每次來東門市場都有新發現，這次介紹大家很特別的冰品「冰酥」顏值很高很好拍照打卡。

冰酥是韓國最具代表性的夏季甜品，口感像雪花冰跟刨冰之間，冰體非常的細緻很特別新竹也吃得到囉！

偶然經過東門市場發現新店家➡️倆冰twoice 在東門市場入口旁，不會太難找停車也算方便。

乾淨又簡單的小店，店外一張四人座位而裡頭位子也不是太多，這是家賣冰品及果汁的專賣店也主打外帶。

看看「菜單」

這倆冰不分四季冰酥都會供應，冬天會有紅豆拉絲麻糬跟芋頭拉絲麻糬敬請期待！

👩‍🍳「柚見芒果」冰酥

楊枝甘露醬汁製成的芒果雪體配上新鮮柚子裡頭還有酸爽的爆爆珠及寒天跟上頭像雪般的甜奶蓋。

每一口很驚艷芒果醇厚香絲滑細緻，入口就化的冰酥超特別的。

👨‍🍳「巧克力香蕉」冰酥

可可製作成的雪體微苦味香蕉的甜加點煉乳及奶蓋中合了苦味。

香蕉也給的不少還有巧克力餅乾搭配，不是那麼吃甜的很適合點這個冰酥。

👩‍🍳「泰式奶茶」冰酥

泰式奶茶茶香蠻出色的，不會太甜膩，細細的冰微微的煉乳吃起來很過癮。

裡頭還有一整個布丁配上泰奶味道，熟悉的布丁味+泰奶香氣一點都不會過甜。

菜單也會依季節變化更改，冬天會有紅豆拉絲麻糬跟芋頭拉絲麻糬敬請期待，這是冬天有營業的冰店分享給大家也來試試吧！

食記心得：

這個冰酥吃起來不會讓人頭疼，很溫柔的冰品細緻入口就化開，店家都是新鮮水果製成的冰品及果汁，這位子不多外帶也很方便冰品不會馬上融化很適合外帶。

倆冰twoice

地址：新竹市大同路84號第一店

外送專線：0966979297 / 0989030267

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