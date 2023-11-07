上次久違來到貓空山腳下的時候發現新開了一間很有造型的咖啡廳

老宅外觀門面用霧黑色配上發光的店名與Logo很時尚

原來是科技大樓附近有名的咖啡廳補時的第二家店

the second half官方介紹說明"一場球賽的下半場， 一個人人生的另一半，兩間咖啡店中的第二間"

是個非常有哲理感的取名

一樓整面透明的落地窗在夜晚格外明亮宛如白晝

很喜歡圓弧形的吧檯圓潤高雅

白色主基調的光澤感很精緻

不時會有隱藏版甜點出沒

一樓的壁面上正熱映電影非常有情調

留白的牆面再也不單調非常多姿多采

店內一樓後半的用餐空間很像書店的閱覽空間

整排書架上陳列展示各種書籍是我理想的家中客廳

樓梯相比其他造訪過的老宅稍微不陡

水泥灰色帶點斑駁感的色調很滄桑歷練

上樓後來個180度迴轉才迎來用餐空間

走道上還有著可愛又神秘的黑色小門

就連窗邊也擺了許多書籍非常

文學氣質

二樓的用餐空間簡單放了幾張方桌供多人聚餐

座位的排列方式莫名讓我想到大學的討論室

剛好附近就是政大所在

空間很適合學生聚集讀書或討論談天

菜單跟補時的有九分相似

同樣有許多鹹食跟甜點選項

鹹食料理有許多難以在咖啡廳遇到的異國料理非常值得一試

反面的菜單則是密密麻麻數十種的飲料選擇

從咖啡到茶飲乃至啤酒可以滿足不同喜好

採中英文雙語對外國人也很友善

相較餐點我覺得飲料的定價偏高一點

入夜後才造訪的我選擇正餐鹹食享用

一方面的確尚未吃晚餐

另一方面則是為了減少對體重增加的罪惡感

莫名覺得吃蛋白質為主的正餐應該多少健康一些

土耳其蛋 TWD150

點餐點加購的話可以優惠價百元購入我覺得蠻划算

一直很想試試看土耳其蛋可是有提供菜色的餐廳少之又少

更不用說能在咖啡館品嘗到這一道菜

水波蛋滑嫩半熟的質地搭配橄欖油與黑醋

香料味濃郁非常有異國感

配上冰的無糖希臘優格跟穀麥很有口感又營養

冷熱吃起來口感很衝突非常特別

佐餐的麵包稍微偏乾但非常有嚼勁韌性

有點像歐式酸種沾取優格一起吃會更濕潤好吃

奶油雞肉 TWD240

以麵包作為澱粉主食搭配豐富的蛋白質與蔬菜很營養均衡

乾煎長豆本身非常多汁清甜

外層醬料太重口味反而讓味道減分略嫌多餘

不如單純撒上些玫瑰鹽或黑胡椒簡單調味更好

雞肉下方舖著味道有點像玉米糊或馬鈴薯泥

香料調味很異國風情

口感可以吃到有點像小米粥的顆粒狀

奶油醬料濃郁膩口程度尚可但太鹹

麵包跟土耳其蛋不同款比較像法棍的咬勁

原本看整盤長相分量不多

但實際上雞胸肉非常厚實很有重量

搭配迷迭香之類的香料燻烤調味特別

只是口感偏紮實單吃會乾澀了點

冰西西里咖啡 TWD160

西西里酸度非常足夠符合我的要求

頂層撒上綠檸檬皮屑讓香氣更明顯

令人遺憾的是上層泡沫非常粗糙完全不細緻且超快消泡

如果是這樣的話我寧願不要有泡泡反而口感更好

the Second Half的鹹食真的極具特色難以在其他咖啡廳吃到

非常令人印象深刻而且美味度也足夠

比起飲品我反而會為了健康營養的異國料理再訪

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/25

花費: TWD470(冰西西里+土耳其蛋+奶油雞肉各1)

the Second Half

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12:00-19:00

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 116 台北市文山區指南路三段5號

電話: 02-2936-6684



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