小琉球美食眾多，其中有幾道有特色的在地美食只有小琉球山豬溝餐館才吃的到，那就是劍旗魚卵、炸飛魚

炸劍旗魚卵是店內招牌，外酥內軟口感像在吃鹹酥雞，細品還能感受到顆顆飽滿的魚卵子

炸飛魚更是人手一隻，每回來小琉球我必點上一隻，人少就點有特色的熱炒，多人用就點合菜較實惠







小琉球山豬溝餐館 位置

山豬溝景點旁一整排商店街都在販賣美食，有麻花捲、霜淇淋、海龜冰棒以及佔地最大的小琉球山豬溝餐館

不想跟人擠在一塊的話，那就避開用餐時間，像我就選擇晚點吃飯，結果還是有人跟我一樣晚

開放式的用餐空間沒有冷氣可吹，但山中帶來的徐風撫慰熱浪來息的煩燥感

遠方景色如果沒有猜錯的話應該是花瓶岩那方向

小琉球山豬溝餐館 熱炒合菜海鮮

價格在觀光地區來不貴，餐點、份量非常划算，多人直接選合菜，店家配的菜色都是店內招牌

那天就有一桌遊客先來嚐味道，之後訂了30個人的座位

還有從澳門來的外藉觀光客，邊吃邊誇，許多海鮮料理在澳門是看不到的

小琉球山豬溝餐館 餐點介紹

炸飛魚/尾

來小琉球絕對不能錯過小琉球山豬溝的炸飛魚，帶翅膀的飛魚真的很少見

瞧見了嗎?飛魚就是這麼大一隻，魚肉挺有彈性很鮮，食用要小心，魚刺不少







飛魚卵香腸

我超愛吃香腸，單單一隻香腸我可以磕二碗白飯，飛魚卵香腸越吃越唰嘴，魚卵子圓潤Q脆咬下去啵滋啵滋的聲響

炒三娘尾

炒三娘尾這名字很鮮，不問店家是真的不知是什料理，炒三娘尾就是炒鯊魚尾

這部位可以吃到不同的料理手法，魚肉、魚皮以及軟骨部份，魚皮連軟骨這裡的膠質特別的多

軟骨部份超彈牙，搭配芹菜、紅蘿蔔、辣椒下去快炒別有一般風味

炒飯

炒飯挺大一碗，可惜隨行的室友不太敢吃辣，只好作罷，炒飯粒粒分明不會太油膩

除了青蔥之外有培根肉做搭配







炸劍旗魚卵

炸劍旗魚卵是山豬溝餐館最具有特色的在美食料理，而且是店內的招牌

劍旗魚卵大小都差不多，粉皮不會裹的太厚不會讓你吃到都是麵粉皮，裡頭是真材實料不縮水

外表看起來很像鹹酥雞的肉塊，口感吃起來也挺像但還是有差別，裡面的餡是滿滿的劍旗魚卵

好吃的程度會讓你越吃越香，越吃越涮嘴

炒海菜

炒海菜這道時蔬我超推薦，膠質頗多，很適合怕胖的女性朋友們食用

豆乳雞

高雄也有豆乳雞，但吃到讓人印象深刻的完全沒有，小琉球山豬溝餐館剛炸出來豆乳雞超香

外皮酥脆內裡多汁，吃在嘴中還能感受到雞汁在嘴中流動







薑絲鮮魚湯

點了七道菜不來上一碗熱騰騰的鮮魚湯好像說不過去，加了薑絲熬煮的鮮漁湯沒任何腥味

烏魚的功效還挺多，有興趣的人可以Google一下，烏魚魚肉緊實，魚油也多，肉質不乾、柴，煮湯最對味

卡布敦 限定小琉球米魯

小琉球卡布敦啤酒只有在小琉球這裡才買的到，台灣本島可是沒有販售的喔

今年的新品是檸檬紫蘇梅以及水蜜桃滋味，挺受女性朋友喜歡

最重要的一點※開車不喝酒，喝酒不開車，未成年請勿飲酒，騎機車也不能※

小琉球山豬溝餐館 店家資訊

小琉球山豬溝餐館

電話：0955-962930

營業時間：AM09:00-PM17:00

地址：屏東縣琉球鄉環島公路山豬溝風景區9號商店