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晚上才營業，三重生意超好的麵線攤！奇妙的鴨血、烤臭豆腐和魚酥麵線，想吃就來一碗三寶麵線吧！

2023-11-07 22:35:08 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：638篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 三重區

造訪商家：大嘉麵線
place新北市三重區中央北8號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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三重三和夜市有什麼好吃推薦呢？這攤有座位的“大嘉麵線”可以列為必吃推薦，菜單除了大腸麵線還有鴨血麵線、麻辣豆腐鴨血、三寶麵線、烤臭豆腐和魚酥麵線，晚上才營業喔～

三和夜市美食 大嘉麵線地址～近台北橋站

大嘉麵線”攤位地址在三重中央北路8號旁，明顯地標就是彰化銀行旁邊，攤位右邊是萊爾富，之前小龍麵線的位置，從捷運台北橋站步行約五分鐘。

大嘉麵線
地址：新北市三重區中央北路8號旁
捷運：台北橋站
電話：0930007244
營業時間：17:00–23:59（周一公休）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

夜市除了店面座位，很少有小吃攤位可以提供這麼多座位的，買了幾杯飲料、串燒還有胃口就來吃麵線吧！

人很多不用擔心，翻桌還算快！

一鍋紅通通的是麻辣鴨血，兩樣都是我平常就很愛的小吃，這裡還有鴨血麵線，但我覺得不會很辣，愛吃辣的可以直接跟老闆說中辣。

三重麵線店幾乎都是白天營業，晚上可以吃到麵線的機會很少，晚上想吃麵線來“大嘉麵線”剛剛好。

但是太晚來可能遇到大腸賣光XD
這裡的大腸滷得很透很軟，喜歡吃Q的口感可能會不太習慣，但我很愛！因為相當入味。

三和夜市美食 大嘉麵線菜單價錢

菜單有大腸麵線、鴨血麵線、麻辣豆腐鴨血、烤臭豆腐、魚酥麵線，也有三寶麵線能同時吃到鴨血、大腸和魚酥三種料。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

三和夜市美食 大嘉麵線推薦 鴨血麵線

鴨血＋大腸綜合麵線 75元

吃麵線少不了蒜泥和香菜，還好最近這兩樣應該都不貴，不然少一味真的不對，愛吃辣的強烈建議一定要點小辣或中辣，他們的麵線＋辣椒真的很涮嘴，老闆也很大器的給我很多香菜，哈！

麵線滑口，淡淡的勾芡正合我胃口，湯底有著蝦米和洋蔥的甜味，加上淡淡柴魚香提味，入味Ｑ彈的鴨血和麵線意外搭配。

迎合夜市大眾口味，鴨血沒有太強烈的辛辣，和我一樣吃重口味的可以加點辣，非常好吃。

滷過的大腸，鹹香入味，切成扁狀小塊好咀嚼。

烤臭豆腐 45元

爽脆的台式泡菜，底下是長方形的臭豆腐，用煎的方式料理，一口咬下又臭又香，豆腐保有水嫩口感，很多人外帶麵線還會順便買個烤臭豆腐。

 

大嘉麵線
地址：新北市三重區中央北路8號旁
捷運：台北橋站
電話：0930007244
營業時間：17:00–23:59（周一公休）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

本篇同步收錄在三重好吃麵線推薦

提到三重美食有什麼，少不了小吃類的麵線推薦，每間店各有擁護者，口味也都不太一樣，創意麵線的口味我也很喜歡:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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