走走逛逛，絕對少不了來『國華街』這裡覓食一番，有許多高人氣的小吃美食值得一再回味，雖然假日洶湧的人潮也還是一樣恐怖，不過每回來此走一遭，肚子仍然都是滿載而歸！

這天在台南其他景點走逛完後，帶著空空的肚子來到國華街這邊，話說"肚子餓看什麼都好吃"，於是便開始了邊逛邊掃貨的【國華街美食之旅】！

從中部開車一路來到台南，首先當然要吃個超高人氣的【泰成水果店】來消暑解渴一下。

【哈蜜瓜盅】

【木瓜牛奶】

滋味算是不錯，擺盤也很亮眼，不過真要說的話，哈蜜瓜盅CP值不高，還是木瓜牛奶比較好喝。

接著，由於女兒特別喜愛吃馬卡龍，於是就在泰成水果店對面的【拾參馬卡龍】買了幾個口味給女兒解解饞。

老宅氛圍很吸睛，馬卡龍看來就特別好吃。

雖然馬卡龍單價都不算便宜，但是口味多而且滋味也很到位，喜歡甜品的人這家店是可以一訪的。

而來到台南，必買的炸物肯定就是這家【炸雞洋行】了，八兩雞的多汁香嫩真的很愛啊~！

然後就是，看到排隊人潮跟著排就對了~~

【阿伯碳烤】還有一旁【淺草炸蚵捲、蝦捲】的旗魚甜不辣跟黑輪，平凡的小吃卻是最美味的傳統好食 !!

找個地方吃完了這些好料後，接著繼續逛下去。

再買了【林家白糖粿】跟隔壁的【咖司果kasgo】的泰奶，傳統小吃白糖粿Q軟香甜，美味沒話說，泰奶也十足夠味，好喝。

走到國華街路尾看見這話題名店【餵公子吃餅】當然也不能錯過。

吃了基本口味的原味奶酥，口感也還不錯，不過單價算是偏高了...。

離開國華街後，恰巧經過海安路永樂市場旁的這家【阿川粉圓】，這家是鄉民跟網美網紅大推必吃的人氣名店，想說既然都路過了，那就把我們三人肚子剩餘的空間用來吃個冰品吧!!

不誇張，就連平日都是座無虛席，果然超人氣 !!

每桌必點的就是這道 {隱藏版的滿滿湯圓剉冰}，樣子確實十足吸睛，口味上也是中規中矩，我們還另外加了煉乳，讓香甜滋味更加持，以夏日來說，會是不錯的消暑好選擇。

【阿川古早味粉圓冰】

地址：台南市中西區海安路一段82號

電話：06-223-9373

營業時間：10:00~22:30

這次雖然一口氣吃了不少家，不過整個吃下來，三個人約 1千元左右，吃的是既滿足又開心，荷包也不會大失血，只能說來台南真的不怕吃不飽，就怕肚子裝不下而已，不管來幾回都不膩，待下次再來吃個過癮！

※台南國華街的美食我想就不用留店家資訊了，讓小編我偷懶一下吧，哈~~