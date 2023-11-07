台中新社美食景點懶人包|花海活動、彩繪村美食、親子景點一日遊行程推薦|新社花海

睽違兩年的新社花海/國際花毯節即將在11月開跑，

這邊幫大家整理了十個台中新社美食景點，

讓大家在新社好好的玩上一整天喔!!

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2023新社花海暨臺中國際花毯節

活動期間：2023/11/11(六)至2023/12/3(日)止，共計 23 日

地址：台中市新社區協成里協興街30號

費用：免費參觀

官網：2023新社花海官網

拍攝日期：2023/10/26



新社花海活動即將開跑，

目前現況大部分主展品已經完成，

讓我們好好期待一下吧!!

【2023新社花海暨臺中國際花毯節完整分享】

台中新社景點 星願紫風車

星願紫風車算是一個拍照打卡的景點，

這邊有寬敞的停車場、洗手間，

走上紫風車可以眺望山景，

也可以作為旅途中的休息站。

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台中新社景點 馬力埔彩繪小徑/張家古厝

馬力埔社區大多都務農，

花卉、香菇、蔬果類產業大大興盛，

所以在馬力埔彩繪小徑上會有許多農村、鄉村風情，

花卉水果等圖樣，

還有在地非常獨特的九庄媽。

媽祖娘娘的信眾到這別忘了來張家古厝走走，

這邊供奉的媽祖娘娘神像已有三百年歷史，

而且不定期會出巡，

也是相當熱鬧的地方盛事喔!!

沿著社區漫步可以拍到很多不同的彩繪牆，

但要注意這邊是住宅區，

拍照的時候還是要安靜，

避免打擾到居民喔!!

【馬力埔彩繪小徑/張家古厝完整文章分享】



台中新社景點 水頭神木/意德廟

google maps定位「意德廟（神木土地公）」、「水頭神木（大樟樹）」，

就可以到達。

意德廟旁就是五百年樹齡的水頭神木。



一開始是因為想拍攝神木而來，

但意德廟真的很吸引我，

可以參拜水頭地區的信仰中心，

還能一觀神木的氣派與宏偉。

【水頭神木/意德廟j完整分享】



台中新社景點 水尾神木

以前的廖家莊被稱為水頭，

而水尾則是詹家莊，

兩邊各有一神木，

所以被稱為水頭神木和水尾神木。



有一說是一對宿命的戀人，

讓兩樹只能生生世世遙遙相望，

這也太催淚了吧!!

不過沿路往水尾神木的小路有點荒廢了，

當天我們沒有找到路可以過去，

就只能遠遠的拍上一張囉!!

台中新社景點 雙翠潭/雙翠水壩

被稱為夢幻湖的雙翠潭，

這邊是早期的雙翠樂園，

荒廢後就單純的變成了一個秘徑景點。

這邊遊客不多，

雖然是不能釣魚，

但仍有釣客前往，

算是很清幽的景點。

台中新社美食 尚介讚炸香菇

尚介讚炸香菇位於新社協中街上，

位置介於菇神新社店和阿亮香菇園中間，

攤位分成一邊烤的、一邊炸的，

價目都標示得很清楚。



這麼大盤的炸綜合菇只要$50，

酥酥香香的，

超好吃阿~~

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台中新社美食 頭嵙山香菇(原菇蒝)

頭嵙山香菇(原菇蒝)是可以購物、採菇和吃合菜料理的地方，

如果像我們這樣的小家庭，

來頭嵙山香菇(原菇蒝)也蠻好點的。



炸香菇是來新社必吃的，

而頭嵙山香菇除了炸香菇外，

以烤的方式呈現出菇類的美味，

也很值得一試。

這一道烤杏鮑菇老闆說別在替他宣傳了，

因為要花費的時間多，

是回鍋的老顧客們必點品項，

果然一吃真的驚為天人!!!

【新社採菇合菜美食|頭嵙山香菇（原菇蒝)完整文章分享】

台中新社美食景點 百菇莊

之前我們來百菇莊主要只是吃香菇美食和買香菇，

現在又多了這樣適合大人小孩「香菇生態循環再生體驗活動」，

從菇園導覽和採菇開始，

還有能體驗農村趣味的餵雞、撿蛋，

讓小朋友們除了玩樂也可以學習到很多菇菇的知識。



活動時間大約90分鐘，

導覽、採菇、餵雞、撿蛋、DIY蒸蛋，

每人還有一份香菇流沙包跟飲料，

一個人只要$250，

有得吃又有得玩喔!!

【新社美食景點百菇莊完整分享】

台中新社美食景點 旺來蓁展極品手工千層脆餅

來到新社常常會買乾香菇、鮮香菇、香菇餅等伴手禮，

這次我們換點不同的，

這家旺來蓁展極品手工千層脆餅外觀雖然不起眼，

但其實是團購名店阿!!

這水滴造型的蛋捲酥香可口，

現場都可以試吃，

有大罐的分享罐，

也有小圓桶的包裝，

好在離我家也不算遠，

平價好吃，

真的建議有到現場的可以多扛幾罐回家喔!!



【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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