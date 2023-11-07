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超人氣便當可以選四樣配菜，必點雞肉便當加一盒火雞翅，配上薑絲蒜泥辣椒就很滿足！三重好吃便當推薦

2023-11-07 22:30:04 陳小可的吃喝玩樂 人氣：109
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：638篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：嘉義火雞肉飯-旭日食堂
place新北市三重區大同北25號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三重大同北路越晚越熱鬧，是下班晚餐很熱鬧的覓食地點，生意很好的店小二滷肉飯旁邊有一間《嘉義火雞肉飯-旭日食堂》也值得品嚐喔！是我多次N訪推薦的三重美食～

嘉義火雞肉飯-旭日食堂
地址：新北市三重區大同北路25號
電話：02 8988 1018
營業時間：11:00-14:30、16:00-21:00（週日休息）
粉絲團：嘉義火雞肉飯-旭日食堂
備註：三重滿300元起可外送

用餐時間常常有許多在地人來外帶便當

三重滿300元起就可以外送喔！
(三重有些地區距離較遠，外送金額請先打電話和店家確認)
上班族或不方便出門的人可以叫便當外送，很容易就達到的金額。

每天都準備超過10多種菜色讓客人選擇，讓我一度以為來到自助餐店，吃幾次都覺得這裡的配菜好喜歡。

店內牆上貼著火雞肉營養價值，吃飯也能順便了解。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

開動啦～點的餐很快上桌。

火雞肉飯
口感紮實軟Q的米飯淋上些許雞油，鹹香下飯。
這不是雞肉絲，切成雞肉丁的火雞肉，肉質緊實還帶著鮮甜的滋味，一旁附贈的脆瓜是加分的小配菜，我很愛呢～

雞魯飯 
火雞肉和魯肉的組合，
怕火雞肉飯太清淡，點了雞魯飯。

沒有太鹹膩的重口味，魯肉以肥肉較多，但不會油膩。

白切火雞肉
切片乾淨俐落的火雞肉，上面有著大把薑絲，醬油和蒜泥是搭配的醬汁，來這請點一盤吧！它真的好好吃！

像是豬肉的紮實感，帶皮的火雞肉片，油脂甜香而肉質鮮甜。

加上蒜泥醬油和薑絲一起吃，味道更棒！
不知道有沒有賣切片的火雞肉飯～哈哈

蛤蠣排骨湯
以燉盅裝盛，湯頭滿是食材精華，
蛤蠣的甜味以融入湯汁，鮮美啊～
讓我印象深刻的是，這裡的排骨依然軟嫩不柴呢！

排骨苦瓜湯
從小就愛吃苦瓜類料理，不管是苦瓜湯或是炒苦瓜都超愛！而這間配菜常出現炒苦瓜，也能喝到苦瓜湯，真是喜歡。

湯頭回甘滿載苦瓜甘甜，久煮的苦瓜軟嫩好吃，連吃兩碗都是新鮮嫩口的排骨肉，真不簡單！

外帶回家孝順阿爸的雞魯便當$75

當天的配菜都是阿爸喜歡的，吃完便當，阿爸還問我哪一間買的？
我說店小二旁邊，原來阿爸也從來沒注意到這間，下次他也要自己去買。

他說不錯吃，便當乾淨，菜色豐富。
（根據對阿爸的了解，阿爸說不錯吃就是好吃）

自己吃這間也好幾年了呢～每次來買都看到喜歡的菜色，像是苦瓜、蒸蛋、地瓜葉和杏菜等等，都是一些平常我就很愛的菜色，便當可以選四種菜，滷豆腐也可以！再另外單點一隻切火雞翅尬上薑絲、蒜泥和辣椒更棒！

上一次內用拍的全景圖XD

火雞肉便當85元
魯肉便當80元
雞魯便當85元

嘉義火雞肉飯-旭日食堂
地址：新北市三重區大同北路25號
電話：02 8988 1018
營業時間：11:00-14:30、16:00-21:00（週日休息）
粉絲團：嘉義火雞肉飯-旭日食堂
備註：三重滿300元起可外送

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓
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