為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中最有梗的手搖飲！甲文青獨家推出蛋黃酥奶茶～迷你偽蛋黃超Ｑ！ - 棉花糖的天空

台中最有梗的手搖飲！甲文青獨家推出蛋黃酥奶茶～迷你偽蛋黃超Ｑ！ - 棉花糖的天空

2023-11-07 23:21:14 棉花糖的天空 人氣：105
share
窩客好文

棉花糖的天空

發表篇數：269篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 北區

造訪商家：甲文青茶飲飲料·台中健行旗艦店
phone04-2202-2528
place台中市北區健行路532號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

台中最有梗的手搖飲！甲文青獨家推出蛋黃酥奶茶～迷你偽蛋黃超Ｑ！
 
 
 

文章最後更新時間: 2023-11-02 / 作者: 棉花糖

 
 

台中飲料這家最好拍！甲文青茶飲專賣推出獨家蛋黃酥奶茶～看看起來超酷的！同步推薦店裡多款招牌飲料水果系、嚼感系～還有濃濃芝士美祿一喝上癮！店裡超多搞笑金句～連杯蓋封膜都有梗阿！

 

 


＊阿季ＩＧ快快來追蹤　
＜棉花糖阿季的ＩＧ＞
＊阿季LINE帳號好康推播
<棉花糖阿季的LINE>
＊阿季粉絲團天天更新
＜棉花糖的天空粉專＞

 

阿季第一次看到甲文青的店面就對他們印象深刻，因為光是店名就很有梗阿～當時還打卡說我們是同行……XD，因為我本人也是“假”文青阿！沒想到這次帶了好幾杯飲料回家才發現～店裡好多有趣又好喝的飲料，而且店面超多有趣標語～真的好好拍！

甲文青最新獨家蛋黃酥奶茶

 

上次經過看到招牌就超期待這一杯蛋黃酥奶茶啦！甲文青繼紅龜粿珍奶之後再度發想新作品～就用大家很喜歡的蛋黃酥來研發最新的珍珠啦！

一顆一顆的蛋黃酥珍珠真的就像是縮小版的蛋黃一樣！圓滾滾的超可愛！但其實吃起來帶一點奶味～大家不用擔心味道上會有什麼衝突，口感一樣是QQ的～

蛋黃酥珍珠可以搭配鮮奶茶或是傳統奶茶，阿季推薦還可以加上也是很誘人的芋泥！濃濃芋泥打到細細滑滑的～加在奶茶裡面超對味的啦！

 

 

甲文青招牌飲料推薦

這一杯半熟檸檬青是甲文青招牌上的常勝冠軍，酸酸甜甜的風味不管吃飯喝還是單單喝都很可以，喝一口！開胃又解膩～超級唰嘴！

不想喝帶咖啡因的飲料～甲文青的選擇也不少！這一杯檸夏初紅就是用了消暑的西瓜汁加上檸檬汁來提味，這樣的搭配外面不常見～但喝起來卻很讓人驚艷，檸檬的果酸讓西瓜汁的風味更有層次，喝起來也更爽口啦～

 

葡葡菓醋凍這一杯就能滿足喜歡咬咬東西的朋友啦！裡面加了蘆薈和茶凍～ 可以滿足口感但又不會有罪惡感。

 

葡萄果醋打成冰沙～真的是我的愛！因為加的是果醋～所以會味道會比直接加水果再濃一些，果酸比甜味明顯一點～這一杯一定會是女孩兒的愛！

 

壓軸介紹的芝士美祿很讓阿季驚艷耶！本來想說甜度應該會比較高～大概喝個兩口嚐嚐味道就好，結果一入口整個停不下來，直接喝光光的那種～

 

美祿加上牛乳打成細細的冰沙～加上濃濃的奶蓋還要再灑上一匙美祿！看到這邊應該會覺得比較適合小朋友來喝～ 但實際上奶蓋帶一點鹹味剛好可以解膩！喝起來真的不膩而且還很有幸福感咧～

甲文青完整菜單、台中分店資訊

網路上看大家來到甲文青都一定要來一杯這樣的照片，就是跟雷蒙先生一起喝一杯，阿季拜訪的健行總店牆壁上還有好多讓人莞爾一笑的標語，有到現場來買飲料的朋友別忘了一定要拍一輪。

 

 

飲料杯上的封膜杯蓋也超級可愛！今日運勢還可以自己插的咧～真的很有梗，店裡還有一些周邊商品～很多都是小資上班族的心聲阿！

附上甲文青的完整菜單～檸檬系列、奶蓋系列還有古早味、鮮奶茶、原味茶通通都有支持者喔！加料的部分除了常見的珍珠、椰果之外還有波波、茶凍、芋圓和芋泥～快快揪團訂起來！

====店家資訊====
甲文青 茶飲專賣
粉絲專頁：甲文青粉絲頁
官方網站：甲文青官網

甲文青 台中健行店
地址：台中市健行路532號
電話：04-2202-2528
營業時間：9:00-22:00

甲文青 台中東海店
地址：台中市龍井區新興路38-4號
電話：04-2631-2951
營業時間：10:00-21:00

甲文青 大里中興店
地址：台中市大里區中興路二段391號
電話：04-2483-7118
營業時間：10:00-21:00

甲文青 大里仁化店
地址：台中市大里區仁化路405號
電話：04-2493-7506
營業時間：9:00-21:00

甲文青 台中寶慶店
地址：台中市西屯區寶慶街30巷2號
電話：04-2708-0067
營業時間：9:00-21:00

 

※阿季推薦必看台中美食旅遊懶人包：

  1. 草悟廣場PARK2美食資訊懶人包
  2. 台中中美街宵夜好料懶人包
  3. 台中谷關、東勢美食景點兩日遊推薦
  4. 土庫里文青商圈小店懶人包
  5. 沙鹿、清水美食一日遊
  6. 網路最夯手工喜餅懶人包
 
評分者：棉花糖
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
評論分數
4.5
 
棉花糖

阿季的天空充滿甜甜棉花糖般的夢想！ 喜歡美食、熱愛甜點， 更好奇這城市裡每個小人物的大故事～ 你也有故事想要讓阿季來說說?!
個人網站 | 更多文章 »

 



#台中飲料
morechevron_right
文章關鍵字
台中飲料
檢舉
share
chevron_left

台中燒肉這家最神秘！精誠壹山海鮮燒肉套餐份量
延伸閱讀

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃

台中西區。林記茶檔 ｜平價港式茶餐廳西多式很肥美，勤美商圈美食推薦

 papa
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

棉花糖的天空

發表篇數：269篇

我生活、我記錄～想把當下的感覺留下一點印記～ 我的天空充滿棉花糖般的甜甜夢想！

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
Huii達克瓦茲專賣店 照片

Huii達克瓦茲專賣店

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市西區
良夜食事 照片

良夜食事

4.80 (1人評鑑)

區域：台中市北區
茶海美村南店 照片

茶海美村南店

4.50 (2人評鑑)

區域：台中市南區
東洲黑糖奶舖台中公益店 照片

東洲黑糖奶舖台中公益店

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區
丁香豆花臉盆冰 照片

丁香豆花臉盆冰

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up