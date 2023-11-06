有時候在家要準備一頓佳餚總要花不少時間，

幸好各種輕鬆煮的料理包上市真的是非常方便，

完全解決了煮飯時間很長的問題。

今天胖達要來開箱在三重知名的便當店～

「根藤好好吃咖哩」所推出的料理包！

根藤好好吃咖哩

根藤好好吃咖哩的品牌由第二代創立經營已經20多年,

目前第三代也開始接手傳承，

並且不忘初心繼續用溫暖的料理滿足饕客的味蕾。

平常除了在三重是以便當店的方式經營外，

在線上官網則有許多家常料理包與年節禮盒，

不僅顧及我們的平凡生活也照顧我們重要時刻上的佳餚。

根藤好好吃咖哩 商品

根藤咖哩官網有不少家常料理～像是香菇赤肉羹、滷肉包、

筍絲、四神湯、麻油飯、阿嬤的滷控肉、滷豬腳、招牌黃金咖哩等等。

當我看到「招牌黃金咖哩」我眼睛都發亮了，

心想這不是學校營養午餐中的「螢光咖哩」嗎？

沒想到居然在網路上大獲好評，

在好奇心的驅使之下胖達我也在購物車中放入了一袋決定冒險嚐鮮！

最後在購物車上決定先嚐嚐的還有「香菇赤肉羹」還有「肉粽」拉！

約莫兩天後～商品很快地就到拉～～～讓我們一起來看看囉！

每一包上面都有寫要料理的方式與時間～都可以參考喔！

當天的午餐跟晚餐就直接有著落拉～

直接加熱上桌～約十分鐘就可以上菜囉！

根藤好好吃咖哩 招牌黃金咖哩

光看包裝的內容物，完全就是符合國、高中的印象，

那鮮明的味道記憶直接湧上心頭。加熱完後咖哩香味直接飄散出來，

舀起來放入飯碗拌拌後直接入口;

發現味道上跟一般傳統便當店配菜、營養午餐不同，

它沒有濃郁的粉味與鹹度，

取而代之的是感覺有用高湯調過的風味

讓咖哩有一股鮮甜味且味道上並不辣口。

胡蘿蔔熬的整個軟爛，馬鈴薯也化了不少在咖喱的醬中，

讓整體有較濃稠的口感。而在瘦肉上口感也是柔軟富含甜美的肉質。

整體來說讓胖達滿驚訝的就是可以在台式咖哩上作出這般風味，

在這次的體驗上真的是意外的收穫。

根藤好好吃咖哩 香菇赤肉羹

一打開電鍋的蓋子，蒜香味直接先飄逸而出，

用湯勺舀起，羹的稠度剛剛好，不用再另外加水;

瘦肉在處理中有裹著粉讓吃起來的口感更加柔軟，

咬到最後還會迸出一絲鮮甜；

有嚼勁的香菇搭配筍子的脆脆口感，

在一碗羹湯中展現出很不錯的層次。

根藤好好吃咖哩 肉粽

打開粽葉就可以看到粒粒分明的糯米所包成的粽子，

雖然胖達是南部人～但是也吃北部粽拉！

用筷子用肉粽稍微分開後～

可以看到裡面有蛋黃、櫻花蝦、香菇、滷肉、花生。

糯米

北部粽做起來口感是帶著QQ糯米，且帶一點鹹香。

三層肉

口感綿密q彈，油質部分入口即化肉質緊實，

不會太柴，搭配上面的油脂與豬皮一起入口，層次豐富。

香菇

鮮甜富有嚼勁，咀嚼下去香氣濃郁。

蛋黃

有著金沙感，不會太鹹，建議搭配料一起吃，才不會入口太乾。

根藤好好吃咖哩 相關資訊

第一次體驗下來，發現不管是在料理上或口味上，

都很便捷而且風味也很不錯，

很適合想要簡單料理而平常不太善於做料理

卻想要吃一頓美好的家常菜的朋友們喔！

這邊胖達也提供相關的懶人包資訊拉～～

店名：根藤好好吃咖哩

地址：新北市三重區仁愛街652號

電話：02-2280-7866

根藤官方網站:點我進入

FB: 根藤好好吃咖哩 FB粉絲團