局~利用不少週邊牆面~對逛街遊客

進行說故事~設置大型圖書看板~吸引不少人駐足觀看~

↑這裡設了小型攀岩場~看來挺受遊客歡迎

許多人排隊躍躍欲試~

↑這個大巨馬~忘了在哪一樓~歡樂四人幫

與大巨馬合影~回憶快樂童年~

↑店家資訊

店名~誠品生活館 新店裕隆城

B1樓~瘋一鍋頂級鍋物

地址~新北市新店區中興路三段70號

營業時間~11:00-21:30