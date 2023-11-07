位於新北市蘆洲光榮路、
捷運蘆洲站附近的
【甘釜京韓日燒肉料理專門店】
是一間結合韓日式燒肉、韓式料理的專門店，
食材新鮮品質好、菜色豐富、服務佳，
還有多款特色創意料理，好吃又吸睛！
來這裡約會、聚餐、用餐、慶生都合適，
CP值高，還能吃的超飽足，
是蘆洲地區必訪的燒肉店！
#蘆洲美食 韓國烤肉
【甘釜京韓日燒肉料理專門店】
- 地址：新北市蘆洲區光榮路32號
- 捷運：蘆洲站，步行約10分鐘
- 電話：02-82869038
- 營業時間：12:00–15:00 / 17:00–22:00
- FB：甘釜京 감천부산도쿄 韓日燒肉料理專門店
- IG：@kanfugin812
位於蘆洲的「甘釜京」，
是一間結合韓國燒肉、日式燒肉、韓式料理的餐廳。
- 甘→韓國地名甘川洞
- 釜→釜山
- 京→日本東京
7年級主廚，已有20年的專業燒肉經驗，
在食材的選用上，相當嚴謹講究，
再結合創意與特色料理，
讓來用餐的食客們，能品嚐到更豐富的滋味~
▼店內裝潢簡約明亮，帶點韓風，
放有許多韓國裝飾及海報。
設有4~6人的座位區，
約會、聚餐、用餐、慶生都合適。
【甘釜京韓日燒肉料理專門店 菜單】
提供韓式料理、日式燒烤、韓國烤肉…等，
也有2~4人的套餐可選擇，
✔️低消＄600/人
✔️需加收一成清潔費。
▶️ (甘釜京 菜單)
【四人網紅韓式海鮮組合】＄4280/3880(會員)
我們今天吃的是平日限定販售的
「四人網紅韓式海鮮組合」
內含：前菜、韓式料理、燒肉、海鮮、甜點、飲料。
滿滿一桌超豐盛，感覺4人都吃不完啊~
▼前菜
提供四樣韓日小菜(可續)，爽口又開胃。
- 韓式泡菜
- 醃白蘿蔔片
- 海帶芽
- 紫洋蔥
▼起司安東燉雞
韓國超人氣料理！
燉鍋裡，放入了雞肉、粉絲、蘿蔔、馬鈴薯…等多樣食材，
這滿滿的一鍋，看了就讓人食慾大開。
▼起鍋前再放入大量的起司，
拌勻後牽絲的模樣，讓人口水直流！
夾起一口品嚐，雞肉鮮嫩有味，吸收湯汁的粉絲甜鮮微辣，
還帶有起司的濃郁香氣，
熱呼呼的，完全讓人無法抗拒的一口一口完食！
▼海鮮煎餅
每次吃韓式料理的必點品項！
甘釜京的海鮮煎餅，吃起來外酥內鮮香，
每一塊都吃的到完整的鮮蝦，用料不馬虎~
沾醬後更添鮮甜風味，口感很不錯！
▼煙燻玫瑰松阪豬
這道菜是由電影「美女與野獸」發想而來！
放在玻璃罐中，以迷迭香、核桃木、櫻桃木，
煙燻3分鐘的松阪豬，
就像玫瑰般的美麗高貴又優雅，相當迷人~🌹
▼烤後的松阪豬，吃起來厚實，
且有軟中帶脆的口感，
細細品嚐，還能感受到淡淡的煙燻香氣，
搭配泡菜更是合拍！
▼蒜味牛五花、鹽蔥牛五花
獨家秘醬醃漬過的牛五花，
搭配滿滿的蒜末、鹽蔥炙烤，
捲起後一口吃下，軟嫩多汁又香，
無需沾醬就很夠味。
▼黑糖鳳梨豬梅花
甘釜京獨家原創料理！
獨家黑糖醬汁醃漬的豬梅花，
包入烤至焦香的鳳梨，
軟嫩鹹甜的滋味，很不錯~😋
▼甘糖雞翅
甘釜京必點 視覺系料理！
去骨的雞翅裡，包入起司、玉米粒、德國火腿，
烤至表皮金黃後，沾上砂糖炙燒，
現場火光四射，就像看了一場看火焰秀，
讓人目不轉睛！😍
▼甘糖雞翅，外層脆甜、內部鹹香，
鹹甜交織的多重口感，
非常特別又好吃，讓人印象深刻！
▼五色五花肉
韓式烤肉必吃！
使用豬腹部位的帶皮五花肉，
肥瘦比例剛剛好。
主廚特別研發了五種口味，
讓五花肉吃起來的口感和味道更豐盛。
- 大醬
- 蒜味
- 咖哩
- 花草
- 辣味
▼店員代烤後的五花肉，熟度滋味更完美！
吃起來皮Q彈肉又嫩，完全不油膩，
每一種口味都有特色又好吃。
▼生菜包肉大口吃下，也很不錯！😋
▼鹽烤大草蝦
烤後的草蝦，肉質緊實鮮甜，
而且已去殼，食用超方便！
▼生食干貝
藍柴色的SHOT杯裡，
裝的是干貝及蝶豆花果汁，
一出場就讓人眼睛為之一亮，非常特別！
▼吃之前，需先擠上一些檸檬汁入杯內，
果汁與干貝搭配著一口喝下，
鮮甜中帶果汁的風味，相當獨特，
讓平常不太敢吃干貝的媽媽， 都能接受呢~👍
▼宮廷年糕
傳統的宮廷小吃！
這一盅裡，有年糕、魚板、鳥蛋、蔬菜…等，
年糕吃起來Q彈有勁，
鹹香有味，完全不辣，
味道不錯，且吃完很有飽足感~
▼起司地瓜、起司芋頭
甘釜京招牌必吃甜點！
綿密的芋頭、紫薯加上莫札莫札拉起司，
在炭火上加熱充份攪拌後，
香氣十足，牽絲還可以拉超長，
放入口中品嚐，Q彈綿細且不會過於甜膩，
還吃的到芋頭塊、紫薯的口感，
做為飯後甜點，超喜歡！😍
【可爾必思、韓國原裝果汁(+$25)】
吃完燒肉、韓式料理後，
再喝杯清涼解渴的飲料，
結束這美味的一餐！
▼好康報報▼
加入「甘釜京 韓日燒肉料理」會員，
用餐即可享會員價優惠，更超值！快加入吧~
PS.優惠內容，依店家公告為準
《蛋寶543》
這一次來到蘆洲捷運站附近的
【甘釜京韓日燒肉料理專門店】
整體的用餐感覺很不錯呢！
這裡的食材新鮮、品質有保障，
無論是日韓燒肉、韓式料理，都非常吸睛又好吃~
重點是食材把關很好，吃得很健康呢~
來這裡約會、聚餐、慶生…等都合適，
絕對能吃的開心飽足又滿意！
推薦這間蘆洲美食給大家~ 💕
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