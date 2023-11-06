有時候在家要準備一頓佳餚總要花不少時間，
幸好各種輕鬆煮的料理包上市真的是非常方便，
完全解決了煮飯時間很長的問題。
今天胖達要來開箱在三重知名的便當店～
「根藤好好吃咖哩」所推出的料理包！
根藤好好吃咖哩
根藤好好吃咖哩的品牌由第二代創立經營已經20多年,
目前第三代也開始接手傳承，
並且不忘初心繼續用溫暖的料理滿足饕客的味蕾。
平常除了在三重是以便當店的方式經營外，
在線上官網則有許多家常料理包與年節禮盒，
不僅顧及我們的平凡生活也照顧我們重要時刻上的佳餚。
根藤好好吃咖哩 商品
根藤咖哩官網有不少家常料理～像是香菇赤肉羹、滷肉包、
筍絲、四神湯、麻油飯、阿嬤的滷控肉、滷豬腳、招牌黃金咖哩等等。
當我看到「招牌黃金咖哩」我眼睛都發亮了，
心想這不是學校營養午餐中的「螢光咖哩」嗎？
沒想到居然在網路上大獲好評，
在好奇心的驅使之下胖達我也在購物車中放入了一袋決定冒險嚐鮮！
最後在購物車上決定先嚐嚐的還有「香菇赤肉羹」還有「肉粽」拉！
約莫兩天後～商品很快地就到拉～～～讓我們一起來看看囉！
每一包上面都有寫要料理的方式與時間～都可以參考喔！
當天的午餐跟晚餐就直接有著落拉～
直接加熱上桌～約十分鐘就可以上菜囉！
根藤好好吃咖哩 招牌黃金咖哩
光看包裝的內容物，完全就是符合國、高中的印象，
那鮮明的味道記憶直接湧上心頭。加熱完後咖哩香味直接飄散出來，
舀起來放入飯碗拌拌後直接入口;
發現味道上跟一般傳統便當店配菜、營養午餐不同，
它沒有濃郁的粉味與鹹度，
取而代之的是感覺有用高湯調過的風味
讓咖哩有一股鮮甜味且味道上並不辣口。
胡蘿蔔熬的整個軟爛，馬鈴薯也化了不少在咖喱的醬中，
讓整體有較濃稠的口感。而在瘦肉上口感也是柔軟富含甜美的肉質。
整體來說讓胖達滿驚訝的就是可以在台式咖哩上作出這般風味，
在這次的體驗上真的是意外的收穫。
根藤好好吃咖哩 香菇赤肉羹
一打開電鍋的蓋子，蒜香味直接先飄逸而出，
用湯勺舀起，羹的稠度剛剛好，不用再另外加水;
瘦肉在處理中有裹著粉讓吃起來的口感更加柔軟，
咬到最後還會迸出一絲鮮甜；
有嚼勁的香菇搭配筍子的脆脆口感，
在一碗羹湯中展現出很不錯的層次。
根藤好好吃咖哩 肉粽
打開粽葉就可以看到粒粒分明的糯米所包成的粽子，
雖然胖達是南部人～但是也吃北部粽拉！
用筷子用肉粽稍微分開後～
可以看到裡面有蛋黃、櫻花蝦、香菇、滷肉、花生。
- 糯米
北部粽做起來口感是帶著QQ糯米，且帶一點鹹香。
- 三層肉
口感綿密q彈，油質部分入口即化肉質緊實，
不會太柴，搭配上面的油脂與豬皮一起入口，層次豐富。
- 香菇
鮮甜富有嚼勁，咀嚼下去香氣濃郁。
- 蛋黃
有著金沙感，不會太鹹，建議搭配料一起吃，才不會入口太乾。
根藤好好吃咖哩 相關資訊
第一次體驗下來，發現不管是在料理上或口味上，
都很便捷而且風味也很不錯，
很適合想要簡單料理而平常不太善於做料理
卻想要吃一頓美好的家常菜的朋友們喔！
這邊胖達也提供相關的懶人包資訊拉～～
店名：根藤好好吃咖哩
地址：新北市三重區仁愛街652號
電話：02-2280-7866
根藤官方網站:點我進入
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