台北吃到飽、台北車站美食推薦這家欣葉日本料理館前店，現在可以說是buffet吃到飽的戰國時代，越開越多家，食材越來越高檔，當然價位也跟著水漲船高，至少也要花個1500~2000，但還是有不少老牌buffet吃到飽維持親民的價格，服務食材也沒有打扣，譬如今天來的這家欣葉日本料理館前店便是了！

欣葉日本料理館前店｜交通方式、停車資訊

欣葉日本料理館前店就在台北車站對面的館前路上，新光百貨站前店旁大樓內，坐到台北車站捷運站從地下街上來步行就可抵達，一樓是UNIQLO，坐電梯直達六樓就對了，不過這裡真的不好停車，建議搭捷運來就很方便

欣葉日本料理館前店｜價目表

午餐來吃平日最划算，只要780元就能吃到飽，這個價位在眾多吃到飽餐廳中算是比較有吸引力，加一成還沒破千真的難得，而且竟然還有下午茶時段只要620元ㄟ！

欣葉日本料理館前店｜用餐環境

欣葉日本料理館前店的用餐環境實在有夠舒適跟明亮的，設計風貌取材京都花見小路，空間明亮而綠意盎然，有很大的窗景，另外這裡也有看到有很漂亮的日式包廂，靠窗的座位區其實很適合家族聚餐或是約會，窗外看的是不錯的城市街景，很不錯！

欣葉日本料理館前店｜取餐檯環境

欣葉日本料理館前店如果跟現在新開的一些比較高檔的吃到飽餐廳相比，真的小非常多，但也有好處就是他的取餐區都很集中，動線超好的，繞一圈就可以拿完想要拿的東西，而且位在正中間，人多也不會擁擠

日式惣菜區，這區是只有欣葉日本料理館前店的限定料理區，日本「惣菜」是指已經調理過的食物，有點像是日本的涼拌熟食，多半都是用時令食材料理烹調，目測應該有十種以上，而且會隨著季節變化菜色

生魚片、握壽司區，欣葉的強項之一，生魚片有六種不同魚類可以吃，喜歡的話可以每一種先來個三片試試看，欣葉的生魚片油脂豐厚，也沒有冰沙的口感，而且都是現點現切，新鮮度一流！

然後中場還有切魚秀，今天是整尾的鮭魚現切！直接拿一大盤超爽的！

握壽司、花壽司捲區，一整排色彩繽紛的壽司排放整齊，以前去吃迴轉壽司隨便吃沒什麼也好幾百，這裡隨便你吃到飽，還有現做的炙燒握壽司，光是這區就有很大的機率讓你吃回本！

旁邊還有現做手捲，竟然還有鮭魚卵的手捲！身為鮭魚卵控，我今天大概吃了五捲，真的有夠爽的啦！

生魚片區這裡也成列了很多日式小菜，擺盤跟口味都很精緻，拿幾碟嚐嚐鮮吧，不占胃的清爽小菜

生魚片區旁邊還有冷盤海鮮、風味佃煮等一些海鮮料理，不過沒有螃蟹就是了

我的最愛土瓶蒸！土瓶蒸裡的料略為少了點，但是整體的湯頭還頗鮮甜好喝

這裡也有現切的烤牛排，但我覺得跟比較高檔的吃到飽牛肉還是有落差，可以切點嘗試看看

炸物、烤物區，跟生魚片區一樣是欣葉的重點區域，除了各式炸物烤物外，還有一些現炒的熱炒類，通常這區都很多人，每個人盤子都放得滿滿的！

炸物都是現炸的，炸蝦是一定要拿，另外炸蔬菜類也很清爽，沾點胡椒鹽就超好吃的，烤物更強，推薦烤魚下巴、烤魚跟雞翅，烤功一流，基本上已經逼近高檔居酒屋的水準！

需要等五分鐘的泡菜豬肉鍋，少有的牛腸也很值得一試

飲料區，哇喔～紅酒、白酒、生啤暢飲真的好棒，但喝一輪我覺得白酒跟梅酒最讚，台灣生啤酒喝起來味道略為淡了一點，還有現打果汁也不錯

甜點雖然沒有那種豪華精緻路線，但都不差，其中最推薦的是波士頓跟生乳捲，非常好吃

欣葉日本料理館前店｜推薦必拿料理

欣葉日本料理館前店的菜色種類不是最多的，但是這邊廚師料理的算是好吃那種，沒有踩雷到，可惜海鮮有點少，但生魚片的品質可以彌補一點缺憾

生魚片握壽司有新鮮，而且醋飯煮的剛剛好，另外~夾起來不會上下分家，最好吃的絕對是炙燒鮭魚握壽司，生魚片水準極高，愛吃生魚片的朋友來這一定超級開心！

很可口的日式小菜跟日式惣菜，拿一點當開胃菜很不錯唷

炸物跟烤物也很棒，可以是自己的喜好拿一點，個人是推炸蝦跟烤魚

欣葉日本料理館前店午餐以不到千元的價格真的蠻物超所值，生魚片炸烤物等料理精緻新鮮而且還是無限量吃到飽，欣葉日本料理館前店真的是一個吃飽吃巧還不傷荷包超棒的好選擇唷！

欣葉日本料理館前店

地址：台北市中正區館前路12號6樓

電話：02-23713311

營業時間：11:30–14:00／14:30–16:30／17:30–21:30

店家/景點資訊

店家名稱：欣葉日本料理館前店

所在地址：臺灣台北市中正區館前路12號6樓

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-21:30

店家電話：02-23713311

評價：★★★★★





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