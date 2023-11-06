來到左營蓮池潭這帶
原本預計要吃另一家眷村美食
意外發現一家排隊人氣牛肉麵
臨時變心換成到『 三牛牛肉麵 』
原本好像叫做 犇牛肉麵
可能考量大家讀音困難的問題,改為三牛牛肉麵
反正就是指定3個牛就對了
11點半抵達餐廳,所幸不用排隊直接入內
用餐方式:先找到座位後,到1樓取小菜及結帳
一進入店內,被滿滿的小菜櫃嚇到
種類超多,高達50~60種
小菜一律40元,價錢很佛心
(苦瓜、番茄50元)
拿著托盤取餐,沿著排隊結帳
另外也有麻辣牛肚、豬耳朵、豬皮、豬大腸
一樓用餐空間~客滿
二樓也接近客滿
菜單
佐料及餐具區
酸菜跟辣油很快就沒有~生意太好
酸菜有特製調味,不是單單酸菜而已
小菜是自己端到餐桌上,小菜點了415元
海帶、滷蛋、豆干、豆皮、甜不辣
這盤小菜幾乎算是有嚼勁,豆干滷到像鐵蛋般口感
雖然硬一些,但味道都有滷進去
酸豆角在外的麵店比較少見,在眷村是必備小菜
小昭也愛吃螺獅粉,裡頭的酸豆角很夠味好吃
來到眷村一定要來盤道地酸豆角
加入牛肉麵內也很搭喔!
麻油米血
豬耳朵風味很像煙燻口味,爽脆可口好吃
麻辣牛肚的粉感比較重,應該是香料的緣故
放入牛肉麵一起食用可ok
山蘇
肉燥飯 ~35元
份量算是多,肥瘦個半,整體美味
紅油炒手 ~60元
皮薄的餛飩巴上特製炒手醬汁,
內餡紮實細緻,麻而不辣,辣度上可接受
麻醬麵 (細麵) ~70元
一上桌以為送錯餐,服務人員說沒送錯
原來麻醬麵也有附榨菜肉絲
麻醬香氣跟客家風味不同,
可能多了榨菜味道小芯芯竟吃不習慣
但小昭覺得CP值超高,同時能吃到榨菜肉絲跟麻醬風味
醡醬麵 (麵疙瘩) ~80元
眷村醡醬顏色偏比較深,台式炸醬顏色較淺黃
麵疙瘩超有嚼勁,牙口不好的人應該吃的比較辛苦喔!
喜歡吃偏硬口感的朋友會很喜歡
可是...連小昭拉麵愛吃硬口感,也覺得這麵疙瘩很有挑戰性😆
清燉牛肉麵(大碗) ~205元
食量大的朋友超推薦點大碗,份量就是砂鍋一樣大...不誇張
下圖這碗是借拍鄰桌的,我們食量不大只能乖乖點小碗就足矣
清燉牛肉麵(小碗) ~185元
小碗份量也是大到誇張
牛肉給了4大塊
每一塊牛肉重量超重,肉質很軟嫩有入味
清燉湯頭清甜順口,小孩們很喜歡
小昭選拉麵,比較粗的麵條
麵條依然是超有嚼勁,吸附牛肉湯頭,整體OK
加入酸菜後,風味更佳
紅燒牛肉麵 ~150元
份量跟清燉一樣,牛肉塊就不像清燉漂亮
一塊份量也很重,店家超大方
紅燒湯頭好吃,沒有辣度小朋友都可以接受
細麵的份量比拉麵少
用餐後約12點半,門口已出現常常排隊人龍
是室內排到外面馬路,生意爆好
餐點最吸引人之處就是份量超多
小菜選擇性多,道地眷村風味佳餚
可說是好吃又便宜,CP值頗高
三牛果然是人氣牛肉麵,
用餐時段必湧現排隊人潮,
大家來到蓮池潭遊玩時,可以順道安排來這裡吃美食~
口味因人而異,以上僅供參考~
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《店家資訊 》
- 三牛牛肉麵
- FB
- (07)588 7264
- 平日 11:00~15:00 17:00~20:30
- 假日 11:00~20:30
- 周二公休
- 高雄市左營區勝利路85號
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