

上個月，已改建四年多的台北市南門市場，終於重新開幕營業，喜歡逛市場的我和老婆，當然也要過來探訪一下，順道吃吃美食。

改建好的南門市場，環境當然變得相當寬敞、井然有序，且舒適明亮更加好逛。也看到，許多原本市場裡的著名人氣老攤家，從中繼市場搬了回來外，還多了一些新面孔。

特別是這家「 J‧sweetie」，最吸引老婆的目光，它賣的是我們在其他地方，還沒吃過的圓可頌，其攤前的排隊人氣，可是絲毫不輸市場內的一些超人氣老店攤～

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▲改建後的南門市場大樓

近年來，

全台有不少傳統市場都流行翻新，

但南門市場可是整棟拆掉重建，

成為有黃金級綠建築認證，

全國「最新的老市場」！







▲一樓為熟食南北貨

假日人潮非常多







▲市場1樓環境

相當寬敞舒適、整齊明亮







▲攤外觀

「 J‧sweetie」位在南門市場B1，

手扶梯旁的攤位。

攤前的排隊人潮，

絲毫不輸市場內的一些超人氣老店攤。







▲甜點櫃

對甜點類不怎熟悉的阿發，

第一次看到櫃內的甜點，

心想擺了許多不同口味的圓輪，

會是什麼甜點的專賣店？

老婆對我說，

這是圓可頌。

我才知，

原來可頌還有圓輪狀的！







▲盛夏（芒果餡）







▲甜點櫃一隅

各式圓輪狀的圓可頌







▲初戀（草莓卡士達）

頗誘人的模樣！

但不知，

每個人的初戀滋味是否一樣呢？







▲價目表

約16種口味可選擇的圓可頌，

原味每個42元，

最貴的三種口味，

每個也才55元。

感覺是很市場的，

甜甜價、銅板價。







▲圓可頌到手

有卡式達的，

兩入用紙提盒裝。

雖然是在市場內買的，

但用紙提盒裝，

頓時感覺更高級～







▲初戀（草莓卡士達）＆少女（藍莓）

上面撒了雪白的糖霜，

看起來更加美麗動人～







▲三種圓可頌

森林（抹茶拿鐵）、初戀（草莓卡士達）＆少女（藍莓）







▲森林（抹茶拿鐵）圓可頌







▲森林（抹茶拿鐵），剖面







▲少女（藍莓）圓可頌







▲咬上一口







▲少女（藍莓）圓可頌，剖面







▲初戀（草莓卡士達）







▲留影

先說，

阿發本就不偏愛甜點，

也沒啥研究，

所以不太會評論甜點類。

只能說，

這圓可頌的表皮，

比一般的牛角可頌更加酥脆，

圓輪狀一圈圈的，

口感也更具層次；

內的麵包體，

則是更為綿密札實。

添加的卡士達醬，

口感滑順不會過於甜膩。

當日我們所吃到的三種口味圓可頌，

兒子感到新奇與好吃，

老婆吃的相當開心滿意，

對不喜甜食的我來說，

甜度還可接受，

也覺得還不錯吃。

在這充滿傳統食材、乾貨、熟食.. 等，

且競爭相當激烈，

大部分售價感覺上偏貴些的南門市場裡，

竟賣起西式甜點圓可頌，

不僅顯得很特別，

價位則是讓我感到，

很甜甜價、銅板價！

也成功吸引與創造了，

大批到市場採買的婦女們所喜愛～



【營業時間】08：30～17：00；週一休

【地 址】台北市中正區羅斯福路一段8號B1樓 14~15號攤（南門市場B1，手扶梯旁）

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