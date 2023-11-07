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低調隱藏版桌菜超好吃，11道精彩無雷推薦！尾牙春酒聚餐吃這間

2023-11-07 16:55:16 陳小可的吃喝玩樂 人氣：109
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：635篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：台北美之宴會舘
place台北市士林區前港街21號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北士林「台北美之宴會舘」菜單以以台菜及複合式料理為主打，星級主廚提供多種適合桌菜、家宴、聚餐、升官請客、尾牙、春酒等經典料理，環境空間漂亮，除了婚宴也很適合平常來用餐，餐廳還有獨立包廂提供KTV歡唱。

士林聚餐 台北美之宴會館 在哪裡

台北美之宴會舘」地址在捷運劍潭3號出口附近，走路幾分鐘即可抵達，騎車可停周邊停車格，汽車也有收費停車場距離餐廳只要幾分鐘腳程。

前港公園地下停車場：台北市士林區前港街45號

台北美之宴會舘
地址：台北市士林區前港街21號
營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00
電話： 02 2882 6089
官網：台北美之宴會館
食記：【台北桌菜推薦】台北美之宴會舘，士林劍潭尾牙餐廳推薦

士林聚餐 台北美之宴會館 餐廳環境

台北美之宴會舘」氣派的接待大廳，宴客、家聚都很適合，也是士林劍潭聚餐餐廳推薦。

也有好幾桌適合三五好友相約聚餐的推薦，不一定要大節日才能吃好料。

這天我們訂在二樓包廂吃桌菜，空間超大超寬敞。

美之宴會舘2F有提供VIP包廂式服務，尾牙、春酒、婚宴喜慶、家庭聚會或是工商餐敍，甚至各類發表記者會，都可以參考～

士林聚餐 台北美之宴會館 桌菜尾牙菜單價錢

來自「台北美之宴會舘」的資訊，聚餐一定要先訂位，可以選適合自己人數和預算的菜單。

龍蝦烏魚子沙律
綜合刺身盤
鮑魚花膠佛跳牆
蒜香蒸大蝦(佐粿條)
樹菓青蔥正紅條(或)剁椒鮭魚首(二擇一)
桔汁羊排米糕
美宴紅麴排骨酥
田園季節時蔬
人蔘竹笙山藥燉金雞
精緻美點
四季鮮水果

士林聚餐 台北美之宴會館 評價

我們這次嘗試台北美之宴會舘價錢11800元＋10%的菜單，可以10個人分享，價錢不算貴。

重點是～說食話！
這裡的菜色口味有讓我驚艷，同桌友人吃了都覺得驚喜，因為網路很少食記推薦，真的很優秀的桌菜，可以說每一道都沒有雷，連甜點都讓人100分滿意！

先來杯熱茶暖暖身，等等還可以唱歌呢！

招待小菜

這天吃到開胃菜有佛手瓜、炒花生和醃蘿蔔。
爽脆微辣的佛手瓜，清甜爽口超好吃，主廚自己炒的花生涮嘴鹹香也讓人記憶深刻，這要是在家可以配一瓶啤酒了（笑）

龍蝦烏魚子沙律

第一盤就來個超大份量的拼盤
桌菜、尾牙和春酒最常看到的冷盤代表，當天吃到龍蝦沙拉、烏魚子、五味軟絲和煙燻鴨肉卷，拼盤菜色會依據季節更換。

其中最讓我印象深刻的就是烏魚子和龍蝦沙拉。
烏魚子鹹香帶點嚼感，搭配蒜苗和蘿蔔提味，超好吃！龍蝦沙拉搭配鳳梨片的清爽滋味讓人難忘～

綜合刺身盤

視覺震撼的刺身盤，
一上桌就讓吸引友人拿出手機拍照紀念。

新鮮生魚片是餐廳自己採購的漁獲
有點厚度的鮭魚、白旗魚、尼信、海鱺和鮪魚生魚片，肉質細緻鮮甜，沾點芥末嗆鼻超過癮，冰涼的生魚片開啟了美好味蕾，這盤直接被秒殺，速度超快！

鮑魚花膠佛跳牆

這道太強了！
這幾年吃了好幾間餐廳的桌菜，這可以排在前三名喔！

隨便撈都是料，這道鮑魚花膠佛跳牆用了14種不同食材製作。

有鮑魚、花膠、桂竹筍、大甲芋頭、香菇、豬腳、排骨酥、栗子、魚皮和蹄筋等，加上蔥燒老母雞熬製高湯，沒有太多勾芡，湯底韻味濃厚，實力很強的佛跳牆。

大甲芋頭入味軟綿，吸滿湯汁大塊飽滿，讓我這芋頭控非常喜歡！

蒜香蒸大蝦(佐粿條)

美翻了！又是一桌狂殺記憶卡的食物～
這蝦子擺盤真是好看又好吃！

蝦肉也太甜了吧！
問了服務人員才知道，原來餐廳選用相當少見的野生根島蝦製作。
只吃天然海洋綠色海藻長大的無毒蝦，擺盤大氣，肉質相當Q彈，蝦肉吸附了滿滿的蒜香，夠味好吃。

底下鋪滿Ｑ彈的粿條，蒜香醬汁完全入味，忍不住夾了好幾次，鹹香涮嘴。

樹菓青蔥正紅條

以清蒸方式料理，富含膠質的美味。
融合薑絲、樹菓與蔥的清香，肉質細緻鮮美，口感多層次。

桔汁羊排米糕

是甜的米糕風味，米粒飽滿細緻，帶點嚼勁～
因為甜的滋味，剛入口覺得奇妙，鹹甜鹹甜有轉換口味的效果。

羊排鮮嫩沒有腥味，相當好吃呢！

美宴紅麴排骨酥

又是一道超強的料理，很霸氣又大根的排骨酥，很少見桌菜這樣出場，朋友們都瞪大眼睛，我也是～

紅蘿蔔雕刻的裝飾物，刀工好強大～

超！級！好！吃！
這道真的沒有誇張的喜歡，大家直接用手拿起來啃，連骨頭邊邊肉都不想放過～

嚴選台灣黑豬肉肋排，再以養生紅麴費時醃製，排骨炸衣酥香帶脆，咬下去還有微微肉汁，味道很香，加上紅麴淡雅的甜味，風味相當討喜。

一旁還有炸馬鈴薯，大塊飽滿，鮮甜脆口。

田園季節時蔬

時蔬會因為季節有所更換
這次吃到清炒竹筍加上甜椒和蔥段，調味簡單好吃。

人蔘竹笙山藥燉金雞

身為一個中藥料理控，這道湯品直接正中我的心
霸氣豪邁的人蔘讓湯頭鮮甜回甘，看似清澈的雞湯，味道濃郁，喜歡極了！

最怕雞肉熬湯變柴，但並沒有。
肉質入味還很嫩呢！真不簡單～

口感脆脆的竹笙，吸滿湯汁好吃。

這湯，真心好喝啊！
邊喝邊讚美，幾乎道道無雷的餐，讓我們都好愛～

精緻美點

哇！這道黑糖芒果布丁刨冰上桌，又是一陣驚艷！
這是我和友人第一次吃桌菜吃到刨冰，趕上芒果季節的最後。

其實吃到這已經非常飽，輪到這時候，常常都是港式點心、什麼派的澱粉類上桌，這道吃巧不吃飽的驚喜，真的讓我們印象深刻，會依照季節變換，不知道冬天是什麼呢？

四季鮮水果

百香果、火龍果和木瓜
配色吸睛、口味都不同的三種水果，不知道是不是特別搭配，總覺得從開胃菜到水果的起承轉合都好喜歡。

台北美之宴會舘」真的是讓會讓人想推薦給朋友的桌菜、尾牙、春酒聚餐餐廳，約了朋友一起嚐鮮，真的是吃完讓大家都很難忘

網路上推薦的食記不多，剛開始還超怕踩雷，沒想到沒有一道是雷的啦！超強的士林美食餐廳。

台北美之宴會舘
地址：台北市士林區前港街21號
營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:00
電話： 02 2882 6089
官網：台北美之宴會館
食記：【台北桌菜推薦】台北美之宴會舘，士林劍潭尾牙餐廳推薦

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON R6+5D4
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇台北美之宴會舘食記邀請
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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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