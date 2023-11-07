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宜蘭吃到飽推薦》「海景全日餐廳」臨近大溪漁港及烏石港，所以海鮮新鮮程度絕對讚。除了新鮮漁獲還有宜蘭在地鄉土食材，加上多國各式美食，多元又精采，只要千元價格。紅白酒、啤酒無限暢飲，加上浪漫無敵海景相佐，真的超值啦!「蘭陽烏石港海景酒店」離頭城老街也很近，也能安排頭城一日遊行程，好吃好玩超方便!!

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自行開車：google 導航「蘭陽烏石港海景酒店」即可抵達，距離頭城交流道約 10 分鐘

大眾運輸：

台鐵「頭城車站」步行約 15 分鐘

於高鐵轉運站搭乘國光客運1877至頭城站下車，步行約10分鐘

海景全日餐廳 菜單價位 【海景全日餐廳】週一至四晚餐提供套餐，僅週五至日晚餐提供自助百匯吃到飽 餐期 供餐型態 供餐月份 供餐日期 供應時段 成人定價 兒童定價 早餐 自助餐

(預訂未滿30人以套餐供應) 01-12月 週一至週日 06:30-10:00 每人$450 每人$280 晚餐 自助餐 01-06月 週五至週日 17:30-19:10

19:30-21:10 每人$1,080 每人$680 07-08月 週一至週日 09-12月 週五至週日 套餐

(預訂滿50人以自助餐供應) 01-06月 週一至週四 17:30-21:30 每人$1,080 — 09-12月 12 歲以上以成人計價，7-11 歲為兒童價，6 歲以下免費

定價需另外加收10%服務費 海景全日餐廳 環境介紹





蘭陽烏石港海景酒店自助餐位於2樓的「海景全日餐廳」，不管是三五好友用餐或是公司行號團體聚餐，這裏都很適合。因為得天獨厚的地理位置，靠窗的景觀座位可以欣賞無敵海景。超舒服的。不過，這裏的用餐空間寬敞舒適。不會有壓迫感哦

海景全日餐廳 日式海鮮料理





高人氣的日式海鮮料理區一向是自助百匯餐廳中最受歡迎的，這裏濱臨大溪漁港及烏石港漁港，海鮮一級棒。不管是生魚片、鮮蝦、螃蟹、小卷、小章魚、小海螺…季節海鮮應有盡有。大家一入座後，最先衝到這一區啊

生魚片是現點現切的，新鮮看的見

精緻可口的日式小碗料理

滿滿的海鮮，令人食指大動啊

小卷

鮮蝦

旭蟹



哈哈，前陣子超熱門的鮭魚來了!! 這裏不用改名，就可以吃到飽了

日式蕎麥麵

海景全日餐廳 精緻冷盤

起司餅乾區

火腿肉片

種類繁多的生菜沙拉

海景全日餐廳 烤物炸物

相當有人氣的炸雞哦

炸春捲

羅東夜市裏有名的龍鳳腿

美味披薩

海景全日餐廳 特色酒品

一般自助百匯中很少見的溫清酒 ，溫潤醇口非常好喝( 喝酒不開車，未成年請勿飲酒)

啤酒還有氣泡水也是任您喝，超爽的

紅白酒也是非常好喝，這裏先冰鎮過。風味更迷人

如果晚上住這裏的朋友，吃飽喝足馬上回房間休息，真的超棒的

海景全日餐廳 台式特色餐點

嘿嘿，經典的台南牛肉湯

熱騰騰的超好喝!!

台式刈包!! 酸菜、香菜、花生粉都有哦。還有個魷魚螺肉蒜沒拍到啦

海景全日餐廳 美味港點

海景全日餐廳 現切牛排





這裏的現切牛排品質非常不錯呢 ! 看這個粉嫩色澤就令人流口水，再搭配現烤櫛瓜、彩椒、杏鮑菇加上主廚特製薯泥，品質比得上高級牛排館哦

海景全日餐廳 美外熟食

高達十幾道的美味熟食每一項都非常不錯!! 裏面也有幾道異國美食，像是希臘的慕沙卡，西班牙海鮮飯~~這裏也吃的到哦

櫻花蝦米糕!!

樹果蒸鮮魚

醬爆海三鮮

蘭陽西魯肉

蒜味蟹粄條

炒絲瓜

西班牙海鮮飯

土耳其羔羊腿

摩洛哥烤雞腿

巴羅洛燉牛肉

希臘國菜慕沙卡

海景全日餐廳 現煮麵食

除了擔仔麵、米粉，竟然有叻沙風味的湯頭可以添加哦

海景全日餐廳 冰品水果

榛果黑可可很好喝哦

美味的莫凡彼品質也是非常棒的

可口甜點及新鮮水果非常誘人

海景全日餐廳 心得評價

嘿嘿，這只是我們吃的一部份啦!! 菜色真的很可口美味哦





晚餐竟然還有酥皮濃湯呢!! 每人一盅哦!! 真是意外的驚喜

海景全日餐廳 店家資訊

海景全日餐廳 附近美食景點

好玩景點：八角瞭望台、頭城共融親子公園、龜山島賞鯨、頭城老街、外澳海灘

必吃美食：12間頭城美食、傣族米線、魚季、屋台拉麵、里海咖啡、樂屋日本料理、捌㡯珈琲

▼蘭陽烏石港海景酒店 觀海景餐廳 戶外泳池 龜山島無敵海景盡收眼底

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