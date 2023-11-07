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板橋隱藏版高CP值生魚片日式料理— 大家樂鮮魚舖，不用花大錢也可以享受日本進口的美味！超新鮮的口感吃一口

2023-11-07 19:03:13 企鵝 人氣：103
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窩客好文

企鵝

發表篇數：52篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：大家樂鮮魚舖
phone02-8258-8300
place新北市板橋區雙十路三段58號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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板橋隱藏版高CP值生魚片日式料理— 大家樂鮮魚舖，不用花大錢也可以享受日本進口的美味！超新鮮的口感吃一口就回不去了

文章目錄

前幾天去板橋找朋友玩耍時，他帶我去了江子翠捷運站在地傳統的黃昏市場
這裡美食攤販雲集 從傳統雞蛋糕到牛肉麵再到米粉生魚片丼飯通通有~
為了能有個地方坐下來享用美食找到一間高評分的日式餐廳餐廳🍣
主打新鮮生魚片壽司和丼飯 聽說吃過的人都會成為主顧！
而且內用還有提供免費的味增湯喝到飽加上內用座位寬敞
馬上就和朋友決定吃這家啦😆

喜歡吃生魚片丼飯的朋友一起來看看這家高人氣的日式餐廳吧😆

大家樂鮮魚舖店面位址

大家樂鮮魚舖的位址為新北市板橋區雙十路三段58號!
距離江子翠捷運站非常近，步行大概3-5分鐘就到了，交通算是滿方便👍

大家樂鮮魚舖店面雖然看起來像個小攤販~
但他裡面是有很大的用餐空間，不管外帶回家吃還是在這市場逛累了坐坐都很適合。

大家樂鮮魚舖用餐環境

裡面的座位環境算是還滿寬敞的，朋友或家人聚餐都ＯＫ
牆上則是有一些老闆去海釣的照片，有一些魚種 我甚至沒看過🤣長知識了！
還滿特別的，邊用餐還可以邊欣賞一下

另外內用還有提供免費的味噌魚湯喝到飽，裡面的魚肉份量非常多~
隨便盛一碗都是滿滿的魚肉配料，好喝又好吃👍

大家樂鮮魚舖 菜單

大家樂鮮魚舖的提供的餐點也非常豐富！
除了新鮮的生魚片、握壽司、海膽和小菜外，還有熟食的粥和烤物等等……
就算是不敢吃生的朋友也可以來唷❤️

大家樂鮮魚舖 餐點推薦

來這間主打生魚片的餐廳就是要吃生的呀！
如果有想要吃的魚種或是不知道吃甚麼的可以請老闆推薦唷~
老闆人都非常好和熱情😎
上網查網友最推的就是綜合握壽司和澎湃海鮮粥，CP值超高！
有想吃壽司和粥類的朋友可以首選這兩道唷🥰

綜合握壽司

綜合握壽司種類會以當天食材為準，可能會因為天氣還有補撈情況而有所更動~
這次企鵝吃到的有鮪魚、鮭魚、水針魚、星鰻、天使蝦和比目魚🐠
生魚片真的很鮮甜~吃起來沒有任何的腥味有著入口即化的特性！
超級好吃和新鮮的，入口的當下就可以感受到食材的高級
以價格250來說非常划算😍

份量也很足夠，每一片鮮魚的厚度都很不錯😋
在吃的時候可以很明顯的感受到壽司米和生魚片的獨特口感，粒粒分明又飽滿

綜合魚腹刺身

喜歡吃生魚片的朋友也一定要試試另一道總和魚腹刺身！
刺身總和一樣會以當天食材為準唷~這次企鵝很幸運的吃到鮭魚、紅甘以及青甘的魚腹！
每一片魚腹的厚度大概都有0.5公分左右，份量很足夠

🍣青甘為日本空運來台的限量食材，吃起來口感極好！
肉質滑嫩細緻~不需過多的咀嚼便可以直接吞嚥🤤

魚腹這邊的特色就是每一吋油脂分布均勻
就像牛排中很多人愛的菲力部分一般，口感鮮甜滑順，入口即化又綿密😍
吃得到純粹的魚鮮味~是生魚片中的極品

而且價格也不會太高，會人吃的開心又滿足~
鮮嫩淡雅的口感給人就像是高級日是無菜單料理般享受~超級喜歡的❤️

北海道海膽

北海道海膽的口感非常特別，吃起來柔軟、滑膩且有著奶油狀的質地，有著濃郁的海膽風味~
而且品質真的很不錯，比在外面吃的海膽口感都還要好👍
在這小小的市場裡可以吃到這個，給人一種很奢華的感覺☺️
真的是不能小看台灣的傳統市場🤣總是充滿著驚喜

澎湃海鮮粥

另一個CP值破表的就是上面提到的澎湃海鮮粥🦞
滿滿的一碗加上一多海鮮配料、一隻大天使蝦只要160！？
都被海鮮配料佔滿幾乎都看不到米飯了XD
老闆根本佛心來的吧，難怪我看google評價都說這碗一定要點！不吃對不起自己啊🤩

吃起來口感恰到好處，不會太鹹😋
清爽順口中帶著淡淡的鮮味～好吃不膩，家裡有長輩或小孩的吃這個就對了

明太子玉子燒

這個就是大小朋友都愛吃的日式玉子燒啦~
玉子燒非常滑嫩一口咬下即能感受到軟嫩的口感，鹹甜鮮甜又帶著明太子的風味，
口感層次非常豐富，完全不膩口🥰

烤味噌魚

喜歡吃烤物的話企鵝推薦烤味噌魚，這道有著酥脆的外皮和嫩滑的魚肉~
外皮經過烤製後帶有微焦的香氣，內裡的魚肉則是濕潤而扎實。
加上了味噌醬汁，魚肉吃起來帶著豐富的鹹甜口感😋

而且他的魚肉紋路也很漂亮，輕輕一夾就可以直接入口~
不太會有魚刺，可以很安心的享用😋

大家樂鮮魚舖 特色

大家樂鮮魚舖除了以上餐點都很讚之外~
最大和獨特的特色，就是他們的食材都非常的新鮮！
餐廳內很多魚種在台灣都非常少見或是在高級餐廳才會有😮
現在不用花大錢跑遠遠就可以享受到貴婦般的食材😍

而且有時候運氣好還可以親眼看到老闆在料理食材唷🤩
從這裡就可以知道吃下肚的食材是真的非常新鮮！
每一份料理都經過老闆的挑選和料理，在吃的時候也會覺得很安心~

偶而還會有隱藏版的頂級食材，像上面那個就是有著海中紅寶石之稱的喜知次魚（Kinki）
這種魚為日本人視為最珍貴的魚類之一，在日本食材界的地位崇高，價格也不斐！
味道鮮美而且營養豐富，非常好吃👍

大家樂鮮魚舖 評價

這間的餐點真的很讓人喜歡🥰
地點樸實卻能帶來日是高級餐廳的口感~看似簡單卻能帶給人滿滿的滿足感！
在吃的時候每一口都讓人覺得非常開心😋
重點是價格也不貴，CP值很高！
內用的味噌魚湯也好好喝，忍不住都喝了兩三碗🤣
市面的一碗這種噌魚湯都要花錢買，在這裡可以喝到飽真的很爽XD
有喜歡的吃魚片的朋友有機會一定要來這逛逛❤️交通方便又好吃

以下附上餐廳資訊👇
🍽：大家樂鮮魚舖（生魚片,壽司,丼飯)
📍：新北市板橋區雙十路三段58號
⏰：12:00-20:30
☎️：02-82588300
💌：大家樂鮮魚舖粉絲團

評分者：courage21yuan@gmail.com
評論分數
5.0

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