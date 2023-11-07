三重三和夜市有什麼好吃推薦呢？這攤有座位的“大嘉麵線”可以列為必吃推薦，菜單除了大腸麵線還有鴨血麵線、麻辣豆腐鴨血、三寶麵線、烤臭豆腐和魚酥麵線，晚上才營業喔～

三和夜市美食 大嘉麵線地址～近台北橋站

“大嘉麵線”攤位地址在三重中央北路8號旁，明顯地標就是彰化銀行旁邊，攤位右邊是萊爾富，之前小龍麵線的位置，從捷運台北橋站步行約五分鐘。

大嘉麵線

地址：新北市三重區中央北路8號旁

捷運：台北橋站

電話：0930007244

營業時間：17:00–23:59（周一公休）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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夜市除了店面座位，很少有小吃攤位可以提供這麼多座位的，買了幾杯飲料、串燒還有胃口就來吃麵線吧！

人很多不用擔心，翻桌還算快！

一鍋紅通通的是麻辣鴨血，兩樣都是我平常就很愛的小吃，這裡還有鴨血麵線，但我覺得不會很辣，愛吃辣的可以直接跟老闆說中辣。

三重麵線店幾乎都是白天營業，晚上可以吃到麵線的機會很少，晚上想吃麵線來“大嘉麵線”剛剛好。

但是太晚來可能遇到大腸賣光XD

這裡的大腸滷得很透很軟，喜歡吃Q的口感可能會不太習慣，但我很愛！因為相當入味。

三和夜市美食 大嘉麵線菜單價錢

菜單有大腸麵線、鴨血麵線、麻辣豆腐鴨血、烤臭豆腐、魚酥麵線，也有三寶麵線能同時吃到鴨血、大腸和魚酥三種料。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

三和夜市美食 大嘉麵線推薦 鴨血麵線

鴨血＋大腸綜合麵線 75元



吃麵線少不了蒜泥和香菜，還好最近這兩樣應該都不貴，不然少一味真的不對，愛吃辣的強烈建議一定要點小辣或中辣，他們的麵線＋辣椒真的很涮嘴，老闆也很大器的給我很多香菜，哈！

麵線滑口，淡淡的勾芡正合我胃口，湯底有著蝦米和洋蔥的甜味，加上淡淡柴魚香提味，入味Ｑ彈的鴨血和麵線意外搭配。

迎合夜市大眾口味，鴨血沒有太強烈的辛辣，和我一樣吃重口味的可以加點辣，非常好吃。

滷過的大腸，鹹香入味，切成扁狀小塊好咀嚼。

烤臭豆腐 45元

爽脆的台式泡菜，底下是長方形的臭豆腐，用煎的方式料理，一口咬下又臭又香，豆腐保有水嫩口感，很多人外帶麵線還會順便買個烤臭豆腐。

大嘉麵線

地址：新北市三重區中央北路8號旁

捷運：台北橋站

電話：0930007244

營業時間：17:00–23:59（周一公休）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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本篇同步收錄在三重好吃麵線推薦



提到三重美食有什麼，少不了小吃類的麵線推薦，每間店各有擁護者，口味也都不太一樣，創意麵線的口味我也很喜歡:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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