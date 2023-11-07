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[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 超浮誇網紅套餐好超值 五色韓國烤五花肉 #蘆洲站美食 @蛋寶趴趴go

2023-11-07 13:16:13 蛋寶趴趴go 人氣：95
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：777篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：甘釜京韓日燒肉料理
place新北市蘆洲區光榮路32號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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位於新北市蘆洲光榮路

捷運蘆洲站附近的

甘釜京韓日燒肉料理專門店

是一間結合韓日式燒肉韓式料理的專門店，

食材新鮮品質好、菜色豐富、服務佳，

還有多款特色創意料理，好吃又吸睛！

來這裡約會聚餐、用餐、慶生都合適，

CP值高，還能吃的超飽足，

蘆洲地區必訪的燒肉店

#蘆洲美食 韓國烤肉

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 超浮誇網紅套餐好超值

 

甘釜京韓日燒肉料理專門店

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

 

位於蘆洲的「甘釜京」，

是一間結合韓國燒肉、日式燒肉、韓式料理的餐廳。

  • →韓國地名甘川洞
  • →釜山
  • →日本東京

7年級主廚，已有20年的專業燒肉經驗，

在食材的選用上，相當嚴謹講究，

再結合創意與特色料理，

讓來用餐的食客們，能品嚐到更豐富的滋味~

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

▼店內裝潢簡約明亮，帶點韓風，

放有許多韓國裝飾及海報。

設有4~6人的座位區，

約會、聚餐、用餐、慶生都合適。

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

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甘釜京韓日燒肉料理專門店 菜單

提供韓式料理日式燒烤韓國烤肉…等，

也有2~4人的套餐可選擇，

✔️低消＄600/人

✔️需加收一成清潔費。

▶️ (甘釜京 菜單)

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

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【四人網紅韓式海鮮組合】＄4280/3880(會員)

我們今天吃的是平日限定販售

四人網紅韓式海鮮組合

內含：前菜、韓式料理、燒肉、海鮮、甜點、飲料。

滿滿一桌超豐盛，感覺4人都吃不完啊~

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

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▼前菜

提供四樣韓日小菜(可續)，爽口又開胃。

  • 韓式泡菜
  • 醃白蘿蔔片
  • 海帶芽
  • 紫洋蔥

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▼起司安東燉雞

韓國超人氣料理！

燉鍋裡，放入了雞肉、粉絲、蘿蔔、馬鈴薯…等多樣食材，

這滿滿的一鍋，看了就讓人食慾大開。

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

▼起鍋前再放入大量的起司，

拌勻後牽絲的模樣，讓人口水直流！

夾起一口品嚐，雞肉鮮嫩有味，吸收湯汁的粉絲甜鮮微辣，

還帶有起司的濃郁香氣，

熱呼呼的，完全讓人無法抗拒的一口一口完食！

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

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▼海鮮煎餅

每次吃韓式料理的必點品項！

甘釜京的海鮮煎餅，吃起來外酥內鮮香，

每一塊都吃的到完整的鮮蝦，用料不馬虎~

沾醬後更添鮮甜風味，口感很不錯！

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 超浮誇網紅套餐好超值

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▼煙燻玫瑰松阪豬

這道菜是由電影「美女與野獸」發想而來！

放在玻璃罐中，以迷迭香、核桃木、櫻桃木，

煙燻3分鐘的松阪豬，

就像玫瑰般的美麗高貴又優雅，相當迷人~🌹

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

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▼烤後的松阪豬，吃起來厚實，

且有軟中帶脆的口感，

細細品嚐，還能感受到淡淡的煙燻香氣，

搭配泡菜更是合拍！

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▼蒜味牛五花、鹽蔥牛五花

獨家秘醬醃漬過的牛五花，

搭配滿滿的蒜末、鹽蔥炙烤，

捲起後一口吃下，軟嫩多汁又香，

無需沾醬就很夠味。

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

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▼黑糖鳳梨豬梅花

甘釜京獨家原創料理！

獨家黑糖醬汁醃漬的豬梅花，

包入烤至焦香的鳳梨，

軟嫩鹹甜的滋味，很不錯~😋

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 超浮誇網紅套餐好超值

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▼甘糖雞翅

甘釜京必點 視覺系料理！

去骨的雞翅裡，包入起司、玉米粒、德國火腿，

烤至表皮金黃後，沾上砂糖炙燒，

現場火光四射，就像看了一場看火焰秀，

讓人目不轉睛！😍

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▼甘糖雞翅，外層脆甜、內部鹹香，

鹹甜交織的多重口感，

非常特別又好吃，讓人印象深刻！

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▼五色五花肉

韓式烤肉必吃！

使用豬腹部位的帶皮五花肉，

肥瘦比例剛剛好。

主廚特別研發了五種口味，

讓五花肉吃起來的口感和味道更豐盛。

  • 大醬
  • 蒜味
  • 咖哩
  • 花草
  • 辣味

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 超浮誇網紅套餐好超值

▼店員代烤後的五花肉，熟度滋味更完美！

吃起來皮Q彈肉又嫩，完全不油膩，

每一種口味都有特色又好吃。

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

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▼生菜包肉大口吃下，也很不錯！😋

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▼鹽烤大草蝦

烤後的草蝦，肉質緊實鮮甜，

而且已去殼，食用超方便！

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▼生食干貝

藍柴色的SHOT杯裡，

裝的是干貝及蝶豆花果汁，

一出場就讓人眼睛為之一亮，非常特別！

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 超浮誇網紅套餐好超值

▼吃之前，需先擠上一些檸檬汁入杯內，

果汁與干貝搭配著一口喝下，

鮮甜中帶果汁的風味，相當獨特，

讓平常不太敢吃干貝的媽媽， 都能接受呢~👍

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▼宮廷年糕

傳統的宮廷小吃！

這一盅裡，有年糕、魚板、鳥蛋、蔬菜…等，

年糕吃起來Q彈有勁，

鹹香有味，完全不辣，

味道不錯，且吃完很有飽足感~

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▼起司地瓜、起司芋頭

甘釜京招牌必吃甜點！

綿密的芋頭、紫薯加上莫札莫札拉起司，

在炭火上加熱充份攪拌後，

香氣十足，牽絲還可以拉超長，

放入口中品嚐，Q彈綿細且不會過於甜膩，

還吃的到芋頭塊、紫薯的口感，

做為飯後甜點，超喜歡！😍

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【可爾必思、韓國原裝果汁(+$25)】

吃完燒肉、韓式料理後，

再喝杯清涼解渴的飲料，

結束這美味的一餐！

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▼好康報報▼

加入「甘釜京 韓日燒肉料理」會員，

用餐即可享會員價優惠，更超值！快加入吧~

PS.優惠內容，依店家公告為準

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蛋寶543》

這一次來到蘆洲捷運站附近的

甘釜京韓日燒肉料理專門店

整體的用餐感覺很不錯呢！

這裡的食材新鮮、品質有保障，

無論是日韓燒肉、韓式料理，都非常吸睛又好吃~

重點是食材把關很好，吃得很健康呢~

來這裡約會聚餐慶生…等都合適，

絕對能吃的開心飽足又滿意！

推薦這間蘆洲美食給大家~ 💕

[蘆洲美食] 甘釜京韓日燒肉料理專門店 @蛋寶趴趴go

 

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