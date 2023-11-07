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文山區│ÎLE 島嶼法式海鮮 美味法餐 想不浪漫都很難 無需等待節日 任何時間都適合讓味蕾幸福的最佳提案

2023-11-07 21:54:55 龜毛麗 人氣：101
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龜毛麗

發表篇數：353篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 文山區

造訪商家：Île 島嶼法式海鮮
phone02-8661-0257
place台北市文山區一壽街16號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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夏日盛暑，入夜之後的海風吹拂，稍稍帶走白天燠熱。皎潔月光下，在台東海岸的礁石上可以看見期間限定的月光螺，月光螺的白珠貝與天上的銀白月光相互輝映，尤其當月光螺變成餐桌上灑滿香草綠麵包粉做成的美味佳餚時，這樣的畫面讓我這個愛吃鬼留下極其深刻的印象。

 

 

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每年，盛夏揮汗如雨的時候，月光螺會依約而來，出現在台東海邊的石頭上。

但是，今年月光螺爽約了，牠們在該出現的季節，沒有來～

是氣候變遷的影響？還是幾場大雨改變了習性？我們不得而知！

但這月光螺是我對 島嶼的第一印象，在還沒造訪之前，我因為月光螺先認識了這家店。

 

 

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這家位於景美女中對面巷弄內的「 Île 島嶼法式海鮮」，曾經看過幾個朋友前去用餐，給予非常好的評價。

兩個三十多歲的女主廚，到法國學習&工作將近三年，分別在不同的米其林餐廳歷練，各自練就一身本事。

2018年9月自法國返台，選擇在文山區巷弄裡開了自己的店，上山下海走訪全台，想把台灣在地好食材全部放在餐桌上，讓國人可以享用。

 

 

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她們的餐廳很雅致、台灣食材法魂烹製的餐點也頗具特色，更獲得綠色餐飲指南 Green Dining Guide肯定，2022年還得到「北區最佳食材運用獎」，以及全台只有22家的二葉餐廳殊榮。

 

開店剛滿五年，原本僅憑藉口耳相傳，一直到去年才開始做行銷。在『美味』和『永續』之間取得平衡，吸引台北副市長黃珊珊、歌手張宇、還有多位知名的美食家曾經造訪！

 

這一季新菜「秋實」剛問世，把秋季成熟的穀物與果實端上桌，暖黃與充滿生機的綠，尚未入口，視覺先獲得極大的滿足，偏傳統的法式料理絕對吃的很有感，不會吃完一整個空虛，腦袋還要回想剛才從喉嚨借過的是什麼？！

 

醬汁與烹調方式我都好愛，尤其《老奶奶法式凍派/檸檬沙丁魚》，帶點檸檬香的沙丁魚搭配底下的青葡萄一起吃最對味，甜度 、豐富度最圓滿，把沙丁魚原本的腥變成鮮，處理的很乾淨，完全不拖泥帶水。

 

《法式凍派》類似水晶肴肉，但風味更勝一籌。

《香橙南瓜濃湯》採用花蓮原生種南瓜，光聞就是香，以奶泡增加滑順口感，香橙粉若有似無卻巧妙達到畫龍點睛，好喝到我用湯匙努力刮盤子，後悔沒有留下麵包，才能更努力吃乾抹淨。

 

雙主餐之一的 《松露雞柳/手工麵疙瘩》以馬鈴薯手工做的麵疙瘩，Q彈口感超讚，加上完全不腥不柴的紅玉雞柳，調味手法非常高明，讓我天天吃，我可以~
其他還有超好吃的《餐前麵包》、用手當食器的前菜、口感像菱角酥的《法式甜甜圈》、雲林黑金剛做成的甜點....單主餐每人只要1380元起即可享受正宗法式料理，真的對口袋超友善，是約會、聚餐的好地點。

 

 

Île 島嶼法式海鮮

預約電話：（02）8661-0257

地址：台北市文山區一壽街16號（景美女中對面巷子）

營業時間：11:30～14:00 17:30～20:30（週日公休）

價格：單主餐/每位1,380、雙主餐/每位2,080元，
Wine Pairing兩杯600元，以上皆另含10%服務費。
座席：26席（包廂8席,低消20,000元）

 

 

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台北市的文山區沒有正統的法式餐廳，走進景美女中對面巷弄內，越走越懷疑......如此低調的巷子裡會有餐廳嗎？

是的，外觀低調的「 Île 島嶼法式海鮮」就位在這裡的三角窗，這是一家由台灣少見的雙女主廚配置坐鎮的法式餐廳，兩位女主廚蘇芳儀(Chef Eva/左)、林曉彤(Chef Lin/右)，雙雙畢業於巴黎費航迪高等廚藝學院，將出身於台灣島嶼，對於品味海鮮的潛移默化，與曾生活於巴黎十六區的森林印象結合，刻劃出今年秋季八道菜式套餐，每套1,380元+10%，另也有主菜必含一道魚肉料理的九道菜式套餐，每套2,080元+10%，即日起正式推出。

 

 

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▲一踏進店裡，宛如置身島嶼的感覺，不同深淺的藍 、海浪拍打的波紋 、甚至夜深人靜時，店裡冷氣發出的聲音竟像海浪般來回洶湧。

廚房窗戶的雪花，像是故意設計來蓋掉抽風管的醜陋，地板則是以大理石營造出石頭fu，雅緻的環境，適度的留白，大面窗景讓白天的採光效果絕佳，整體用餐空間非常舒服。

 

 

這一季的主題「秋實」，代表著食慾之秋，亦可稱為「收穫之秋」將秋季成熟的穀物與果實送上餐桌。 

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用心，就是最好的款待！

秋天的豐收，在餐桌上艷麗的金黃，帶來絕對的視覺饗宴。 

走過千山萬水，看過巴黎風景的兩位主廚，說台灣之美不輸給法國，尤其台灣的食材更是不輸世界上的任何國家，她們努力想把我們這個小島的美食濃縮在這家店裡，到處搜羅美好的食材，甚至下鄉幫小農耕種，只是為了讓您知道口中的食物到底是怎麼來。

Chef Lin說：「身為廚師，不是只有做好廚藝上的事，如果能傳遞友善農漁民的產物，好好愛台灣這塊土地，才能稱得上『師』」

眼前這些食材看似沒有什麼了不起，但是它們都是來自台灣的土地和海洋，花蓮的阿嬌南瓜、菱角、地瓜、栗子....Chef Eva用心料理，端出的每一道菜都好好吃。

 

 

重回經典，回歸初心

構思菜單時，兩位主廚把自己重新拉回剛到法國里昂學習時的心情，將法國南邊「味道偏飽滿，又不似巴黎那般花俏」但仍美得吸睛，這樣的里昂風格以菜色呈現。 

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《秋季開胃小點》

 

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具最秋天美味意象的食物，顏色金黃的竹山地瓜當屬其一，搭配撒上義大利帕達諾起司的栗子慕斯。

特意將地瓜地瓜表皮烤得比較乾，略施薄鹽，搭配帶著奶香的沾醬超對味，吃起來香甜討喜。

 

 

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《小圓法/秋季奶油》

我非常喜歡島嶼的麵包，外酥內軟，透過咀嚼可以感受到淡淡的麥香，再搭上特製奶油增添滑順口感，滋味超讚。

貝殼形狀的奶油中，加入水蜜桃果乾與珍珠芭樂乾，再以新鮮榛果刨成木屑狀增加視覺效果，搭佐麵包一起享用，香甜滑順非常好吃。

 

 

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《老奶奶法式凍派/檸檬沙丁魚》

 

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第一道就驚艷！這道是當天我最愛的第一名，整體視覺光看就很美，以下列這些來自台灣的食材，端出最完美的前菜。 

少量昆布加上大量海魚和海魚骨頭與少量的水，先熬煮成高湯，再以慢火濃縮和澄清的方式，做成富有膠質的海鮮凍完美演繹「剩食再利用」，乍看很像豬肉製成的水晶肴肉，但島嶼是以海鮮製成，入口有明顯的香氣，鹹、鮮、香、口感Q彈。

 

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只取沙丁魚的菲力部位，處理的乾乾淨淨，完全不拖泥帶水，搭配帶著檸檬香的果丁，或沾上蜂蜜百里香油醋醬風味各具，其實最棒的還是搭配底下的青葡萄一起吃最對味，加上泰國九層塔苗菜，將沙丁魚原本的腥變成鮮，讓很怕魚腥味的我不愛的全變成是優點，為沙丁魚重新賦與另一種生命。

會選擇沙丁魚，也是Chef Eva為了支持台大教授的永續海洋活動，保護某些魚類不會因此滅種。

 

 

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《水雉菱角貝里涅/煙燻午魚塔塔》

 

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這是第二熱道前菜，也是「秋實」的重點菜之一。

「菱角」堪稱是台灣特有秋天的食材代表之一，用來入菜超合理，在法式甜甜圈裡面放了台南農友種植的菱角，煙燻過的午魚拿來做塔塔醬，妝點成橄欖形狀搭配甜甜圈，下方還有些許菱角泥，食用時可以搭配旁邊的山蘿蔔葉或風情萬種的蝦夷蔥菜苗一起，午魚塔塔醬淡淡的煙燻香氣超討喜。 

水雉菱角貝里涅吃起來有點像銀絲卷或是甜甜圈的減糖版，您吃過台中的菱角酥嗎？這道吃起來會有那樣的聯想呢！

 

 

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《香橙南瓜濃湯》

 

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▲這南瓜濃湯，絕對是我人生當中喝過最好喝的前三名！

選用花蓮原生種的阿嬌南瓜，烤製後再熬煮成南瓜濃湯，最大特色是在烤南瓜時放入柳橙皮粉一同烤製。 

湯本身的調味和濃稠度非常完美，喝的時候帶有陳皮的香氣，並加入榛果的原顆粒與奶泡增添滑順口感，若有似無的橙香蘊藏畫龍點睛之效，搭配微酸的酢醬草苗更能引出南瓜濃湯的甜，真的是好看又好喝！

 

 

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《松露雞柳/手工麵疙瘩(可額外加價現刨新鮮松露)》

 

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選用南投魚池鄉養殖的紅玉雞，因為在飼料中添加紅玉茶葉而得名，為了美感將雞柳塑形成長條狀，中間夾入松露餡，再搭配以馬鈴薯手工做成的麵疙瘩，還有意大利的松露碎與菇碎，再加上少量的香芹苗增添淡雅的芹菜香氣。

 

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紅玉雞雞柳口感彈牙，吃起來完全沒有腥味，搭配每顆長相不同、手工秘製的麵疙瘩，Q中帶彈的口感超討喜，令人一吃難忘的好味道！

 

 

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《不老chouchou》

  

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chouchou是法文泡芙的意思，不老是指花生（又稱長壽果），島嶼以小農花生先自製成花生醬，在花生醬泡芙上面擺上非常具有秋天意象的楓葉，雖是食用楓葉，但具有苦味不建議食用。

半球狀裡面是楓糖冰淇淋，中間還有巧克力片，碎碎的果碎是巧克力碎和可可粉，在冰淇淋融化之前盡快食用。

這麼美的甜點，吃完竟然會有像是新貴派的錯覺，你要不要來試試呢？這個美麗又帶點古早味的《不老chouchou》。

 

 

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飯後飲料可以點咖啡或是《花草茶》我非常喜歡島嶼的花草茶，每次總是喝到想續杯，裡面有桂花、檸檬葉、香茅、薄荷和甜菊，透過熱水灌注，就可以將來自花草的香甜完全釋放，微甜＆舒服無負擔。

 

 

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《甜點│瑪德蓮》

桂花烏龍風味的瑪德蓮，口感綿密鬆香，咀嚼之間可以感受不斷反芻的香甜。

＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿＿ ＿ ＿

 

 

以上八道菜式套餐，是今年秋季的「秋實」菜色，每套1,380元+10%。如果有在下廚的人就知道，這樣的價格多麼平實

龜毛麗非常喜歡吃魚點的是金目鱸魚魚肉料理的九道菜式套餐，也將金目鱸魚的好滋味分享在底下  

內容豐富，美味程度令人點頭如搗蒜，這季新菜我真的很愛，在他們眼裡，我也許像個傻子！  哪有人一邊吃飯一邊笑的？但是我就是忍不住，因為真的太好吃了！ 

這樣的美食入口之後，笑意就忍不住，透過嘴角洩漏我的愉悅心情。

 

 

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《兩年生金目鱸魚/法式白酒醬》

 

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▲精選屏東養殖的兩年生金目鱸魚，約有6斤重，只取肉厚又少刺的魚菲力部位，魚肉紮實，吃得到明顯的纖維，最精彩的是法式白酒醬，用來搭佐海鮮最適合！

 

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這是非常傳統的法式醬汁，以白酒濃縮做成醬汁再搭配澄清奶油，明顯感受到白酒原本的微酸和奶油的香，與四季豆和馬鈴薯都很合拍，這味道不算創新，卻讓人有熟悉的安心感。

盤子兩側淋上少許新鮮的檸檬醬汁，灑上綠色的海苔粉和鼠尾草苗，襯上小片的拇指檸檬，拇指檸檬小歸小本身其實蠻酸的，建議搭配魚肉一起享用超對味！

 

 

「 Île 島嶼法式海鮮」標榜時令、風土、自然，用法式的手法去呈現台灣當地＆當季的食材，我覺得最棒的是，不管是師承那一位？最終還是必須要有自己的想法。

這一季新菜，不管是菜色、擺盤、味道、食材，每一個選擇都是恰到好處，比起之前吃過的，我更愛這一季，圓融、飽滿、滿足通通能在一餐當中感受到。

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我熱愛攝影、做菜、騎鐵馬、陪狗狗玩耍!! 更愛和大家一起分享美的事物和食物! 有空，就幫流浪動物拍照和寫認養文。 想聯絡我，請洽 grace.wang1@msa.hinet.net.
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