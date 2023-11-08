平價排餐新選擇！位於龍潭大池附近生意總是很好的人氣排隊美食：小時厚牛排(桃園龍潭店)。營業時間是上午11:00，卻很常10:30開始陸續有人排隊等待。就連平日也是一樣！菲姐今天帶大家來一探究竟看看這間平價牛排到底有什麼獨特魅力，總能吸引饕客上門用餐！

小時厚牛排-店面外觀

店位置就在龍潭大池附近而已

地理位置很棒

附近也好停車

繞一下就能找到車位

據說小時厚牛排是六扇門的相關品牌

那可能也是自助吧會很豐富的餐廳類型

用餐環境

各位朋友你沒看錯這就是剛開門營業大約11:30左右的時間

這天也是平日

店內座位大約已經2/3客滿了

真的是生意好好

更讓我期待接下來的用餐體驗了

自助區

果真跟六扇門體系一樣的自助吧

不過我感覺小時厚牛排的自助吧更厲害

品項選擇更多

總共有這些東西可自行取用、吃到飽

玉米濃湯、自製黑胡椒牛排醬、氣泡可樂機、UCC咖啡熱飲機、熱水機（附茶包）、冰沙機、飲料機、爆米花機、咖哩醬（可拌麵）、餅乾2種、抹醬吐司區

約有11種豐富的品項可以享用

這是玉米濃湯及店家自製的黑胡椒牛排醬區

尤其是很搶手的黑胡椒牛排醬區

常常被舀空

大家幾乎人手一碗這種醬料

免費的玉米濃湯

吃牛排就是必備玉米濃湯

這樣才是完美組合

受到大家喜愛的店家自製黑胡椒牛排醬汁

它是濃稠型的醬汁

而且真的有黑胡椒的辛辣風味

這是咖哩醬

這天我也看到內用的客人把咖哩醬淋在牛排上面

這樣吃起來的口味應該是很有趣的感覺

或是有些人會將咖哩醬

淋在鐵板麵上

也是不錯的選擇

內用可免費享用的爆米花

甜甜又脆脆的爆米花

實在好吃

竟然還有2種小餅乾可以吃

想必大小朋友看到餅乾也是會很開心

尤其這種古早味的餅乾

吃起來也是一種小時候的童年味道

每一個座位都是坐滿人

座無虛席

小時厚牛排-菜單

內用的菜單

暢銷品項蠻多選擇

也有附餐點實物照片

點餐更方便

如果擔心吃不夠

也可以單點小東西來配餐享用

有炸薯條、炸物拼盤、鮮魚塊等等小東西

或是直接點超級雙拼的形式

保證吃超級飽

（點我看最新菜單）

餐點分享

這3杯分別是拿鐵、美式咖啡、義式濃縮

推薦拿鐵及義式濃縮

咖啡味香濃好喝順口

小時厚的抹醬烤吐司

有花生醬及巧克力醬可選擇

玉米濃湯

想喝幾碗都可以

自行到自助區舀來喝

自助區旁邊也有提供黑胡椒粉可以添加

好吃的爆米花

大小朋友都喜歡

甜甜脆脆

配黑咖啡一起吃也很棒

小總匯（牛+雞）牛排

小時厚牛排

愛吃肉的朋友可以點總匯系列

小總匯是自己任選2種肉（牛、雞、豬）

或是直接點雙拼系列

這樣可以吃到更多種肉

雞肉很厚很大塊

吃起來很過癮

牛肉吃起來口感稍微普通

沒有想像中的好

小時厚牛排

這也是店家的招牌之一

每一份牛排都會附蛋、麵食

都是吃這種平價牛排的必備經典元素之一

相較之下

這個排餐的牛排就比較好吃了

這是7分熟的熟度

我覺得吃起來剛剛好

肉質鮮美多汁

能吃到牛排原味

份量也剛好

下次來也會想繼續點這個排餐

荷包蛋在鐵板上滋滋作響的聲音

實在很療癒

也可以自己掌握想吃的荷包蛋熟度

這就是吃平價牛排的趣味之一

來小時厚龍潭店一定要加的自製黑胡椒牛排醬

辛辣料多

沾牛排吃也是絕配

重口味的朋友一定會喜歡

屬於正常厚度的牛排

內用免費好康福利

這是我用餐到一半看隔壁桌有加麵服務

才詢問店員要如何加麵

店員說只要是內用就可以加麵

實在太超值了

等於你來這裡可以吃到雙倍份量的鐵板麵

而且加麵給的量也很多

很大方

像這樣的加麵份量

我們是2位大人平分吃完的

實在有夠飽有夠撐

對於大食量的男性或是愛吃鐵板麵的朋友

一定要來體驗看看

用餐到最後若覺得過程中有什麼需要改進

都可以掃描桌角的QR CODE

填寫意見回傳給店家

用餐心得

終於了解為何小時厚牛排(龍潭店)生意都這麼好

因為真的是龍潭地區平價牛排的佼佼者

內用自助區無限享用

高達10多種的內容物自由選擇

還有內用免費加麵服務

來這裡用餐真的不用怕吃不飽

只有吃太撐的可能

關於停車部份也是很方便

平日幾乎都有車位

假日則是附近繞一下就能找到

那如果是騎機車就超級方便

直接停店門口

以上分享給愛吃牛排的朋友

來到龍潭可以來吃看看小時厚牛排

小時厚牛排(龍潭店)-店家資訊

名稱：小時厚牛排-桃園龍潭店

地址：桃園市龍潭區神龍路150號

營業時間：11:00-21:00

電話：03-4990088

FACEBOOK

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