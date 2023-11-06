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高雄-三牛牛肉麵 《左營蓮池潭附近美食• 犇人氣牛肉麵店》

2023-11-06 23:45:15 chaoerh小昭 人氣：100
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：39篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三牛牛肉麵
phone07-5887-264
place高雄市左營區勝利路85 號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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封2.jpg

 

來到左營蓮池潭這帶

原本預計要吃另一家眷村美食

意外發現一家排隊人氣牛肉麵

臨時變心換成到『 三牛牛肉麵 』

原本好像叫做 犇牛肉麵

可能考量大家讀音困難的問題,改為三牛牛肉麵

反正就是指定3個牛就對了

 

11點半抵達餐廳,所幸不用排隊直接入內

高雄-三牛牛肉麵

 

用餐方式:先找到座位後,到1樓取小菜及結帳

高雄-三牛牛肉麵

一進入店內,被滿滿的小菜櫃嚇到

種類超多,高達50~60種

高雄-三牛牛肉麵

小菜一律40元,價錢很佛心

(苦瓜、番茄50元)

高雄-三牛牛肉麵

拿著托盤取餐,沿著排隊結帳

高雄-三牛牛肉麵

另外也有麻辣牛肚、豬耳朵、豬皮、豬大腸

高雄-三牛牛肉麵

 

一樓用餐空間~客滿

高雄-三牛牛肉麵

二樓也接近客滿

高雄-三牛牛肉麵

 

菜單

高雄-三牛牛肉麵

 

佐料及餐具區

高雄-三牛牛肉麵

 

酸菜跟辣油很快就沒有~生意太好

高雄-三牛牛肉麵

 

酸菜有特製調味,不是單單酸菜而已

高雄-三牛牛肉麵

小菜是自己端到餐桌上,小菜點了415元

高雄-三牛牛肉麵

海帶、滷蛋、豆干、豆皮、甜不辣

這盤小菜幾乎算是有嚼勁,豆干滷到像鐵蛋般口感

雖然硬一些,但味道都有滷進去

高雄-三牛牛肉麵

酸豆角在外的麵店比較少見,在眷村是必備小菜

小昭也愛吃螺獅粉,裡頭的酸豆角很夠味好吃

來到眷村一定要來盤道地酸豆角

加入牛肉麵內也很搭喔!

高雄-三牛牛肉麵

 

麻油米血

高雄-三牛牛肉麵

 

豬耳朵風味很像煙燻口味,爽脆可口好吃

高雄-三牛牛肉麵

 

麻辣牛肚的粉感比較重,應該是香料的緣故

放入牛肉麵一起食用可ok

高雄-三牛牛肉麵

 

山蘇

高雄-三牛牛肉麵

 

 肉燥飯 ~35元

份量算是多,肥瘦個半,整體美味

高雄-三牛牛肉麵

 

 紅油炒手 ~60元

皮薄的餛飩巴上特製炒手醬汁,

內餡紮實細緻,麻而不辣,辣度上可接受

高雄-三牛牛肉麵

 

 麻醬麵 (細麵)  ~70元

一上桌以為送錯餐,服務人員說沒送錯

原來麻醬麵也有附榨菜肉絲

高雄-三牛牛肉麵

麻醬香氣跟客家風味不同,

可能多了榨菜味道小芯芯竟吃不習慣

但小昭覺得CP值超高,同時能吃到榨菜肉絲跟麻醬風味

高雄-三牛牛肉麵

 

 醡醬麵 (麵疙瘩) ~80元

眷村醡醬顏色偏比較深,台式炸醬顏色較淺黃

高雄-三牛牛肉麵

麵疙瘩超有嚼勁,牙口不好的人應該吃的比較辛苦喔!

喜歡吃偏硬口感的朋友會很喜歡

可是...連小昭拉麵愛吃硬口感,也覺得這麵疙瘩很有挑戰性😆

高雄-三牛牛肉麵

 

 清燉牛肉麵(大碗) ~205元

食量大的朋友超推薦點大碗,份量就是砂鍋一樣大...不誇張

下圖這碗是借拍鄰桌的,我們食量不大只能乖乖點小碗就足矣

高雄-三牛牛肉麵

 

 清燉牛肉麵(小碗) ~185元

小碗份量也是大到誇張

高雄-三牛牛肉麵

牛肉給了4大塊

高雄-三牛牛肉麵

每一塊牛肉重量超重,肉質很軟嫩有入味

高雄-三牛牛肉麵

清燉湯頭清甜順口,小孩們很喜歡

高雄-三牛牛肉麵

小昭選拉麵,比較粗的麵條

麵條依然是超有嚼勁,吸附牛肉湯頭,整體OK

高雄-三牛牛肉麵

加入酸菜後,風味更佳

高雄-三牛牛肉麵 《左營蓮池潭附近美食• 犇人氣牛肉麵店》

 

 紅燒牛肉麵 ~150元

份量跟清燉一樣,牛肉塊就不像清燉漂亮

高雄-三牛牛肉麵

一塊份量也很重,店家超大方

高雄-三牛牛肉麵

紅燒湯頭好吃,沒有辣度小朋友都可以接受

高雄-三牛牛肉麵

細麵的份量比拉麵少

高雄-三牛牛肉麵

 

用餐後約12點半,門口已出現常常排隊人龍

高雄-三牛牛肉麵

是室內排到外面馬路,生意爆好

高雄-三牛牛肉麵

 

餐點最吸引人之處就是份量超多

小菜選擇性多,道地眷村風味佳餚

可說是好吃又便宜,CP值頗高

三牛果然是人氣牛肉麵,

用餐時段必湧現排隊人潮,

大家來到蓮池潭遊玩時,可以順道安排來這裡吃美食~

 

高雄-三牛牛肉麵 《左營蓮池潭附近美食• 犇人氣牛肉麵店》,以上僅供參考~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

《店家資訊 》

  • 三牛牛肉麵
  • FB
  • (07)588 7264
  •  平日 11:00~15:00   17:00~20:30
  •  假日 11:00~20:30
  • 周二公休
  • 高雄市左營區勝利路85號


檢視較大的地圖

 

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