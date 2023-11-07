從孩子出生開始接觸泡芙，吃過的泡芙不是外皮鬆軟，就是宅配送到自己手中的餅皮也是鬆軟，裡面的內餡再好吃也被扣分，無言的言語讓自己直搖頭。

吃過一家超好吃的宅配泡芙後，連高雄都找不到讓我可以直說好吃又親民的價格，直到我遇到很夯的猜心泡芙和菱果菱果，天呀~~原來高雄還是有好吃的泡芙，所以從娘家那邊回來就直撲高雄武廟來，當然不是來拜武廟關帝爺，而是來吃菱果菱果泡芙。



菱果菱果

地址 :高雄市苓雅區武廟路33號（十杯飲料店前）

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就在高雄苓雅區知名的關帝廟前面，十杯連鎖飲料前，很好找的到。



店門口有標示營業時間及日期。

一走進菱果菱果的攤位位置，可以看到有位小姐很忙碌地幫大家製作泡芙，每顆泡芙都是現點現擠內餡給客人，我去的時候沒有等太久，但是有的口味已經售完。

珍珠糖小泡芙（無餡香甜脆$50)

可以當作或是念書解饞的小零嘴解饞的小零嘴。

每顆泡芙都是現點現擠壓內餡進去，可以清楚看到內餡的顏色。

每個包裝紙袋都有標示泡芙口味，超好辨識。

也有附上環保紙袋讓客人可以帶回家。

因為是現點現做的泡芙，會建議當天吃完。

而且菱果菱果泡芙除了滿滿的內餡以外，泡芙餅皮很薄又脆，超合我意。

也是第二家加入我超愛泡芙的口袋名單之一。