為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 熱門小吃，特色美食，甜點冰品，炸物茶飲，想怎麼吃怎麼逛，來台南國華街吃喝玩樂一站搞定!!

熱門小吃，特色美食，甜點冰品，炸物茶飲，想怎麼吃怎麼逛，來台南國華街吃喝玩樂一站搞定!!

2023-11-07 21:13:43 young的窩(食在好遊趣) 人氣：108
share
窩客好文

young的窩(食在好遊趣)

發表篇數：619篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：國華街美食區
place台南市中西區國華街
作者本次評價：
4.20
環境設備
4.00
服務
4.00
交通便利
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

走走逛逛，絕對少不了來『國華街』這裡覓食一番，有許多高人氣的小吃美食值得一再回味，雖然假日洶湧的人潮也還是一樣恐怖，不過每回來此走一遭，肚子仍然都是滿載而歸！

這天在台南其他景點走逛完後，帶著空空的肚子來到國華街這邊，話說"肚子餓看什麼都好吃"，於是便開始了邊逛邊掃貨的【國華街美食之旅】！

從中部開車一路來到台南，首先當然要吃個超高人氣的【泰成水果店】來消暑解渴一下。

【哈蜜瓜盅】

【木瓜牛奶】

滋味算是不錯，擺盤也很亮眼，不過真要說的話，哈蜜瓜盅CP值不高，還是木瓜牛奶比較好喝。

接著，由於女兒特別喜愛吃馬卡龍，於是就在泰成水果店對面的【拾參馬卡龍】買了幾個口味給女兒解解饞。

老宅氛圍很吸睛，馬卡龍看來就特別好吃。

雖然馬卡龍單價都不算便宜，但是口味多而且滋味也很到位，喜歡甜品的人這家店是可以一訪的。

而來到台南，必買的炸物肯定就是這家【炸雞洋行】了，八兩雞的多汁香嫩真的很愛啊~！

然後就是，看到排隊人潮跟著排就對了~~

【阿伯碳烤】還有一旁【淺草炸蚵捲、蝦捲】的旗魚甜不辣跟黑輪，平凡的小吃卻是最美味的傳統好食 !!

找個地方吃完了這些好料後，接著繼續逛下去。

再買了【林家白糖粿】跟隔壁的【咖司果kasgo】的泰奶，傳統小吃白糖粿Q軟香甜，美味沒話說，泰奶也十足夠味，好喝。

走到國華街路尾看見這話題名店【餵公子吃餅】當然也不能錯過。

吃了基本口味的原味奶酥，口感也還不錯，不過單價算是偏高了...。

離開國華街後，恰巧經過海安路永樂市場旁的這家【阿川粉圓】，這家是鄉民跟網美網紅大推必吃的人氣名店，想說既然都路過了，那就把我們三人肚子剩餘的空間用來吃個冰品吧!!

不誇張，就連平日都是座無虛席，果然超人氣 !!

每桌必點的就是這道 {隱藏版的滿滿湯圓剉冰}，樣子確實十足吸睛，口味上也是中規中矩，我們還另外加了煉乳，讓香甜滋味更加持，以夏日來說，會是不錯的消暑好選擇。

【阿川古早味粉圓冰】

地址：台南市中西區海安路一段82號

電話：06-223-9373

營業時間：10:00~22:30

這次雖然一口氣吃了不少家，不過整個吃下來，三個人約 1千元左右，吃的是既滿足又開心，荷包也不會大失血，只能說來台南真的不怕吃不飽，就怕肚子裝不下而已，不管來幾回都不膩，待下次再來吃個過癮！

※台南國華街的美食我想就不用留店家資訊了，讓小編我偷懶一下吧，哈~~

#台南美食
morechevron_right
文章關鍵字
台南美食 台南中西區美食 國華街美食 台南國華街 more
檢舉
share
chevron_left

下午時刻，晚餐宵夜，必吃的炸物點心，鮮脆多汁
延伸閱讀

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃

【台南 中西區】米其林綠色指南推薦上海華都小吃 小籠包、炒飯通通都有

 我是艾兒比！！

Hot Toddy 十字架純銀飾品

 高雄旅遊王
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

young的窩(食在好遊趣)

發表篇數：619篇

食樂.樂食.開心吃美食! 遊樂.樂遊.快樂齊出遊!! 這裡別的沒有.只有young一家的吃喝玩樂!!! 歡迎來到young的窩!!!!
作者的其它文章
同類據點
河童町故事館 照片

河童町故事館

4.60 (1人評鑑)

區域：台南市安平區
卓也竹園町 照片

卓也竹園町

3.50 (1人評鑑)

區域：台南市東區
岸內糖廠影視基地園區 照片

岸內糖廠影視基地園區

4.90 (1人評鑑)

區域：台南市鹽水區
國聖燈塔 照片

國聖燈塔

3.50 (1人評鑑)

區域：台南市七股區
九品蓮花生態園區 照片

九品蓮花生態園區

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市六甲區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up