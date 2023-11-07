台中新社美食景點懶人包|花海活動、彩繪村美食、親子景點一日遊行程推薦|新社花海
睽違兩年的新社花海/國際花毯節即將在11月開跑，
這邊幫大家整理了十個台中新社美食景點，
讓大家在新社好好的玩上一整天喔!!
|2023新社花海暨臺中國際花毯節
|台中景點 新社星願紫風車
|台中景點 新社馬力埔彩繪小徑/張家古厝
|台中景點 新社水頭神木/意德廟
|台中景點 新社水尾神木
|台中景點 新社雙翠水壩/雙翠潭
|台中新社美食 尚介讚炸香菇
|台中新社美食 頭嵙山香菇(原菇蒝)
|台中新社美食景點 百菇莊
|台中新社美食伴手禮 旺來蓁展手工千層脆餅
|延伸閱讀
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2023新社花海暨臺中國際花毯節
活動期間：2023/11/11(六)至2023/12/3(日)止，共計 23 日
地址：台中市新社區協成里協興街30號
費用：免費參觀
官網：2023新社花海官網
拍攝日期：2023/10/26
新社花海活動即將開跑，
目前現況大部分主展品已經完成，
讓我們好好期待一下吧!!
【2023新社花海暨臺中國際花毯節完整分享】
台中新社景點 星願紫風車
星願紫風車算是一個拍照打卡的景點，
這邊有寬敞的停車場、洗手間，
走上紫風車可以眺望山景，
也可以作為旅途中的休息站。
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台中新社景點 馬力埔彩繪小徑/張家古厝
馬力埔社區大多都務農，
花卉、香菇、蔬果類產業大大興盛，
所以在馬力埔彩繪小徑上會有許多農村、鄉村風情，
花卉水果等圖樣，
還有在地非常獨特的九庄媽。
媽祖娘娘的信眾到這別忘了來張家古厝走走，
這邊供奉的媽祖娘娘神像已有三百年歷史，
而且不定期會出巡，
也是相當熱鬧的地方盛事喔!!
沿著社區漫步可以拍到很多不同的彩繪牆，
但要注意這邊是住宅區，
拍照的時候還是要安靜，
避免打擾到居民喔!!
【馬力埔彩繪小徑/張家古厝完整文章分享】
台中新社景點 水頭神木/意德廟
google maps定位「意德廟（神木土地公）」、「水頭神木（大樟樹）」，
就可以到達。
意德廟旁就是五百年樹齡的水頭神木。
一開始是因為想拍攝神木而來，
但意德廟真的很吸引我，
可以參拜水頭地區的信仰中心，
還能一觀神木的氣派與宏偉。
【水頭神木/意德廟j完整分享】
台中新社景點 水尾神木
以前的廖家莊被稱為水頭，
而水尾則是詹家莊，
兩邊各有一神木，
所以被稱為水頭神木和水尾神木。
有一說是一對宿命的戀人，
讓兩樹只能生生世世遙遙相望，
這也太催淚了吧!!
不過沿路往水尾神木的小路有點荒廢了，
當天我們沒有找到路可以過去，
就只能遠遠的拍上一張囉!!
台中新社景點 雙翠潭/雙翠水壩
被稱為夢幻湖的雙翠潭，
這邊是早期的雙翠樂園，
荒廢後就單純的變成了一個秘徑景點。
這邊遊客不多，
雖然是不能釣魚，
但仍有釣客前往，
算是很清幽的景點。
台中新社美食 尚介讚炸香菇
尚介讚炸香菇位於新社協中街上，
位置介於菇神新社店和阿亮香菇園中間，
攤位分成一邊烤的、一邊炸的，
價目都標示得很清楚。
這麼大盤的炸綜合菇只要$50，
酥酥香香的，
超好吃阿~~
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台中新社美食 頭嵙山香菇(原菇蒝)
頭嵙山香菇(原菇蒝)是可以購物、採菇和吃合菜料理的地方，
如果像我們這樣的小家庭，
來頭嵙山香菇(原菇蒝)也蠻好點的。
炸香菇是來新社必吃的，
而頭嵙山香菇除了炸香菇外，
以烤的方式呈現出菇類的美味，
也很值得一試。
這一道烤杏鮑菇老闆說別在替他宣傳了，
因為要花費的時間多，
是回鍋的老顧客們必點品項，
果然一吃真的驚為天人!!!
台中新社美食景點 百菇莊
之前我們來百菇莊主要只是吃香菇美食和買香菇，
現在又多了這樣適合大人小孩「香菇生態循環再生體驗活動」，
從菇園導覽和採菇開始，
還有能體驗農村趣味的餵雞、撿蛋，
讓小朋友們除了玩樂也可以學習到很多菇菇的知識。
活動時間大約90分鐘，
導覽、採菇、餵雞、撿蛋、DIY蒸蛋，
每人還有一份香菇流沙包跟飲料，
一個人只要$250，
有得吃又有得玩喔!!
【新社美食景點百菇莊完整分享】
台中新社美食景點 旺來蓁展極品手工千層脆餅
來到新社常常會買乾香菇、鮮香菇、香菇餅等伴手禮，
這次我們換點不同的，
這家旺來蓁展極品手工千層脆餅外觀雖然不起眼，
但其實是團購名店阿!!
這水滴造型的蛋捲酥香可口，
現場都可以試吃，
有大罐的分享罐，
也有小圓桶的包裝，
好在離我家也不算遠，
平價好吃，
真的建議有到現場的可以多扛幾罐回家喔!!
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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