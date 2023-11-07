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﹝台北市中正﹞J‧sweetie　名聞遐邇的市場中，十多種口味的新超人氣銅板價圓可頌專賣～　／南門市場必吃／南門市場排隊美食／草莓卡士達圓可頌／抹茶拿鐵圓可頌／藍莓圓可頌

2023-11-07 11:20:44 阿發的簡單幸福 人氣：194
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：901篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：J‧sweetie
place台北市中正區羅斯福路一段8號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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J-sweetie-all.jpg
上個月，已改建四年多的台北市南門市場，終於重新開幕營業，喜歡逛市場的我和老婆，當然也要過來探訪一下，順道吃吃美食。
改建好的南門市場，環境當然變得相當寬敞、井然有序，且舒適明亮更加好逛。也看到，許多原本市場裡的著名人氣老攤家，從中繼市場搬了回來外，還多了一些新面孔。
特別是這家「 J‧sweetie」，最吸引老婆的目光，它賣的是我們在其他地方，還沒吃過的圓可頌，其攤前的排隊人氣，可是絲毫不輸市場內的一些超人氣老店攤～
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南門市場01-改建後的南門市場大樓.jpg
▲改建後的南門市場大樓
近年來，
全台有不少傳統市場都流行翻新，
但南門市場可是整棟拆掉重建，
成為有黃金級綠建築認證，
全國「最新的老市場」！

南門市場02-一樓熟食南北貨-人潮依舊很多.jpg
▲一樓為熟食南北貨
假日人潮非常多

南門市場03-環境寬敞舒適.jpg
▲市場1樓環境
相當寬敞舒適、整齊明亮

J-sweetie01-攤外觀.jpg
▲攤外觀
J‧sweetie」位在南門市場B1
手扶梯旁的攤位。
攤前的排隊人潮，
絲毫不輸市場內的一些超人氣老店攤。

J-sweetie02-甜點櫃.jpg
▲甜點櫃
對甜點類不怎熟悉的阿發，
第一次看到櫃內的甜點，
心想擺了許多不同口味的圓輪，
會是什麼甜點的專賣店？
老婆對我說，
這是圓可頌。
我才知，
原來可頌還有圓輪狀的！

J-sweetie03-芒果餡盛夏.jpg
▲盛夏（芒果餡）

J-sweetie04-甜點櫃一隅.jpg
▲甜點櫃一隅
各式圓輪狀的圓可頌

J-sweetie05-草莓卡士達初戀.jpg
▲初戀（草莓卡士達）
頗誘人的模樣！
但不知，
每個人的初戀滋味是否一樣呢？

J-sweetie06-價目表.jpg
▲價目表
16種口味可選擇的圓可頌，
原味每個42元，
最貴的三種口味，
每個也才55元。
感覺是很市場的，
甜甜價、銅板價。

J-sweetie07-圓可頌到手.jpg
▲圓可頌到手
有卡式達的，
兩入用紙提盒裝。
雖然是在市場內買的，
但用紙提盒裝，
頓時感覺更高級～

J-sweetie08-草莓卡士達初戀藍莓少女.jpg
▲初戀（草莓卡士達）＆少女（藍莓）
上面撒了雪白的糖霜，
看起來更加美麗動人～

J-sweetie09-三種圓可頌.jpg
▲三種圓可頌
森林（抹茶拿鐵）、初戀（草莓卡士達）＆少女（藍莓）

J-sweetie10-抹茶拿鐵森林.jpg
▲森林（抹茶拿鐵）圓可頌

J-sweetie11-抹茶拿鐵森林剖面.jpg
▲森林（抹茶拿鐵），剖面

J-sweetie12-藍莓少女.jpg
▲少女（藍莓）圓可頌

J-sweetie13-咬一口.jpg
▲咬上一口

J-sweetie14-藍莓少女剖面.jpg
▲少女（藍莓）圓可頌，剖面

J-sweetie15-草莓卡士達初戀.jpg
▲初戀（草莓卡士達）

J-sweetie16-留影.jpg
▲留影
先說，
阿發本就不偏愛甜點，
也沒啥研究，
所以不太會評論甜點類。
只能說，
這圓可頌的表皮，
比一般的牛角可頌更加酥脆，
圓輪狀一圈圈的，
口感也更具層次；
內的麵包體，
則是更為綿密札實。
添加的卡士達醬，
口感滑順不會過於甜膩。
當日我們所吃到的三種口味圓可頌，
兒子感到新奇與好吃，
老婆吃的相當開心滿意，
對不喜甜食的我來說，
甜度還可接受，
也覺得還不錯吃。
在這充滿傳統食材、乾貨、熟食.. 等
且競爭相當激烈
大部分售價感覺上偏貴些的南門市場裡，
竟賣起西式甜點圓可頌，
不僅顯得很特別，
價位則是讓我感到，
很甜甜價、銅板價！
也成功吸引與創造了，
大批到市場採買的婦女們所喜愛～

【營業時間】08301700；週一休
【地　　址】台北市中正區羅斯福路一段8B1 14~15攤（南門市場B1，手扶梯旁）

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台北市中正﹞清華軒　你炒中有我、我炒中有你，炒出飯與麵混搭的美妙滋味～

台北市中正﹞懿品小珍　天冷!!就是要來碗銅板價，卻料好實在，湯頭可以喝，口感極佳的麻辣鴨血

 

 

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文章標籤

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1.我不是美食家或旅遊家，本站只是記錄關於慢飛天使的父母在育兒及生活上的點滴； 2.口味是很主觀的事，每個人喜好會有所不同； 3.有時介紹之處關於價格、地址...等相關資訊可能誤植或異動，所有資訊皆需以現場實際狀況為主； 4.聯絡方式： wilsonwu1999@gmail.com
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