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陽光老店爌肉飯｜誰受得了！超肥美滷香三層肉，超過六十年爌肉飯老店

2023-11-07 22:35:09 大手牽小手。玩樂趣 人氣：212
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窩客好文

大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：750篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 二林鎮

造訪商家：陽光老店爌肉飯
phone04-8965-536
place彰化縣二林鎮儒林路二段484號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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彰化二林美食這家陽光老店爌肉飯可以說是相當威猛，二林在彰化不算觀光發達的地方，但陽光老店爌肉飯google評價還可以有1300多則，拿4.3顆星已經算是神級表現了，YT美食水水千千也曾經推薦介紹過，我們在吃完肉圓壽阿源炸粿，雖然有點飽，但不想留下遺憾，決定再吃一攤陽光老店爌肉飯！

陽光老店爌肉飯|交通方式&停車資訊

陽光老店爌肉飯就在彰化二林市場，我們是看了千千進食中才知道這家店，但其實他已經是赫赫有名了，隱藏在市場沒有明顯招牌，周圍用帆布圍著，走進去才看到『陽光老店歡迎您』的招牌

雖然已經過了中午用餐時間，但外帶便當的彰化在地人還真不少，而且阿姨超親切的，原本已經準備休息備料，還為了我們要買一碗十元的湯，還開火幫我們熱，一整個人情味超濃厚的，攤位前有很多小菜可以選，而且都不貴，一鍋鍋香噴噴滷肉就擺在攤前

陽光老店爌肉飯|菜單價目表

招牌控肉飯一碗是60元，如果搭配便當選三樣菜才80元，有夠便宜的，湯類除了四神湯40元，其他都是30元以下，內用每份也才10元，佛心！

阿姨也很貼心，問我們爌肉要肥的還是瘦的，後來阿姨撈了底下一塊他覺得這塊是讚的，肥瘦相間看起來超入味還很大塊！

陽光老店爌肉飯|爌肉飯、小菜、味增湯

爌肉飯、小菜、味增湯這樣90元，便宜便宜的

爌肉飯，又厚又大塊，而且還給一大堆的酸菜！肥肉部分很入味，油香油香的軟Ｑ肥嫩，瘦肉部分更是讓人驚艷！醬香濃郁肉質軟嫩細緻，咀嚼中還透著豐富肉汁感，加上酸菜，鹹甜鹹甜超下飯！

小菜點了滷筍絲跟菜圃蛋，口味就是那種媽媽的味道，兩樣才20元，點來配剛好

十元的味增湯，裡面還有海帶芽跟豆腐，暖暖的

陽光老店爌肉飯真的是當地的愛店，很多在地人看我們在拍照都是這家很好吃唷，下回有機會來二林玩，一定要來嚐嚐這人情味十足的陽光老店爌肉飯^^

 

陽光老店爌肉飯

地址：彰化縣二林鎮儒林路二段484號

電話：04 896 5536

營業時間：05:00–02:00

陽光老店爌肉飯FB

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：陽光老店爌肉飯
  • 所在地址：臺灣彰化縣二林鎮儒林路二段484號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 05:00-02:00
  • 店家電話：04 896 5536
 
 

 

 

 

交通資訊

 

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