三重大同北路越晚越熱鬧，是下班晚餐很熱鬧的覓食地點，生意很好的店小二滷肉飯旁邊有一間《嘉義火雞肉飯-旭日食堂》也值得品嚐喔！是我多次N訪推薦的三重美食～

嘉義火雞肉飯-旭日食堂

地址：新北市三重區大同北路25號

電話：02 8988 1018

營業時間：11:00-14:30、16:00-21:00（週日休息）

粉絲團：嘉義火雞肉飯-旭日食堂

備註：三重滿300元起可外送

用餐時間常常有許多在地人來外帶便當

三重滿300元起就可以外送喔！

(三重有些地區距離較遠，外送金額請先打電話和店家確認)

上班族或不方便出門的人可以叫便當外送，很容易就達到的金額。

每天都準備超過10多種菜色讓客人選擇，讓我一度以為來到自助餐店，吃幾次都覺得這裡的配菜好喜歡。

店內牆上貼著火雞肉營養價值，吃飯也能順便了解。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

開動啦～點的餐很快上桌。

火雞肉飯

口感紮實軟Q的米飯淋上些許雞油，鹹香下飯。

這不是雞肉絲，切成雞肉丁的火雞肉，肉質緊實還帶著鮮甜的滋味，一旁附贈的脆瓜是加分的小配菜，我很愛呢～

雞魯飯

火雞肉和魯肉的組合，

怕火雞肉飯太清淡，點了雞魯飯。

沒有太鹹膩的重口味，魯肉以肥肉較多，但不會油膩。

白切火雞肉

切片乾淨俐落的火雞肉，上面有著大把薑絲，醬油和蒜泥是搭配的醬汁，來這請點一盤吧！它真的好好吃！

像是豬肉的紮實感，帶皮的火雞肉片，油脂甜香而肉質鮮甜。

加上蒜泥醬油和薑絲一起吃，味道更棒！

不知道有沒有賣切片的火雞肉飯～哈哈

蛤蠣排骨湯

以燉盅裝盛，湯頭滿是食材精華，

蛤蠣的甜味以融入湯汁，鮮美啊～

讓我印象深刻的是，這裡的排骨依然軟嫩不柴呢！

排骨苦瓜湯

從小就愛吃苦瓜類料理，不管是苦瓜湯或是炒苦瓜都超愛！而這間配菜常出現炒苦瓜，也能喝到苦瓜湯，真是喜歡。

湯頭回甘滿載苦瓜甘甜，久煮的苦瓜軟嫩好吃，連吃兩碗都是新鮮嫩口的排骨肉，真不簡單！

外帶回家孝順阿爸的雞魯便當$75

當天的配菜都是阿爸喜歡的，吃完便當，阿爸還問我哪一間買的？

我說店小二旁邊，原來阿爸也從來沒注意到這間，下次他也要自己去買。

他說不錯吃，便當乾淨，菜色豐富。

（根據對阿爸的了解，阿爸說不錯吃就是好吃）

自己吃這間也好幾年了呢～每次來買都看到喜歡的菜色，像是苦瓜、蒸蛋、地瓜葉和杏菜等等，都是一些平常我就很愛的菜色，便當可以選四種菜，滷豆腐也可以！再另外單點一隻切火雞翅尬上薑絲、蒜泥和辣椒更棒！

上一次內用拍的全景圖XD

火雞肉便當85元

魯肉便當80元

雞魯便當85元

嘉義火雞肉飯-旭日食堂

地址：新北市三重區大同北路25號

電話：02 8988 1018

營業時間：11:00-14:30、16:00-21:00（週日休息）

粉絲團：嘉義火雞肉飯-旭日食堂

備註：三重滿300元起可外送

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

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