為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 山渡空間食藝》宜蘭市無菜單料理餐廳 菜色精緻又大方 每人700元起

山渡空間食藝》宜蘭市無菜單料理餐廳 菜色精緻又大方 每人700元起

2023-11-07 21:02:44 紫色微笑 人氣：103
share
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1259篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：山渡空間食藝
place宜蘭縣宜蘭市健康路一段47號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
給個讚

宜蘭無菜單餐廳推薦山渡空間食藝很有名，菜色澎拜又多樣，是很多來宜蘭旅遊朋友的最愛!每人$700元，另外一桌菜算(固定10人餐）有$7000元、8800、11000元，第一道豪華生魚片拼盤就是浮誇，上餐速度算快，整體約10-12道菜，也有素食套餐，聽說有台北朋友表示，這樣的餐點+價位，從台北開車專程來吃都值得。用餐完可以步行到一旁的宜蘭運動公園散步遊憩，消食一下!

宜蘭熱門推薦
  • 宜蘭一日遊

  ▼宜蘭優惠票券

本文章重點(快速連結)

山渡空間食藝 交通停車

  • 地址：宜蘭市健康路一段47號(近宜蘭運動公園)
  • 電話：03 932 5818
  • 營業時間：1130~1400 1730~2100 無公休

停車場：餐廳附有免費停車場，開車來很方便

山渡空間食藝 菜單價位

  • 未滿10人小桌菜：每位$700元
  • 素食套餐：每位$700元
  • 一桌10份餐價位(整桌賣不算人頭)：$7000元、8800、11000元
  • 以上消費總額需另加10%

山渡空間食藝 預約訂位

山渡空間食藝 空間環境

這裏位於宜蘭運動公園旁，從高速公路宜蘭交流道下來不到10分鐘的車程就到了，一旁也有山渡空間的專屬停車場

聽說有台北朋友表示，這樣的餐點+價位，從台北開車專程來吃都值得! 哈哈，應該說在這裏吃完又可以順道到附近走走，美食及美景算一次完成，算是很不錯的小旅行! 

這道藏頭詩寫的真不錯，把店名都標出來了

看得出餐廳想要努力充實這個空間，但有時適度就好，千萬不要弄的太虛華啊，簡約舒適又清爽，反而落落大方，這樣用來宴請親友或重要客人，絕對是個很棒的地方 

 食尚玩家也來報導過

 餐廳裡以大圓桌為主，桌與桌間相當寬敞，所以也適合各種聚會的場所

因為是無菜單要先預約不用點餐，只要人到齊就可以開動了

山渡空間食藝 菜色評價

超級無敵大拼盤!! 氣勢驚人的第一道冷盤已經是宜蘭無菜單料理的特色了，一定要讓客人發出”哇”的讚嘆聲才算過關!! XD

服務人員上菜時會稍微說明冷盤中的菜色，當然囉，宜蘭的海鮮也相當出名，所以是以生魚片為主角
除了主要的生魚片外，也搭配許多的鄉野小食，像是黑豆、醃漬的蘿蔔乾

鮭魚及鮪魚生魚片

蟹肉味棒、甘藷片、九孔

很像海哲皮之類的魚皮料理

海鮮牛奶鍋

新鮮的旭蟹、貝類、還有山東大白菜、芋頭、蟹肉棒、鮮香菇、豆皮、冬粉，真的是一口接一口，不管大人小孩都愛，海鮮湯頭的滋味真的好鮮甜，而且愈煮愈入味，味道更棒 

上頭是用糖拉出來的金絲，圈出像鳥巢一樣的窩，上頭還紅色有機玫瑰花瓣點綴視覺效果一流，下面則是小卷、生菜、水果~等不同食材的組合
當然啦，生菜沙拉的醬汁也是重要的靈魂啊，酸甜適中，搭配起來很開胃

這個食器不錯!! 雖然這裏沒有菜名!! 但代表蒸蒸日上!! 粽子又有包中的諧音，都是好采頭啊

這個還滿好吃的，裏面還有小干貝呢，紫色的糯米口味還不錯

哈哈，食器愈來愈厲害了!! 象徵著滿載而歸的牛拉車都出來了!!

我們原以為這是炸小卷之類的，沒想這道菜卻是大出意料之外啊

這其實是海鮮卷，但造型用了麵衣炸成像小卷的模樣!!真的好像

直到咬開之後才發現其實裏面是海鮮卷!! 吃的時候用蘿蔓包著，再加一點醬料，清爽香酥又好吃!!

毛筆吊蝦，用毛筆的筆架來呈盤，真是一絕啊 ! 立體式的擺盤，真的會讓人有意外的驚喜

花藝蘋果醋，吃完幾道重口味的菜色，可以清理嘴裡的重味道 

蘋果醋裡的晶球有點類似分子料理耶，口感QQ啵啵的, 也滿像鮭魚卵的口感 ，還滿有趣的

忘了是什麼魚了XD，但是清蒸的，很新鮮，好吃

味噌烤肉，這道料理也很夠味，好吃!!

哇，餐後的水果籃再度令人驚煥!! 裏面有好多樣水果!! 用來承裝水果的還是船呢，裏面有好幾種水果，會隨季節調整，還有櫻桃呢

連挫冰都出現了!! 香純濃郁的花生冰真的是夏天最消暑的冰品了

 擺盤也好看

 小桌的照片

小桌的菜色與我們吃的大桌略有不同，但大致上大同小異，接下來就用圖片請大家欣賞啦

 

 

 

 

這道有點不同，是以東坡肉搭配麵包的吃法，盛菜的食器也很好看，增加不少用餐的趣味性

哈哈，還用軍車來裝水果呢!! 厲害

水果也很豐盛!!

山渡空間精采的菜色真的不錯啊，精彩又充滿創意料理全依當令食材調配，雖然有人反應菜色有重覆性，但如果事先跟店家反應，這裏也會稍做改變

山渡空間食藝 附近景點美食

附近景點：宜蘭酒廠樂色山莎貝莉娜橘之鄉

附近美食：蒜味肉羹久千代吃到飽愛法餐廳黑秀冰店老吳胡椒餅真正香紅燒牛肉麵正常小籠包

山渡空間食藝 店家資訊

  • 地址：宜蘭市健康路一段47號
  • 電話：03 932 5818
  • 營業時間：1130~1400 1730~2100 無公休
  • FB

宜蘭熱門景點推薦

▼宜蘭室內景點》TOP12，6條雨天二日遊行程

▼宜蘭一日遊》30個最新景點16條行程

交通資訊

延伸閱讀

各縣市景點快速閱讀❯❯
檢舉
share
chevron_left

伍参港海廚料理》浪漫海景與美食的結合，專業烤

宜蘭吃到飽》海景全日餐廳-蘭陽烏石港海景酒店

chevron_right
延伸閱讀

豬露食事》義大利麵及煙燻豬肋排必吃 CP值非常高！

 紫色微笑
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
星級窩客
窩客好文

紫色微笑

發表篇數：1259篇

紫色微笑 ~ Ben & Jean 的饗樂生活...國內外旅遊／親子飯店／餐廳美食／DIY體驗／生活用品

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
百匯窯烤雞餐廳 照片

百匯窯烤雞餐廳

5.00 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣五結鄉
一把小雨傘阿嬤的石頭厝 照片

一把小雨傘阿嬤的石頭厝

4.40 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣蘇澳鎮
滇峰小館 照片

滇峰小館

4.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣礁溪鄉
吃個小東西 照片

吃個小東西

4.95 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣宜蘭市
光鮮私廚無菜單 照片

光鮮私廚無菜單

3.50 (1人評鑑)

區域：宜蘭縣礁溪鄉

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up