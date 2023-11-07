漫步在都市鄉村感的民生社區，幽靜的綠蔭街道、獨具風格的咖啡館餐廳。繁忙的都會生活，值得花點時間放慢腳步，細品享受陽光、微風、樹影和人情溫度的沉澱身心時刻。和「子木咖啡 ｣ 的不期而遇，就在這趟民生小旅行。

綠意盎然的「子木咖啡｣店門口，萬聖節的裝飾、聖誕紅的應景植物，傳遞著滿滿的溫馨祝福的溫暖氛圍。

子木咖啡 影片介紹

「展元文創 + 子木咖啡 ｣，結合親子友善、空間共享的複合式餐飲理念，不定期的免費公益課程、收費性質的親子體驗活動、推動親子閱讀，提供了社區的友善場域空間。

子木咖啡地理位置

【營業資訊】子木咖啡

🏡地址:台北市松山區延壽街412號

☎ 電話: 02 2713 4890

⏰周一~週六 AM08:00 – PM17:00

周日 AM10:00 – PM17:00

🌐臉書: 展元文創 + 子木咖啡

LINE @687sxpqm

子木咖啡用餐環境

看著玻璃窗外車來車往的城市景色的高腳椅座位區。

「子木咖啡｣，以白色為基調的寬敞明亮空間，牆壁上採玻璃和木板相間設計，圖文畫框的擺飾。整體充滿著簡約雅致的清新北歐風格調。

「子木咖啡｣，平日不限時有插座及WIFI，點杯咖啡及甜點，帶著筆電或帶本書閱讀都可以在這裡很放鬆自在。享受屬於自己的靜謐悠閒時光。

「子木咖啡｣，每個餐桌上都有一個置放紙巾的小白兔造型擺飾和植栽花瓶。這樣的療癒餐桌很治癒人心、撫慰心靈。讓人輕鬆自在地享受美食的快樂。

「子木咖啡｣ 的點餐服務結帳櫃台。這裡也展售童趣的繪本書籍及文創繪本。

「 子木咖啡 ｣ 的餐點都是自製手作，平日提供的手工現烤披薩、每天供應的手工餅乾。需三天前預訂的客製化蛋糕。有需求的朋友可以加入「子木咖啡｣ 的 LINE @687sxpqm 方便詢問喔!

「子木咖啡 ｣的手沖咖啡展示區，方便了解咖啡品名的介紹。現場也有販售濾掛咖啡包和咖啡豆。

「展元文創 + 子木咖啡 ｣的茶水、調味料自助區。

子木咖啡親子共享遊戲室

往洗手間方向前進底端的親子遊戲室，一間寓教於樂的友善空間，提供童書、玩具、小型溜滑梯、小車子等器材，很適合學齡前的孩童嬉戲玩耍，增進親子情感交流的好地方。也是讓家長能夠有喘息片刻的咖啡用餐空間。

遊戲室的空間規劃，也很適合慶生抓周的活動或親子的說故事時間。

親子遊戲室為維護空間的整潔，必須入內拖鞋。小朋友容易跌倒或碰撞，還請家長們在視線範圍內留意玩樂中孩子的安全。

親子遊戲室為維護空間的整潔，必須入內拖鞋。小朋友容易跌倒或碰撞，還請家長們在視線範圍內留意玩樂中孩子的安全。

「子木咖啡 ｣的親子體驗活動，可以關注其臉書，獲得第一手活動訊息。

子木咖啡 包場租借介紹

子木咖啡 消費方式

消費金額:六歲以上低消120元。不收取服務費。

付款方式:僅收現金，開立統一發票。

提供嬰兒椅、兒童餐具。有插座和WIFI。

用餐時間:平日不限時，假日限時兩小時。

子木咖啡 菜單

「子木咖啡 ｣ 是個早午餐的經營型態，餐點多元化，吐司、熱壓三明治，早午餐、歐姆蛋捲、班尼迪克蛋、義大利麵、燉飯、沙拉、小品、PIZZA 、湯品手工甜點、咖啡茶飲，適合當伴手禮的咖啡禮盒，當然最重要的是親子友善餐廳必須的兒童餐。

這裡的餐點大多是單點，另外也提供了優質的套餐方案。加值80元即可享受軟法麵包 + 美式咖啡或紅茶。但僅限於早午餐、歐姆蛋捲、班尼迪克蛋、義大利麵、燉飯這幾項主餐使用。

※營業資訊、菜單內容變動調整請依店家官網或現場菜單公布為主※

子木咖啡 餐點分享

香煎牛小排早午餐 385 元

香煎牛小排早午餐的組合

兩片起司軟法麵包- 酥脆的外皮，內層如吐司般的鬆軟綿密。一口咬下慢慢咀嚼感受雙重的口感，淡淡的甜味在口中散開。即使不塗抹所附的奶油就很美味。

沙拉– 新鮮生菜佐蜂蜜芥末醬，清爽鮮甜的口感。

炒蛋-滑嫩鬆軟的奶油炒蛋。

香煎牛小排，主餐的重要角色。無骨牛小排熟度煎得剛剛好。肉質柔嫩鮮甜，筋膜少，厚度略顯薄些。若能撒些海鹽，風味會更佳。

早午餐套餐超值方案(加價 80元)

軟法麵包 + 美式咖啡 (原價140元)

美式咖啡 – 不苦不澀不酸的平衡風味。香醇順口好喝的咖啡。

早午餐已有起司軟法麵包，若能變換為餅乾甜點，CP值應該會更好。