美濃一日遊推薦行程｜老美濃新玩意兒！美濃人氣景點冷門景點通通有！美濃客庄12個必吃必玩的景點美食

尋訪高雄地區最具客家文化代表性的美濃小鎮，如走進客家人的家裡，充滿豐富多采的客家風格，古色古香的原鄉緣紙傘文化村是第一站，來此欣賞傳統手工藝品油紙傘之美，再帶大家去體驗永安路老街上的新樂趣，必拍80多年歷史舊美濃警察分駐所，融入文學主軸與咖啡餐飲增添新氣象，在這裡吃甜點翻本書，感受時空彷彿凝結於此的古樸魅力；接著對面有超過90年「美濃舊橋」思古尋幽，老美濃的模樣煞是迷人！想要重溫50年代美濃人共同的娛樂記憶，那就到廢棄戲院「美濃第一戲院」去瞧一瞧，外觀完整保留，具重要歷史文化價值；還有樓高兩層，至今200歲的市定古蹟地標「東門樓」在客家村落難得一見，鄰近順遊地方重要信仰「美濃庄頭伯公」，為美濃地區歷史最悠久的伯公(土地公)廟。離開永安路，最後一站直往「美濃湖」前進，飽覽美濃客家純樸風情與優美怡人的田園景緻。

吃的部分，專找在地私房特色小食，這次沒去店家數量最密集的「粄條街」上覓食，反而安排了一家幾乎只做本地客生意的「美濃阿秋肉圓粄條店」，作風保守又低調，傳統客家口味樸實好吃，但要找到它實在不容易！再來是透過客委會「人才留美計畫」培育誕生的「美濃啖糕堂」，結合當地農產食材研發製作各種麵包與吐司，吃過口齒難忘；彎進永安路一條不起眼的小巷子內，會在美濃聖君宮旁找到下午四點才營業的關東煮黑輪攤，40年來依舊銅板價佛心賣著，是當地居民下午茶好去處；還有一家是人滿為患的老字號冰店「東門冰菓室」，一嘗令人懷念的古早味清冰，享受美濃人的消暑確幸時光。

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【原鄉緣紙傘文化村】

地址：高雄市美濃區中興路一段147號

▲全台灣第一座客家美濃紙傘文化村，館內免費參觀，是高雄美濃旅遊必經的人氣景點。

原鄉緣紙傘文化村的創立，使本土文化藝術油紙傘得以保存傳承和推廣，可以作為認識美濃客庄深厚藝文魅力的首站，園區展示著為數眾多的油紙傘，每把傘彩繪優美，也能見證紙傘誕生的製作過程，能夠DIY彩繪自己的紙傘更讓每一位來訪的遊客開心不已。而除了油紙傘好玩外，動手做做陶藝品也相當有趣呢！最後再買些客家特色伴手禮，或是品嘗在地的客家擂茶，保證不虛此行。

▲欣賞許多美麗的油紙傘傳統手工藝品，每個油紙傘上富有彩繪後的生命力。

▲也可以在這邊體驗有趣的彩繪紙傘DIY，畫一把屬於自己風格的油紙傘。

▲純樸優美的園區造景，隨處可見油紙傘裝飾及設計意象，充滿獨有的味道，會讓人覺得這裡很適合拍攝古裝劇。

▲農特產品展示販售區，來嘗點客家民俗點心吧！春捲冰淇淋每來必吃！

▲客家伴手禮少不了油蔥酥和美濃客家擂茶，美濃客庄之旅適合買點在地好味。

【阿秋肉圓粄條店】

地址：高雄市美濃區中正路二段590號

▲「阿秋肉圓粄條店」好就好在戶外有停車場，開車、騎車都方便，店內外皆有座位，環境空間十分寬敞。

若沒吃到客家美濃粄條，我會覺得這一趟美濃客庄之旅好像少了點什麼，所以午餐直奔「阿秋肉圓粄條店」大啖一餐！網路上或美食書裡對這間店的介紹都不算多，且店面位置也不在眾多美濃粄條店林立最密集的街段；看似低調，其實每到用餐尖峰時間，總有美濃在地人和外地遊客從四面八方蜂擁而至，靠的是大家口耳相傳，尤其假日更是座無虛席，這裡賣的客家料理選擇性多樣，招牌乾粄條和湯粄條每桌必點，薑絲炒大腸、炒野蓮、粉腸、客家小炒等，各道菜榜上有名，也聽說很多人喜歡這家外酥內Q軟、包著扎實肉塊的肉圓，再來個豬血湯或豬肚湯，豐盛美味根本無法抵擋呀！

▲經濟實惠的客家美食，點了我愛吃的乾粄條，還有一盤醋酸勁超夠味的薑絲炒大腸，料多實在的豬血湯和豬肚湯各一碗，看了胃口大開。

▲乾粄條真是百吃不膩，會放點肉片，先用力地拌一拌讓上頭油蔥酥的香氣與粄條完美融合，粄條口感Q嫩帶滑度，記得要加金松辣椒醬和白兔烏醋，美味度瞬間爆棚！

▲看到豬血湯裡放了滿滿的豬血，心情大好啊！豬血脆口，咬起來滑滑脆脆的，湯頭很香。

【美濃文創中心-搖籃咖啡x惠如小屋】

地址：高雄市美濃區永安路212號

▲保留原有的和洋融和巴洛克式風格，外觀格局左右對稱，2015年啟用為「美濃文創中心」，具備旅遊服務中心功能，而後進駐咖啡餐飲活化空間。

美濃永安路是美濃區域發展最早的市街，又被稱為永安老街，而曾經的美濃警察分駐所就座落於此，1933年(昭和8年)興建，為磚木混合日式構造，散發古典美感的巴洛克式歷史建築，洗石子圓柱與外牆、屋頂黑瓦片、八角窗、13溝面磚…等等皆為建物特色，經整建修復，完整保留日式昭和時期風格，內部老屋格局依舊，搭配木作家具桌椅，更具日本風味。相信我！在這裡就算只是隨意抓個角度都能拍出一張張讓自己愛不釋手的美照，推薦給大家到美濃旅遊時多一個拍照景點！

可別以為只有主體建築可看，園區廣場景觀優美，場域寬廣，其中保存下來了槍堡、防空洞、防空警報鐘塔、門柱、警察宿舍，還有一棵年齡推估至少110年以上的老茄冬樹，一同在此守護老美濃人共有的記憶，見證美濃發展歷史。到2015年，這棟舊美濃警察分駐所正式啟用轉型成「美濃文創中心」，又過幾年委託財團法人薛伯輝基金會接手經營，進駐「搖籃咖啡」，結合飲食、文學與文創藝術為主軸，打造出具有咖啡香與書卷味的閱讀空間，氛圍舒適，值得停留。

▲建築物前有開闊的花園綠地，館方細心維護照料，整體環境美輪美奐。

來到永安老街與中正路交叉口，清楚看得見這棟超過80年的日治歷史建築，前身為美濃警察分駐所。

▲外牆結構、一磚一柱、每扇窗門都是一段歷史故事中的價值產物，除了拍下古色古香的照片，細細欣賞更能體會其中的美妙之處。

▲踏入大門口的右手邊是吧檯區，點餐櫃檯也在這兒，可先逛逛室內環境。

走進老屋轉型成功的美濃文創中心正飄著咖啡香氣！這棟舊美濃警察分駐所保留昔日昭和日式風格，因結合咖啡餐飲而大放異彩，目前進駐「搖籃咖啡x惠如小屋」隸屬於財團法人薛伯輝基金會美濃分處經營，老屋復古氛圍濃厚，亦有悠閒恣意的文青感若隱若現，很是舒服。這裡不定期會舉辦各式藝文展覽、專題講座和特色體驗活動，室內此時展出許多知名藝術者創作的文創商品及珍貴畫作供人參觀欣賞，櫃中擺放書籍種類眾多，挑一本好書，就在此空間裡一次享受咖啡、甜點、藝術與文學閱讀融入旅途時光的幸福美好。

▲內部環境格局完整保存下來，有著氣味舒服的檜木香，木式老房子古色古香。

▲窗外透入採光明亮，暖黃色吊燈讓空間更顯唯美，有多張座椅也有席地而坐的座位區，坐在店裡的任何角落都能感受老屋傳遞而來的獨到舒適感。

▲點餐前先欣賞精心布置的藝文展覽，展示主題不定期會更換，周邊藝術品有標上價錢，喜歡就能買回家，當天我對草間彌生繽紛創作的商品展示區特別有印象。

▲兼具旅遊服務中心的功能，當然看得到與美濃客庄地方故事有關的書本，復古老音響播放著聽感舒服的音樂。

閱讀也是「搖籃咖啡」經營主軸之一，因此店內有豐富藏書，讓人可以好好翻閱，也是認識當地客家聚落發展的據點。

▲左邊的鹹蛋糕現烤的，外層香酥，內層料豐厚實；右邊為檸檬蛋糕，口感綿實，酸酸甜甜的好滋味。

▲「美濃文創中心」後方有一棟日式舊警察宿舍和外觀設計感充滿特色的「高雄市立圖書館美濃分館」緊鄰相依，中央廣場空地是美濃在地人從事休閒遊憩的好地方。

「高雄市立圖書館美濃分館」同時也是美濃學園教育藝文館，館內藏書豐富，有許多書籍與客家文化主題相關，提供設備新穎、環境優質的閱讀空間。

▲這棟日式木造古樸建築在過去曾是舊警察宿舍，聽說有快將近百年的歷史了。

▲老樹迷別漏看這棵價值珍貴的百年茄苳老樹，高聳屹立於「美濃文創中心」前方。

【美濃舊橋】

地址：高雄市美濃區永安路213號

▲橋梁頭尾兩端各有一座保橋護童碑，禁止車輛通行，石猴雕像為林友福石雕藝術家所雕刻。

高齡90歲的「美濃舊橋」是美濃保存唯一地標級橋梁歷史建築，建於西元1930年(日本昭和5年)，此橋興建成為當時美濃政經商業中心對外聯繫與南北部諸庄往來的重要通道，使當時交通便利無阻。橋身跨越美濃溪，正前方面對昔日的美濃警察分駐所，另一端則有美濃傳統市場，暫緩漫步在現已功成身退的舊橋上，凝視著歲月遺留下來的條條痕跡，採鋼筋混泥土的建築結構至今仍保持良好狀態，面容老舊但堅固少損，橋梁兩側入口設置「保橋護童碑」，大型車輛無法通行進入，維護行人及學童安全，也能延續年久的老橋壽命，繼續見證農村老街區的歷史發展。

【美濃啖糕堂】

地址：高雄市美濃區永安路197號(美濃國小門口對面)

▲「美濃啖糕堂」位於美濃第一街的「永安路」上，將烘焙麵包的香氣注入這棟70多年的老房子，創造再生價值。

從最初的自宅烘焙工作室轉營麵包店，漸漸打響名號，後搬至現址重新打造質感風格，空間也比以往更加擴大，這棟兩層樓的老房子興建於日治時期，建築物本身歷史已長達70年，前身為保壽堂診所，改建為麵包店則有了獨樹一格的新詮釋，美濃文化特色將伴隨烘焙香氣從這裡柔柔地飄散出來，頓時深植人心。

▲保留原有的建築外觀結構，走進騎樓打開大門，更多美味的驚喜全藏在裡頭，等著被發現。

「美濃啖糕堂」位在永安路老街上，是高雄市客委會「人才留美(美濃)培力計畫」第一個進駐開業的文創商家，創辦人夫妻兩人具備多年的烘焙經驗，技術專業，販售著麵包、吐司、餅乾和蛋糕甜點等產品，大多數結合在地農產品及食材為烘焙原料製作而成，如橙蜜香番茄吐司、水蓮起司吐司、美濃147米吐司、味噌水蓮脆餅、美濃紅藜玫瑰餅乾等，種類選擇性很多，讓每位客人能透過品嘗口中的西點麵包，藉此感受到地方特色與風味，我知道有很多人會為了水蓮麵包、水蓮吐司與水蓮脆餅而來，畢竟水蓮是高雄美濃地區主要的農特產，吃起來口感清甜爽脆，有此結合看頭十足，口碑好評不斷。

▲麵包販售區被人潮擠得水洩不通，桌台上琳瑯滿目的麵包、吐司、蛋糕、甜點和餅乾銷量都很好，而且數量有限，大家都知道要買一定要快。

▲每種口味的麵包和吐司都好想嘗看看！其中運用在地農產食材水蓮製作成麵包廣受大家歡迎，我個人對玫瑰奶酥蔓越莓吐司的印象也非常好，大推！

▲牆上的設計增添可愛氣息，將自家販售的特色產品以插畫彩繪的方式呈現出來。

▲裝潢布置氣氛真好！採木頭元素的桌椅陳設，搭配懷舊地磚，充滿歷史感的溫度。

【美濃第一大戲院】

地址：高雄市美濃區中正路一段127巷5號

▲歇業後的美濃第一戲院保留完整外觀，具重要歷史文化價值，得以重溫50年代老美濃人共同記憶，回顧舊畫面。

越靠近已廢棄多年的高雄美濃「第一戲院」，如一場穿越民國50、60年代的時光之旅，原建築物主體外觀完整保留，但看水泥外牆、鐵欄杆、售票口和手繪看板…歷經50幾年歲月的面容染上幾許滄桑感，鐵門緊閉無法進入，遊客僅能從外頭追憶老戲院的過往。戲院為從前大大小小的美濃人休閒娛樂的好去處，不只播放電影，也會有布袋戲和歌仔戲好看，有一位春節連假回鄉過年的大哥正好散步路過時簡單地說：「第一戲院是我們鎮上第一間戲院，小時候爸媽會帶我來這裡看戲，那時候非常熱鬧，我記得常常都要排隊排很久。」

▲戲院門口的售票窗口和上頭的放映時刻表、手寫價目表、電影海報、紅字招牌、紅框白字等等，留存著歲月洗禮下的斑駁痕跡。

第一戲院算是目前美濃旅遊中偏冷門也較陌生的觀光景點，對年長一輩的美濃當地居民來說，有一段抹去不了的珍貴記憶與在地情感，曾經風光一時的老戲院留存至今，價值意義格外不凡，而它獨有的韻味需要大家細細品味。

▲從鐵門往內望有一幅人工手繪的舊式電影海報，透過新聞報導知道現在戲院內部年久失修，環境早已破舊不堪，期盼有天能改建整理好讓更多人進入參觀。

【瀰濃東門樓】

地址：高雄市美濃區民族路16巷9號路口

▲東門樓是這一帶最顯眼的歷史地標，越靠近看越能感受到那高聳不凡的氣勢。

美濃當地著名的古蹟地標「瀰濃東門樓」，約10公尺高，最早期原樓建於西元1756年(清乾隆二十年)，相傳是當時瀰濃庄民改建東柵門而成，為防止盜賊匪徒等外人來犯侵襲，有防禦之用。東門樓曾於日治時期遭砲火摧毀，歷經修整重建後，才恢復現今看到的古典樣貌，光是這氣派雄偉如一座古城門的建築物本身就夠有看頭了！以鋼骨水泥建造，基底結構厚實堅固，一樓通道口呈方型拱門，而在日治末期整修的報警鐘樓形式也已拆除不復見，仿清朝龍簷鳳閣屋頂外觀，圓柱上的對聯及匾額題字等，都是值得好好欣賞的重點，歷史悠久富饒韻味。

沿著門樓旁陡峭的階梯往上走，要格外注意安全，踏上二樓平面是圍著護欄四邊開放的景觀台，位居高處的視野和感受遼闊舒爽，將純樸祥和的客家聚落盡收眼底，鳥瞰永安路老街和行駛於平面道路的視覺感截然不同，我很推薦你們走上來看一看唷！

▲城樓上的匾額提上「大啟文明」四個字，為清道光九年(西元1829年)庄民黃驤雲高中進士回鄉時所提，現已是摧毀重建後的模擬版本。

客家村落難得一見樓高兩層的古蹟門樓，原樓迄今200多年歷史，日治時期歷經毀損，如今修建樣貌仿傳統城樓形式，保存現狀良好。

▲▼城門牆壁豎立「端正風俗牌」和「重修福德壇」兩塊石碑，鑄刻著一段雋永歷史，另一側設置解說牌，讓遊客更快認識眼前這座東門樓。

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【美濃庄頭伯公】

地址：高雄市美濃區民族路16巷9號

▲「美濃庄頭伯公」是美濃地區歷史最悠久的伯公(土地公)廟，鄰近東門樓，維持客家伯公壇傳統典型特色。

過東門樓繼續往下走，很快就能看見「美濃庄頭伯公」的位置，尤其伯公壇身後那棵高齡百餘年的老榕樹十分醒目，茂密樹蔭旁的涼亭與周圍廣場空地一直是附近居民茶餘飯後、生活閒暇時的習慣去處，適合閒聊交談。美濃客家人所說的“伯公”其實就是大家都知道的土地公，也就是福德正神，美濃庄頭伯公壇為地方重要的信仰中心，具古老歷史，光看外觀就與傳統閩南式建築的土地公廟截然不同，以石塊、石板堆砌而建，維持美濃客家典型的露天祭壇形式，在這裡看不到神像；豎立起石碑，刻寫上「福德正神香座位」供奉於此地。在農業為主的純樸美濃客家庄頭，估計至少三、四百座大大小小的伯公壇，數量密集，其中這座「美濃庄頭伯公」即為最具代表性且家喻戶曉的伯公壇，長年庇護這片土地。

▲庄頭伯公後方有棵樹齡超過150年的老榕樹，從這角度看過去，彷彿伯公壇戴上一頂綠油油的爆炸頭假髮，富饒趣味，而此榕樹為高雄市珍貴樹木之一。

▲伯公壇建於美濃溪畔，走永安老街，經東門樓、美濃庄頭伯公壇再停留美濃溪前，景色又有花花草草、青山綠樹與悠悠溪流作伴，自成一條小而美的輕旅行徒步路線。

【東門冰菓室】

地址：高雄市美濃區民族路20號

▲頂著藍色的扛棒，結合冰店與柑仔雜貨店複合式經營，久遠歷史廣為人知。

前往美濃湖的路上，經過一間人滿為患的冰店，仔細一看原來是當地很有名的老字號「東門冰菓室」，至今經營超過五十年，網路文章分享非常多，就連美食節目都專程來報導，再看看現場人聲鼎沸的超高人氣，這裡賣的冰品肯定深獲青睞。滋味傳統的原味清冰，口感綿綿沙沙的，一含進嘴裡立刻化開來，適量的香蕉油增添純冰的香甜味，沒有我想像中那麼甜膩，香氣調味比例恰到好處，清涼爽口。以原味香蕉清冰為基底，延伸出巧克力清冰、四果清冰、紅豆清冰、綠豆清冰、烏梅清冰、情人果清冰、檸檬清冰、雞蛋牛奶清冰、布丁清冰等豐富的創新口味，價位主要集中於三十、四十元居多，另外也有賣綠豆湯、冬瓜茶、紅茶、冰沙、豆花這些品項，讓選擇更加多元化，滿足眾遊客們解暑需求，炎熱天氣太適合來吃碗令人懷念的古早味清冰了。

▲入門口，左側為雜貨零食區，右側便看見店家人員忙著製冰送冰等動作。

▲巧克力牛奶清冰、紅豆牛奶清冰和香蕉清冰各具風味，享受著美濃人的消暑小確幸。

▲紅豆牛奶清冰上層紅豆偏泥狀，並非粒粒分明飽滿，紅豆甜味不會搶過清冰的清香，兩者風味和諧共處，還可以在裡頭加顆雞蛋，也是店家很推薦的升級口味喔！

【美濃聖君宮關東煮】

地址：高雄市美濃區永安路19巷內(美濃聖君宮旁)

▲下午4點還沒到，陸陸續續出現提前來等待的人潮，老闆阿信伯大約4點左右出現，拉開鐵門、擺放多張小椅子，便開始做起生意。

除了粄條有名，美濃還有一樣人氣超高的銅板美食不能不知道，其實只要網路一搜尋關鍵字美濃黑輪，會看到許多有關「美濃聖君宮關東煮」的介紹和分享，簡陋鐵皮搭起的小平房藏身在美濃聖君宮旁十分隱密的角落處，高齡60多歲的老闆人稱阿信伯，也因此又有人將店名取為「美濃聖君宮阿信黑輪」，賣黑輪已有40幾年資歷，鄰近國小、國中學生們下課後很愛聚集來這吃俗擱大碗的關東煮，再喝幾碗熱湯一解嘴饞，也是生活在美濃的當地居民下午茶時間好去處，很多離鄉打拼的在地人朝思暮想的就是這個家鄉味。佛心老闆賣著銅板價錢的關東煮久而久之傳為佳話，數十年來堅持薄利多銷，像這次吃了7顆丸子、紅蘿蔔、白蘿蔔、黑輪總共才不到40元，夾一夾滿滿一整碗一定比你想的還要便宜非常多，風味傳統樸實，再盛裝熱湯或站或坐在宮廟前慢慢品嘗，體會美濃人兒時的味蕾記憶。

▲兩個鐵門寬的小攤子店面頓時擠得水洩不通，男女老少大大小小都為了吃關東煮黑輪而來，過去曾被新聞媒體採訪報導，聖君宮關東煮的名聲早已傳遍外縣市。

▲攤位上只有一鍋大爐子，煮著紅蘿蔔、白蘿蔔、丸子、黑輪條、米血等關東煮食材，一旁有扁的黑輪片，必吃！

▲便宜美味的關東煮物，想吃什麼就舀什麼，吃完再找老闆結帳就好，所以要記得自己吃了什麼，由於自由心證，希望大家一定要誠實以對。

▲鍋爐前的老舊奶粉罐賣著一包2元的小包裝王子麵，內行獨到吃法就是要將麵和湯混入一起變成很有意思的古早味特製湯麵，大家來到這裡記得要試試。

▲老闆阿信伯說通常從下午4點賣到晚上6點或6點多，但時常會提早賣完打烊，今天看到這長長的排隊人龍……我相信兩小時內會銷空絕不是不可能。

【美濃湖】

位置：高雄市美濃區民權路與泰安路段

▲湖中一座紅色中式風格涼亭-中正亭，與山光水色相互輝映出自然幽美情懷，景色秀麗。

想一覽美濃客家純樸風情與優美怡人的自然景致，我腦海中直接浮現出「美濃湖」這個遊憩景點，不僅為美濃地區最大湖泊，更是高雄市僅次於澄清湖的第二大蓄水人工湖，過去至今有很多種名稱，像中圳埤、中圳湖、瀰濃湖，又因先總統蔣中正曾親臨美濃而更名成「中正湖」，早年地方先民引圳築湖用於儲水灌溉，湖中搭建涼亭取名「中正亭」，走近湖畔，眼前景色有山有湖，有綠樹草地搭配一座中式涼亭，包圍碧綠農田，再與藍天白雲襯托下，畫面美妙絕倫，同時擁有美濃客家山城自然純樸風光。

沿著環湖步道前行，闢置觀湖平台、跨湖橋梁、地景藝術品、休息座椅、公共廁所等，景觀綠美化改造之下，保存珍貴的溼地生態與環境資源，每年將有大批過境候鳥棲息，是南部賞鳥愛好者和攝影迷這輩子必朝聖的天堂呀！「美濃湖」規劃成美濃單車漫遊的環湖路線，建議在遊客中心租借腳踏車逍遙騎乘湖畔周圍，貼近客家農村的田園景觀，格外賞心悅目。

▲潔白欄杆和豔麗鮮花也能形成湖畔小景，環湖過程用心觀察，會發現許多意想不到的美麗畫面。

▲周邊規劃環湖步道，可散步欣賞湖畔山巒之美，亦可租借單車展開一段踩風漫遊之旅，同樣愜意。

新春限定美濃花海季綻放美濃湖畔

踏上絕美繽紛的花地毯，花香陣陣撲鼻

▲遼闊綿延的花田猶如一大片漸層色花地毯，融入自然的美濃地方景觀，一戶老厝、一棟閒置舊屋、綠樹山巒襯托，景致怡人。

高雄美濃，走春踏青的推薦路線，尤其每年的美濃花海季一旦開始，我自己很喜歡和家人一起來這兒拍拍照，沐浴花景香味中，心情格外放鬆。

盛大的花海景觀環繞在美濃泰安路這一帶，與美濃湖畔、山巒樹景構成一幅美畫，車行至此，目光早離不開眼前風景。走出車外，自然而然想深深呼吸一大口氣，陣陣濃郁花香撲鼻，是年年不忘的濃郁幸福氣味。這就很像添置幾件新衣服好迎接新的一年的傳統，「美濃」同樣穿起一件獨一無二的花衣裳，陪伴賞花遊客過春節，隨光影落下，閃耀著色彩層次變化，陶醉視覺。

▲闔家旅遊、朋友共遊、情侶約會都適合走走美濃花海季，花色光影呈現浪漫姿態，我和家人每年必到美濃欣賞這片花田，齊花盛開的天然畫面為背景，拍出來的每張照片都格外美麗。

▲賞遊花田之餘也會發現許多融入當地農村、客家特色的裝飾與藝術造景。

▲空氣裡瀰漫著淺淺而療癒心靈的花草清香，輕巧流動於鼻息。

▲花海，美麗寫照，用繽紛奪目的姿色點綴客家農情。

▲數公頃百花爭豔比美，也許匆匆一瞥便能找到自己心裡最美的那一朵花。

搭配「美濃花海」有許多種行程玩法，可趁賞花期間暢遊美濃客家小鎮，玩遍客家村、老街、老建築等史蹟，品嘗道地客家料理更是賞花之後的一大樂事，或者，體驗客家擂茶、客家紙傘製作，深度認識老美濃。照這次推薦的行程安排走跳美濃新玩意兒，翻新您對美濃的舊印象。

尾聲，花海田園明媚風光，濃郁花香伴隨，拋開現代都市的壓迫感，心境轉換為悠閒舒坦模式，不需多想，單純享受風景，使心情得到難得撫慰。

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【原鄉緣紙傘文化村】

地址：高雄市美濃區中興路一段147號

【美濃阿秋肉圓粄條店】

地址：高雄市美濃區中正路二段590號

【美濃文創中心】

地址：高雄市美濃區永安路212號

【搖籃咖啡x惠如小屋】

地址：高雄市美濃區永安路212號

【美濃舊橋】

地址：高雄市美濃區永安路213號

【美濃啖糕堂】

地址：高雄市美濃區永安路197號(美濃國小門口對面)

【美濃第一大戲院】

地址：高雄市美濃區中正路一段127巷5號

【瀰濃東門樓】

地址：高雄市美濃區民族路16巷9號路口

【美濃庄頭伯公】

地址：高雄市美濃區民族路16巷9號

【 東門冰菓室】

地址：高雄市美濃區民族路20號

【美濃聖君宮關東煮】

地址：高雄市美濃區永安路19巷內(美濃聖君宮旁)