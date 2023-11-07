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小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家｜全台最大楓糖可頌桃園也買得到了！頂級麵包夜市價！平價麵包的天花板

2023-11-07 21:45:03 大手牽小手。玩樂趣 人氣：102
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：754篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：小鳥吃吐司 桃園國際小鳥家
phone03-2200-320
place桃園市桃園區中山里國際路一段1212號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園好吃麵包推薦這家小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家，麵包名店小鳥吃吐司近期展店非常快速，很多地方都可以吃到好吃有質感的麵包，日前更推出台灣最大巨型可頌超級吸睛，新開幕的店面也全面升級為二代店，不久前看到官網有釋出小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家開幕的訊息，正式以全新二代店之姿插旗桃園，現在就來看看小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家有什麼特別之處吧！

小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家｜交通方式、停車資訊

小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家就在桃園市桃園區國際路一段1212號，鄰近桃園武陵高中，開車的朋友可以停到附近的停車場或停車格，小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家是二代店，裝潢有別於以往的裝潢，韓系裝潢風格更顯質感！確定營運日期後，不意外，開門前半小時直接排爆！

小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家｜購物空間

小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家店內空間雖然不大，但還蠻寬敞舒適，全新的裝潢設計是走一個低彩度的概念，有時下很流行的侘寂風格的味道，帶點可愛的文青風格，非常有質感，小鳥吃吐司麵包是開放式陳列，各種麵包一字排開，還有不少種類麵包的組合優惠價，真的是買越多越便宜ㄟ！

之前曾經買過小鳥吃吐司，跟這次來品項有又點不一樣，感覺是一整個大進化，現在多了很多跟以往傳統麵包不同的種類，麵包水準提升了，但售價還是訂很親民平價的區間

小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家｜麵包種類

附上麵包種類跟價目表給大家參考，因為麵包的出爐時間可能不一定，但基本上菜單上的麵包都會有，可以事先看價位再去挑麵包會比較快

一開始開放入場的瞬間，人都衝進來了！很多人都是沒多想，看到麵包就是夾，如果手腳慢一步就沒了，大家手上的盤子都是滿滿的麵包，畢竟小鳥吃吐司主打的就是『精品的麵包規格，夜市的親民價格』，夾就對了不要考慮，每一款都是便宜又好吃啦！

雖然一開門一口氣衝進很多人，但店員臉上都沒有不耐煩或是手忙腳亂，在開幕前都有做過訓練，所以才可以那麼從容且親切的幫客人們服務

小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家｜必買人氣麵包

必買絕對是這個超級吸睛台灣最大巨型可頌超巨型可頌，這款可頌外層包裹巧克力全長58公分，這買回家絕對要好幾天才吃得完，但是如果買去好友聚會，肯定成為全場焦點！

超巨大楓糖可頌一顆差不多是小可送的40顆，如果換算下來好像買大的比較划算，但因為手工製作繁複數量有限，最好提前三～五天預約唷

新推出的魔方生吐司（採用日本熊本麵粉製作、非常鬆軟綿密），口味目前有四種：青檸魔方-新鮮綠葡萄，0reo魔方-oreo餅乾，草莓魔方-新鮮草莓，玉叔叔-新鮮黃玉米炙燒，都是當天現做，現場擠爆漿奶油千層吐司給顧客，現場還展演炙燒玉米魔方生吐司，香氣四溢啊！

天然酵母發酵軟歐包（常溫三天依然香氣十足、非常鬆軟），這款也是我常常買的愛款，放到隔天還是跟剛出爐時一樣好吃，現在有推出新品：銷魂叉燒軟歐包，紫南田園乳酪軟歐包，尤其是銷魂叉燒軟歐包我超愛！

千層吐司：爆漿奶油千層吐司 ，超級熱門款！也是每日限量，外層細緻鬆軟，但它最厲害的是吐司中會灌入餡料，滿滿爆漿奶油超級滿足！

生吐司系列，小鳥吃吐司的看板麵包，來基本上是一定要買！香水草莓生吐司，如果有看到這個直接拿就對了，這個真的很好吃！草莓香氣超濃郁，口感也是非常柔軟的那種，重點是入口後口中散發滿滿草莓香氣，而且它完全不會甜膩，優秀啊！

芝麻爆餡小吐司，這個必買，有夠強！我一開始以為它大概就麵包裡有加芝麻那種，一剝開簡直驚喜包，裡面是包滿滿的芝麻餡料，而且是有流沙感的那種，超好吃！

菠蘿布丁塔，也算是小鳥吃吐司不敗商品之一，酥皮菠蘿裡頭灌入布丁液，反覆研發讓菠蘿皮保持香酥、布丁吃起來還很咕溜，熱熱吃外酥內滑嫩，冰過吃再回烤，冰火吃法更銷魂！

手工貝果，貝果控們的最愛，有別於一般市售的貝果，小鳥吃吐司的貝果是帶Ｑ度的，而且售價也很便宜，口味又多炙燒明太子貝果、花生貝果、草莓貝果都很受歡迎

3個100元系列，算是小鳥吃吐司的看板麵包之一，很多人都是衝著這個來的，現在還有加入新的生力軍巧克力鹽可頌岩漿草莓心！巧克力鹽可頌，巧克力香氣十足，苦甜巧克力吃起來不甜膩，加上可頌本身的多層次口感，讓人欲罷不能了，岩漿草莓心必買！一剝開裡面的草莓餡料真的跟岩漿一樣奔流，吃起來濕潤感十足，酸甜的草莓風味更令人著迷！

小資族餐包，一袋只要99元超便宜，這次買黑眼豆豆，裡面有濃郁的巧克力香跟巧克力豆，吃起來不會太死甜，麵包體也鬆軟無比

小鳥吃吐司麵包的口味根本就是精品麵包的級數，用料跟製作工法都相當精緻優秀，但價位比傳統麵包店還便宜，而且還一直不斷地推出新口味的麵包，融合新的元素，每次來都不無聊，而且二代店的裝潢也很美，買麵包的心情一整個就是很好，還沒吃過小鳥吃吐司的麵包嗎？真的強力推薦大家都去嚐嚐唷

 

小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家

地址：桃園市桃園區中山里國際路一段1212號

電話：03-2200320

營業時間： 12:00-18:000

小鳥吃吐司FB

店家/景點資訊

  • 店家名稱：小鳥吃吐司-桃園國際小鳥家
  • 所在地址：臺灣桃園市桃園區中山里國際路一段1212號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-18:00
  • 店家電話：03-2200320
  • 評價：★★★★★



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