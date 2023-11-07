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ML coffee 慕光咖啡工作室｜領略手沖咖啡的藝術！寧靜巷弄中的極品手沖咖啡

2023-11-07 22:25:12 大手牽小手。玩樂趣 人氣：561
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：754篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：ML coffee 慕光咖啡工作室
phone0918-316-319
place桃園市桃園區慈德街87號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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桃園咖啡廳推薦這家ML coffee 慕光咖啡工作室，平時就有喝咖啡的習慣，但我很少去連鎖咖啡廳買咖啡喝，反而喜歡到一些咖啡小店買咖啡，尤其是那有自家烘豆的咖啡店，常常可以喝到意想不到的咖啡風味，ML coffee 慕光咖啡工作室就是我心目中那個充滿驚喜的咖啡廳，自家烘焙的各種咖啡豆，經過細緻的沖煮後，咖啡豆的濃郁香氣得到了極致的展現！

ML coffee 慕光咖啡工作室｜交通方式、停車資訊

慕光咖啡工作室位在桃園藝文特區的寧靜小巷弄裡，在地已經經營五年了，附近有一個收費停車場可以利用，走過來兩分鐘而已，店面外觀相當低調，黑色襯上慕光咖啡工作室白色字體，給人一種俐落專業的感覺

週三還有咖啡日的活動，輕拿鐵特價只要55元

ML coffee 慕光咖啡工作室｜用餐環境

一進來就聞到淡雅的咖啡香，聽說他們家的咖啡可是會讓人一喝成主顧，用餐環境非常的寬敞，木質調的裝潢加上些許綠意的點綴，室內用餐區明亮舒適且溫馨，可以很悠閒的享受一杯香醇的咖啡

牆上還有很多自家烘焙的各式咖啡豆，都是老闆精挑細選的精品

咖啡豆的販售區，許多咖啡愛好者都會來這裡買咖啡豆回去自己沖

ML coffee 慕光咖啡工作室｜菜單

ML coffee 慕光咖啡工作室主要是以手沖咖啡為主，且不定時也會更換咖啡的種類，每次來都讓顧客有不一樣的品飲體驗，想要來用餐也可以，有提供熱壓吐司，還可升級成套餐，咖啡輕食雙重滿足

比較特別的是這裡還有阿里山的冠軍咖啡豆唷

喝咖啡配甜點就是完美的下午茶時光，這裡也有多款手作甜點可以品嚐

冷藏櫃裡還有冰滴咖啡販售呦

ML coffee 慕光咖啡工作室｜手沖咖啡

手沖咖啡最迷人的地方就是那＂不確定性＂，同一支豆子，不同的流速、溫度、水量到手沖的角度手法，都會影響到沖出來咖啡的風味，ML coffee 慕光咖啡工作室打造了一個『咖啡吧台』可以坐在吧台前看老闆手沖咖啡，欣賞手沖咖啡、聞手沖咖啡、喝手沖咖啡是一種享受

職人手沖咖啡，內用限定，隨著熱水沖入咖啡表面浮起泡泡，伴隨著陣陣清雅的咖啡香，令人好生期待

阿里山最佳後製競標冠軍咖啡（蜜處理、中烘焙），ML coffee 慕光咖啡工作室必喝阿里山冠軍咖啡，咖啡色澤呈現類似白蘭地的深琥珀色，咖啡香氣清雅芬芳，旁邊還有附上用阿里山咖啡樹葉泡的茶

帶有微酸的柑橘甜香，餘韻帶著微微的類似青梅的香氣，非常層次感，雖然是中烘焙，但仍保有豐富濃郁的果香，真不虧是去年的冠軍！

阿里山咖啡樹葉茶也很奇妙，喝起來如同茶一樣清爽可口，還有淡淡的花香

耶加雪菲（水洗、淺烘培），耶加雪菲算是手沖咖啡的經典了，水洗是利用水洗和發酵的方法去除果皮果肉及粘膜，咖啡豆香氣沒有日曬來得渾厚，但口感風味較清爽、平衡

熱的喝果酸味在口中停留的時間相當長，果香氣在口中久久不散，舌頭兩側唾液分泌的生津感湧現，口中感受到不同層次的果香在綻放

冰的喝又是不一樣的風味，感覺果香比較收斂且凝聚，隨著入口的時間，咖啡風味緩慢且溫和釋放

ML coffee 慕光咖啡工作室有推出超值方案，點熱壓吐司可以加價升級套餐，內含咖啡、熱壓吐司、生菜沙拉呢，搭配甜點，吃飽又吃巧唷

熱壓吐司：芋泥肉鬆，熱壓吐司很有水準，裡面的芋泥跟肉鬆餡鹹甜鹹甜很有層次感，加上酥香的吐司很好吃

生菜沙拉有凱薩醬跟和風醬兩種選擇，我選的是和風醬，微酸甜的風味相當開胃，生菜也很爽脆可口

搭配的冰美式，很大一杯，簡單卻又如此經典的咖啡風味

芒果咖啡，也是很多人點的人氣款，加入了芒果泥，喝起來不僅有咖啡香，還有芒果的酸甜風味，還吃得到芒果的果肉唷

彩虹蛋糕，在甜點櫃裡第一眼就看到它，繽紛彩虹顏色很是吸睛，蛋糕體相當柔軟，奶油吃起來也柔滑不甜膩，好看又好吃

檸檬塔，外觀像朵漂亮的黃玫瑰，檸檬的香氣瀰漫空氣中，光聞就讓人食指大動，檸檬內餡酸甜清雅，口感很滑順，口感有很明顯的檸檬香，超級適合搭配咖啡

蒙布朗，以栗子為原料製成的法式甜點，其法語名稱因甜點形狀類似「覆雪的白朗峰」而得名，口感酥鬆無比，栗子泥甜而不膩味道濃郁，很高級的味道

如果你是手沖咖啡的愛好者，你一定要來ML coffee 慕光咖啡工作室，這裡一定有你喜歡的咖啡，如果你沒喝過手沖咖啡，你更要來ML coffee 慕光咖啡工作室，相信我，ML coffee 慕光咖啡工作室會引領你進入手沖咖啡的美妙世界，一秒愛上手沖咖啡！

 

ML coffee 慕光咖啡工作室

地址：桃園市桃園區慈德街87號

電話：0918 316 319

營業時間：10:00–18:00

ML coffee 慕光咖啡工作室FB

 

 

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