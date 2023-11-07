台中最有梗的手搖飲！甲文青獨家推出蛋黃酥奶茶～迷你偽蛋黃超Ｑ！

文章最後更新時間: 2023-11-02 / 作者: 棉花糖

台中飲料這家最好拍！甲文青茶飲專賣推出獨家蛋黃酥奶茶～看看起來超酷的！同步推薦店裡多款招牌飲料水果系、嚼感系～還有濃濃芝士美祿一喝上癮！店裡超多搞笑金句～連杯蓋封膜都有梗阿！



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阿季第一次看到甲文青的店面就對他們印象深刻，因為光是店名就很有梗阿～當時還打卡說我們是同行……XD，因為我本人也是“假”文青阿！沒想到這次帶了好幾杯飲料回家才發現～店裡好多有趣又好喝的飲料，而且店面超多有趣標語～真的好好拍！

甲文青最新獨家蛋黃酥奶茶

上次經過看到招牌就超期待這一杯蛋黃酥奶茶啦！甲文青繼紅龜粿珍奶之後再度發想新作品～就用大家很喜歡的蛋黃酥來研發最新的珍珠啦！

一顆一顆的蛋黃酥珍珠真的就像是縮小版的蛋黃一樣！圓滾滾的超可愛！但其實吃起來帶一點奶味～大家不用擔心味道上會有什麼衝突，口感一樣是QQ的～

蛋黃酥珍珠可以搭配鮮奶茶或是傳統奶茶，阿季推薦還可以加上也是很誘人的芋泥！濃濃芋泥打到細細滑滑的～加在奶茶裡面超對味的啦！

甲文青招牌飲料推薦

這一杯半熟檸檬青是甲文青招牌上的常勝冠軍，酸酸甜甜的風味不管吃飯喝還是單單喝都很可以，喝一口！開胃又解膩～超級唰嘴！

不想喝帶咖啡因的飲料～甲文青的選擇也不少！這一杯檸夏初紅就是用了消暑的西瓜汁加上檸檬汁來提味，這樣的搭配外面不常見～但喝起來卻很讓人驚艷，檸檬的果酸讓西瓜汁的風味更有層次，喝起來也更爽口啦～

葡葡菓醋凍這一杯就能滿足喜歡咬咬東西的朋友啦！裡面加了蘆薈和茶凍～ 可以滿足口感但又不會有罪惡感。

葡萄果醋打成冰沙～真的是我的愛！因為加的是果醋～所以會味道會比直接加水果再濃一些，果酸比甜味明顯一點～這一杯一定會是女孩兒的愛！

壓軸介紹的芝士美祿很讓阿季驚艷耶！本來想說甜度應該會比較高～大概喝個兩口嚐嚐味道就好，結果一入口整個停不下來，直接喝光光的那種～

美祿加上牛乳打成細細的冰沙～加上濃濃的奶蓋還要再灑上一匙美祿！看到這邊應該會覺得比較適合小朋友來喝～ 但實際上奶蓋帶一點鹹味剛好可以解膩！喝起來真的不膩而且還很有幸福感咧～

甲文青完整菜單、台中分店資訊

網路上看大家來到甲文青都一定要來一杯這樣的照片，就是跟雷蒙先生一起喝一杯，阿季拜訪的健行總店牆壁上還有好多讓人莞爾一笑的標語，有到現場來買飲料的朋友別忘了一定要拍一輪。

飲料杯上的封膜杯蓋也超級可愛！今日運勢還可以自己插的咧～真的很有梗，店裡還有一些周邊商品～很多都是小資上班族的心聲阿！

附上甲文青的完整菜單～檸檬系列、奶蓋系列還有古早味、鮮奶茶、原味茶通通都有支持者喔！加料的部分除了常見的珍珠、椰果之外還有波波、茶凍、芋圓和芋泥～快快揪團訂起來！

====店家資訊====

甲文青 茶飲專賣

粉絲專頁： 甲文青粉絲頁

官方網站： 甲文青官網 甲文青 台中健行店

地址：台中市健行路532號

電話：04-2202-2528

營業時間：9:00-22:00 甲文青 台中東海店

地址：台中市龍井區新興路38-4號

電話：04-2631-2951

營業時間：10:00-21:00 甲文青 大里中興店

地址：台中市大里區中興路二段391號

電話：04-2483-7118

營業時間：10:00-21:00 甲文青 大里仁化店

地址：台中市大里區仁化路405號

電話：04-2493-7506

營業時間：9:00-21:00 甲文青 台中寶慶店

地址：台中市西屯區寶慶街30巷2號

電話：04-2708-0067

營業時間：9:00-21:00

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