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吃。高雄美食｜左營區。「うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店-高雄店」新店報報！南部首家來自日本超過90歷史

2023-11-07 20:10:06 樂天小高&樂天人生 人氣：105
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2286篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 左營區

造訪商家：うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店 高雄店
place高雄市左營區博愛二777號4樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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 位在漢神巨蛋百貨4樓美食區靠窗的場地。

外牆有釘製格柵窗戶外面可看到吧台情景。 

來自名古屋超過90年歷「うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店-高雄店」開幕了  ，選在漢神巨蛋創立南部唯一營業店面，因剛開幕目前僅提供事先預約用餐服務，但小高沒放棄選在剛營業跑來碰碰運氣，很幸運來到店面獲得5號候補用餐號碼，後面再來的顧客卻得到敗興而歸的下場，雖然5號候補還是等侯一小時入席用餐，小高之前吃遍台南和高雄鰻魚料理，也許品嚐心得會比一般人還要嚴格，小高品嚐覺得美味定價定價偏高，但是獲得米其林餐盤推薦標準可放寬些，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。

店門口有放置整本菜單供顧客自行翻閱參考。 

外面有放置候補等侯用餐QR碼供掃描輸入，後補滿了輸入QR碼會有資訊提醒您，據說每個時段大概有5位候補可使用。

入口大門有掛上紅色布簾超有日式餐廳氛圍。 

室內開放用餐空間裡面呈現日式簡約氣息，大門旁是吧檯有高腳椅座位區，靠窗處設置卡式沙發座位區供入席用餐，因靠窗處所以採光極好用餐心情愉悅。

大門旁有小櫃檯是用晚餐結賬的場所，這裡用餐除了現金交易還可使用信用卡。 

這就是大門旁L型吧檯高腳椅座位區域，裡面是半封閉式料理廚房。

吧台檯面很寬敞坐下來用餐相對較爲舒服。 

吧檯座位用餐可欣賞職人料理鰻魚過程。

「うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店」餐廳特色就是鰻魚現場現殺➡️現插➡️現烤的流程。

店家官網說「うなぎ四代目菊川」為關西烤鰻代表，以特殊「名古屋型」鰻魚刀現殺處理鰻魚，烤台下是直火下去炭烤現殺的鰻魚。

烤台旁有一大桶鰻魚醬汁下去調味炭烤，主廚很霸氣把鰻魚浸入醬汁中。 

餐廳格局呈現L型基本提供卡式沙發座位，大概數一下應該有50左右位子。

裡面還有設置半開放型日式包廂供用餐，這空間適合家庭和朋友歡慶用餐的場地。

整體用餐空間有點日式禪風簡約氛圍超舒暢。

整本製作精美菜單供顧客點餐參考，菜單主要不同份量鰻魚套餐供選擇，還有刺身套餐、天婦羅套餐、單點類、飲品類…等等可挑選，這裡用餐需要酌收10%服務費，因開幕誌喜10月26日至11月30日期間，單筆消費金額享9折優惠（不得與其他優惠併用，另酌收10%服務費）。

桌面上皆有擺放鰻魚醬汁、研磨山椒粒及七味粉供顧客自行使用。

服務員隨時會來詢問要不要再添加熱烏龍茶。

小高今天就點菊川鰻魚三吃套餐800元與刺身御膳套餐520元。

這樣兩樣套餐2人總共花費1320元，老實講依據這份量餐點定價是偏高。

菊川鰻魚三吃套餐800元。 

這菊川鰻魚三吃套餐800元定價是偏貴，餐盤上有鰻魚飯、醃漬小菜、高湯、海苔絲、芥末及蔥花等。 

這鰻魚大小我猜應該有2/3隻份量吧！

「うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店」的鰻魚有一個特色，鰻魚直火碳烤比較久鰻魚皮呈現焦黃色，比起其他鰻魚店還要焦的情形。

鰻魚入口酥脆鹹香帶點焦香基本風味，肉質柔軟厚實無刺滑順超好吃

這來自日本秋田縣小町米確實好吃，米粒粒粒分明有黏性Q彈超好吃。 

這熱湯充滿柴魚滋味很甘醇好喝

 

 旁邊有附上空碗供您料理鰻魚泡飯，先把海苔絲、少許芥末及蔥花等放入，再把高湯倒入享受不同風味的鰻魚泡飯。

刺身御膳套餐520元。

餐盤上有生魚片、白飯、小菜、醃漬小菜及熱湯等餐食。

 

這生魚片有9片份量是足夠但切的偏小片，這生魚片該有鮭魚、海鱺、鮪魚、北海道干貝及牡丹蝦等。

 

 這些副餐都是日式風味非常好吃 

這碗白飯份量足夠好吃就不在話下。 

雖然是鰻魚專門店但這生魚片也頗有水準。 

這鮭魚油脂豐富入口即化甘甜超好吃。 

這海鱺很脆口鮮甜非常好吃。 

這鮪魚很軟嫩鮮甜不柴好吃 

這北海道干貝入口即化無腥味好吃。 

這牡丹蝦很脆口軟Q好吃。 

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店-高雄店」用餐空間傳統日式氛圍很舒服，服務很親切，整體口感有水準定價合理範圍，值得樂天小高推薦給您品嚐


檢視較大的地圖​​​​​​
   店家資訊：うなぎ四代目菊かわ 鰻魚飯專賣店-高雄店

地址：高雄市左營區博愛二路777號4樓 

營業時間：11:00-15:00(14:00最晚入席/點餐時間)

                                                                17:30-22:00(21:00最晚入席/點餐時間) (周五、周六營業至22:30) 

電話：07-555-0778 

線上訂位：https://reurl.cc/edk6YW 

小包廂：$3,000元(容納4人) 大包廂：$5,000元(容納6人)  訂位方式： 接受二個月的線上預約，當日訂位、9位以上（含9位）或特殊訂位需求（如：包場或商業需求）請透過電話聯繫，將有專人為您服務。  訂位人數： 為維護服務品質，訂位人數上限9位，9位以上請透過電話聯繫。  訂位規則： 訂位會先收取$500訂金，因本店食材根據訂位人數準備，為避免食材浪費，訂位若需修改，請於訂位二日前告知變更或取消，餐廳則不另外收取任何費用；無故於一日前取消者，餐廳將收取50%訂金；當日取消者，餐廳將收取全額費用，敬請提早聯絡變更。  

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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    想做些什麼大事, 想從中尋找什麼成就感, 我想我懂了. 原來所謂的大事, 都源自於生活中的小事, 『美食』 唯有真實呈現才能更顯得它的價值, 這是一場將改變你所認知的革命. 美食是身體的歌曲；而歌曲是心靈的美食 樂天小高與你一同尋找心靈的美食。 合作信箱: highskyhighsky88@gmail.com
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