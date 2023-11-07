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宜蘭無菜單餐廳推薦》山渡空間食藝很有名，菜色澎拜又多樣，是很多來宜蘭旅遊朋友的最愛!每人$700元，另外一桌菜算(固定10人餐）有$7000元、8800、11000元，第一道豪華生魚片拼盤就是浮誇，上餐速度算快，整體約10-12道菜，也有素食套餐，聽說有台北朋友表示，這樣的餐點+價位，從台北開車專程來吃都值得。用餐完可以步行到一旁的宜蘭運動公園散步遊憩，消食一下!

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山渡空間食藝 交通停車

地址：宜蘭市健康路一段47號(近宜蘭運動公園)

電話：03 932 5818

營業時間：1130~1400 1730~2100 無公休 停車場：餐廳附有免費停車場，開車來很方便

山渡空間食藝 菜單價位

山渡空間食藝 空間環境

這裏位於宜蘭運動公園旁，從高速公路宜蘭交流道下來不到10分鐘的車程就到了，一旁也有山渡空間的專屬停車場

聽說有台北朋友表示，這樣的餐點+價位，從台北開車專程來吃都值得! 哈哈，應該說在這裏吃完又可以順道到附近走走，美食及美景算一次完成，算是很不錯的小旅行!

這道藏頭詩寫的真不錯，把店名都標出來了

看得出餐廳想要努力充實這個空間，但有時適度就好，千萬不要弄的太虛華啊，簡約舒適又清爽，反而落落大方，這樣用來宴請親友或重要客人，絕對是個很棒的地方

食尚玩家也來報導過

餐廳裡以大圓桌為主，桌與桌間相當寬敞，所以也適合各種聚會的場所

因為是無菜單要先預約不用點餐，只要人到齊就可以開動了

山渡空間食藝 菜色評價

超級無敵大拼盤!! 氣勢驚人的第一道冷盤已經是宜蘭無菜單料理的特色了，一定要讓客人發出”哇”的讚嘆聲才算過關!! XD



服務人員上菜時會稍微說明冷盤中的菜色，當然囉，宜蘭的海鮮也相當出名，所以是以生魚片為主角

除了主要的生魚片外，也搭配許多的鄉野小食，像是黑豆、醃漬的蘿蔔乾

鮭魚及鮪魚生魚片

蟹肉味棒、甘藷片、九孔

很像海哲皮之類的魚皮料理

海鮮牛奶鍋

新鮮的旭蟹、貝類、還有山東大白菜、芋頭、蟹肉棒、鮮香菇、豆皮、冬粉，真的是一口接一口，不管大人小孩都愛，海鮮湯頭的滋味真的好鮮甜，而且愈煮愈入味，味道更棒

上頭是用糖拉出來的金絲，圈出像鳥巢一樣的窩，上頭還有紅色有機玫瑰花瓣點綴，視覺效果一流，下面則是小卷、生菜、水果~等不同食材的組合

當然啦，生菜沙拉的醬汁也是重要的靈魂啊，酸甜適中，搭配起來很開胃

這個食器不錯!! 雖然這裏沒有菜名!! 但代表蒸蒸日上!! 粽子又有包中的諧音，都是好采頭啊

這個還滿好吃的，裏面還有小干貝呢，紫色的糯米口味還不錯

哈哈，食器愈來愈厲害了!! 象徵著滿載而歸的牛拉車都出來了!!

我們原以為這是炸小卷之類的，沒想這道菜卻是大出意料之外啊

這其實是海鮮卷，但造型用了麵衣炸成像小卷的模樣!!真的好像

直到咬開之後才發現其實裏面是海鮮卷!! 吃的時候用蘿蔓包著，再加一點醬料，清爽香酥又好吃!!

毛筆吊蝦，用毛筆的筆架來呈盤，真是一絕啊 ! 立體式的擺盤，真的會讓人有意外的驚喜

花藝蘋果醋，吃完幾道重口味的菜色，可以清理嘴裡的重味道

蘋果醋裡的晶球有點類似分子料理耶，口感QQ啵啵的, 也滿像鮭魚卵的口感 ，還滿有趣的

忘了是什麼魚了XD，但是清蒸的，很新鮮，好吃

味噌烤肉，這道料理也很夠味，好吃!!

哇，餐後的水果籃再度令人驚煥!! 裏面有好多樣水果!! 用來承裝水果的還是船呢，裏面有好幾種水果，會隨季節調整，還有櫻桃呢

連挫冰都出現了!! 香純濃郁的花生冰真的是夏天最消暑的冰品了

擺盤也好看

小桌的照片

小桌的菜色與我們吃的大桌略有不同，但大致上大同小異，接下來就用圖片請大家欣賞啦

這道有點不同，是以東坡肉搭配麵包的吃法，盛菜的食器也很好看，增加不少用餐的趣味性

哈哈，還用軍車來裝水果呢!! 厲害

水果也很豐盛!!

山渡空間精采的菜色真的不錯啊，精彩又充滿創意料理全依當令食材調配，雖然有人反應菜色有重覆性，但如果事先跟店家反應，這裏也會稍做改變

山渡空間食藝 附近景點美食

附近景點：宜蘭酒廠、樂色山、莎貝莉娜、橘之鄉

附近美食：蒜味肉羹、久千代吃到飽、愛法餐廳、黑秀冰店、老吳胡椒餅、真正香紅燒牛肉麵、正常小籠包

山渡空間食藝 店家資訊

地址：宜蘭市健康路一段47號

電話：03 932 5818

營業時間：1130~1400 1730~2100 無公休

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