Coffury Studio No.71｜美拉德風情優雅回歸｜台中深夜咖啡廳｜北區下午茶甜點

Coffury Studio No.71｜咖啡嗜者聚集地。許願當個優雅女伶☕️

Coffury Studio No.71｜店內環境

進擊的Coffury Studio No.71，終於等到你優雅回歸，

中城小巷除了祥和的民生街景，轉角還有這處可以陶冶靈魂的啡時光，

2.0的卡佛哩，走一個絕美的美拉德風情，

從桌椅、擺件、花藝、器皿至咖啡、甜點與氛圍，處處充滿著細節。

大量的棕色調與奶油色牆面相呼應，剛好與寂靜秋冬完美應援，

今日與好友相揪，舉杯手中咖啡許願當個優雅女伶。

Coffury Studio No.71｜菜單MENU

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(取自 Coffury Studio No.71 官方)

Coffury Studio No.71｜餐點介紹

✿ 茂谷柑冰咖啡｜＄160

漸迎茂谷柑產季，肯定要來杯閃耀金黃橙亮亮的茂谷柑咖啡，

柑橘的酸甜果香漫於嘴，和冰爽咖啡美好柔纏，沐浴陽光下，配上這一杯，好秋。

✿ 原味拿鐵 -冰｜＄150

每口皆能感受到奶香柔滑甜美交織，拿鐵一樣穩穩得好喝

✿ 焦糖布丁｜＄130

來卡佛里就是要吃一顆精神食糧，圓萌小身軀淋上晶透晶透的焦糖液，

綿香柔嫩的滋味不由發出女神嘆息，布丁就是這麼美妙的存在

✿ 脆餅花盒｜＄180

這朵欲拒還羞的焦糖色嬌顏，必須要摘下！

外殼有著迷人脆度，佐以分解版的提拉米蘇，

在濃情與脆美之間留了個縫隙給爽甜橙肉，

感謝友人推薦，邊吃邊頻頻點頭，好吃～

Coffury Studio No.71｜店家資訊

📮 台中市北區忠太西路71號

📞 04-22080818

🕙 14:00-00:00

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🅿️ 鄰近設有收費停車場：CITY PARKING

➤ 不定期公休

➤ 線上預約訂位：點我

Coffury Studio No.71｜店家地圖