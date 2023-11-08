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【台北美食】老鄧担担麵，川味麻香酸辣麵 | 超大香酥炸雞腿麵、粉蒸肥腸 | 東門美食 | 永康商圈美食

2023-11-08 20:00:00 踢賴旅遊 人氣：104
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踢賴旅遊

發表篇數：100篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：老鄧担担麵
phone02-2343-5808
place台北市大安區信義路二段198巷4號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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川味的麻辣總是又麻又香，辣的過癮麻的舒服，這間位在東門永康商圈的「老鄧担担麵Lao Deng1949」，就是一間專門賣川味的麵食料理，從牛肉麵、担担麵到酸辣麵每一種料理都有自己的特色，加上招牌的幾樣小菜結合出這間獨有的中式風格，搭配店內的裝潢用起餐來別有一番風味。用餐時間一到外面就有排隊人潮，即便需要等上一段時間大家也願意，只為了品嚐店家的好手藝。

餐廳資訊

老鄧担担麵

名稱 : 老鄧Lao Deng1949
電話 : (02)2343-5808
地址 : 台北市大安區信義路二段198巷4號
營業時間 : 週一、週三~週日 11:00-14:30、17:00-21:00，週二公休
粉絲專頁 : 老鄧Lao Deng 1949

從捷運東門站5號出口步行約2分鐘就可抵達，轉進巷子就會看到紅色的招牌

餐廳環境

店內的空間適中不算大，只有中間一條走道，用餐時段一定座無虛席

在門口有店家特調的醬料罐，如果吃完喜歡可以直接詢問老闆

牆上有許多木雕的藝術品，每一款都非常精緻有各自的涵義

天花板的裝飾跟燈籠讓整間店更有中式餐廳的味道

結帳時在櫃檯旁邊是小菜區，喜歡的話就直接拿再結帳

店內還有一隻店犬非常乖，不是乖乖坐在地上看大家用餐就是趴下來睡覺休息

菜單

菜單前面就是介紹品牌的故事以及獨門醬料罐的特色

麵類最一開始是牛肉麵系列，看到別桌店一碗份量還滿多的

接著是這間店的担担麵套餐，可以搭配湯跟小菜

後面還有其他乾麵跟湯麵系列，主食都是跟麵有關

最後是湯品跟飲料可以選，不過飲料都是一整瓶賣沒有小瓶裝

餐點介紹

這次總共點三道餐點，分別是兩種麵跟一道小菜，麵的份量滿大一碗，麵條都是選寬麵

第一道是「酸辣麵(加餛飩)」，一端上來就能聞到花椒的麻香味

餛飩的部分是自由加點，放在湯麵中有點像是清燉版的紅油炒手，辣度不會那麼辣，一口咬下外皮Q彈肉餡香濃，搭配一點湯一起吃更有味道

麵條是選擇寬麵，比陽春麵稍微再粗一點點，吃起來有嚼勁讓人一口接一口吃不停

蔬菜的部分十分新鮮，泡在湯頭裡一起吃會有噴汁的感覺

湯頭的部分雖然看到的辣椒跟花椒粉，點的是小辣但喝起來不太會辣，反倒是麻香味比較濃郁

第二道是「雞腿麵」，會點這一道是因為看到隔壁桌有點，雞腿非常大隻而且咬起來酥脆聲讓我毫不猶豫就點下去

麵的部分是一般的湯麵，不過份量也不少

麵條一樣是點寬麵，一般有寬麵或是家常麵我一定都會點，因為麵條吃起來會更有味道

湯頭跟酸辣麵比清淡許多，雖然有調味過但喝完不會有嘴乾想喝水的感覺

雞腿的部分都是現炸，一端上來香味馬上撲鼻而來

外皮炸得金黃酥脆，裡面雞肉軟嫩還不斷會有雞汁流下來

看酥炸的外皮就知道油滿乾淨的，吃起來酥脆不會有油耗味，一口咬下的紮實厚度真的非常過癮

第三道式小菜「粉蒸肥腸」，也是中式餐點中滿有名的一道小菜

肥腸清理得非常乾淨完全不會有腥味，而且蒸到非常軟爛，放入口中輕輕一咬就會化開

往下夾還有金黃地瓜，難怪吃的時候一直有一股甜甜的香味，非常有畫龍點睛的效果，地瓜吃起來又甜又綿密

結語

吃完後的心得覺得這間店的靈魂絕對是特調醬料，麵食跟小菜都是配角，不同的餐點搭配不同的醬料跟調味讓各自都能譜出不一樣的滋味，雖然辣的部分最小是小辣，但也不用太擔心因為吃起來主要是吃麻跟香，辣反而像是另一個香味不會是辣到不舒服，湯麵的部分份量十足香氣濃郁，肥腸裡面有滿滿的辣椒末吃起來辣椒的香氣更香濃，配上地瓜的甜有種溫柔的味道。不過因為座位有限，用餐時段大概需要排隊15-20分鐘左右，建議可以早點來用餐。

餐廳資訊

名稱 : 老鄧Lao Deng1949
電話 : (02)2343-5808
地址 : 台北市大安區信義路二段198巷4號
營業時間 : 週一、週三~週日 11:00-14:30、17:00-21:00，週二公休
粉絲專頁 : 老鄧Lao Deng 1949
#台北美食
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