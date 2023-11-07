上個月，已改建四年多的台北市南門市場，終於重新開幕營業，喜歡逛市場的我和老婆，當然也要過來探訪一下，順道吃吃美食。
改建好的南門市場，環境當然變得相當寬敞、井然有序，且舒適明亮更加好逛。也看到，許多原本市場裡的著名人氣老攤家，從中繼市場搬了回來外，還多了一些新面孔。
特別是這家「 J‧sweetie」，最吸引老婆的目光，它賣的是我們在其他地方，還沒吃過的圓可頌，其攤前的排隊人氣，可是絲毫不輸市場內的一些超人氣老店攤～
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▲改建後的南門市場大樓
近年來，
全台有不少傳統市場都流行翻新，
但南門市場可是整棟拆掉重建，
成為有黃金級綠建築認證，
全國「最新的老市場」！
▲攤外觀
「 J‧sweetie」位在南門市場B1，
手扶梯旁的攤位。
攤前的排隊人潮，
絲毫不輸市場內的一些超人氣老店攤。
▲甜點櫃
對甜點類不怎熟悉的阿發，
第一次看到櫃內的甜點，
心想擺了許多不同口味的圓輪，
會是什麼甜點的專賣店？
老婆對我說，
這是圓可頌。
我才知，
原來可頌還有圓輪狀的！
▲初戀（草莓卡士達）
頗誘人的模樣！
但不知，
每個人的初戀滋味是否一樣呢？
▲價目表
約16種口味可選擇的圓可頌，
原味每個42元，
最貴的三種口味，
每個也才55元。
感覺是很市場的，
甜甜價、銅板價。
▲圓可頌到手
有卡式達的，
兩入用紙提盒裝。
雖然是在市場內買的，
但用紙提盒裝，
頓時感覺更高級～
▲初戀（草莓卡士達）＆少女（藍莓）
上面撒了雪白的糖霜，
看起來更加美麗動人～
▲三種圓可頌
森林（抹茶拿鐵）、初戀（草莓卡士達）＆少女（藍莓）
▲留影
先說，
阿發本就不偏愛甜點，
也沒啥研究，
所以不太會評論甜點類。
只能說，
這圓可頌的表皮，
比一般的牛角可頌更加酥脆，
圓輪狀一圈圈的，
口感也更具層次；
內的麵包體，
則是更為綿密札實。
添加的卡士達醬，
口感滑順不會過於甜膩。
當日我們所吃到的三種口味圓可頌，
兒子感到新奇與好吃，
老婆吃的相當開心滿意，
對不喜甜食的我來說，
甜度還可接受，
也覺得還不錯吃。
在這充滿傳統食材、乾貨、熟食.. 等，
且競爭相當激烈，
大部分售價感覺上偏貴些的南門市場裡，
竟賣起西式甜點圓可頌，
不僅顯得很特別，
價位則是讓我感到，
很甜甜價、銅板價！
也成功吸引與創造了，
大批到市場採買的婦女們所喜愛～
【營業時間】08：30～17：00；週一休
【地 址】台北市中正區羅斯福路一段8號B1樓 14~15號攤（南門市場B1，手扶梯旁）
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