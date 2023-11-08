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不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩定肌群/增強肌力，穩定舒適，有如行走推拿師；【sNug】《動能氣墊運動襪》緞染粉橘，厚質款質地柔軟親膚舒適，嚴選日本專利科技纖維混紡頂級美國

2023-11-08 02:12:55 寶寶750 人氣：96
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窩客好文

寶寶750

發表篇數：392篇

文章類別：生活-居家雜貨

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不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

最近看到電視節目完美心計》，有推薦sNug】全壓式強肌力壓縮褲

這是七段漸進式加壓科技機能褲，也是登山愛好者的不鐵腿登山神褲

還有《世界第一等》外景節目愛用推薦，說sNug】全壓式強肌力壓縮褲

完整的支撐性，舒緩了他們上山下海所造成腿部痠疼不適感

不少藝人也都推薦這件七段漸進式加壓科技機能褲，引起寶寶的興趣，於是上網查詢。

原來【sNug】是一個評價極高的台灣除臭襪品牌

連獲2MIT金選獎微笑標章😌🎉

仔細研究，原來多年前寶寶買過他們的護膝，感覺蠻喜歡的😍

難怪網路上，有這麼多關於【sNug壓力褲推薦10秒除臭襪除臭襪推薦的資訊！

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

對於一個經常運動者，穿著健康舒適的運動機能服，是非常重要的！

瑜珈老師，非常鼓勵我們穿著正規的運動衣褲，才能掌握肌肉的運用是否正確！

還有長時間穿著運動鞋，一雙透氣乾爽又能抗菌除臭的襪子，也是必備的！

於是寶寶毫不考慮，就入手sNug】全壓式強肌力壓縮褲👖

&一雙緞染粉橘《動能氣墊運動襪🧦，外加一雙黑色時尚船型除臭襪🧦

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

sNug】全壓式強肌力壓縮褲👖，一開箱就看見【sNug】的品牌LOGO

對於寶寶這種品牌控，超有吸引力，感覺就是有一種信賴感。

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

sNug】全壓式強肌力壓縮褲👖（女版），重點就是：

📌漸進壓縮標準國際七段是壓力

📌高透氣性透氣孔高達26400個單位

📌四向彈力運動角度不受限

📌抗紫外線檢測防曬係數SPF50+

此外還有貼心提醒，希望消費者務必參考穿著教學步驟，或電話諮詢。

洗滌方式，也有詳細提醒，果然是貼心又負責任的廠商。

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

最特別的是，每件壓縮褲享有一次免費修補的機會，果然很不一樣！

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

sNug】全壓式強肌力壓縮褲👖不是一般平織布料

而是採用專業醫療機台圓筒針織一體成型360度的漸進壓力織法，

才能達到七段漸進式加壓的幫浦作用

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

腰腹臀彈力布料支撐，特殊分段加壓織法

可讓腹肉隱形立體提臀緊實曲線，所以也是展現美體力體態調整壓力褲

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

褲頭加固收腰挺腹，完整包覆，可以自由跑跳也不會捲邊。

腰部褲頭的綁繩設計適應各種腰部尺寸不煩惱。

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

男女褲襠設計有別，可降低褲襠摩擦，也不會緊繃，穿起來輕鬆舒適。

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

針對不同部位的需求，分別給予適當的壓力，才是真正舒適安全的加壓方法

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

寶寶覺得腳踝壓力最強，可以穩定支撐

越往上壓力越低，這種分段壓加壓法，會讓人感到舒適，有被呵護的感覺。

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

背後臀部特殊W織法立體流線拉提全臀集中托撐

因此不會晃動鬆垮全方位保護腰臀關節完整的支撐

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

46副

兩側採用「雙側加壓技術」，從髖部開始到膝關節

大面積壓縮，可以完整的包覆壓縮骨盆及關節肌肉，保護性更好。

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

sNug給足呵護-品牌介紹

永續美好，從腳開始

sNug給足呵護從腳開始為每個人帶來溫暖、舒適、清新自信的美好感受。

sNug致力於打造永續友善環境的健康機能襪，每雙襪子均在台灣製造

這不僅是我們的驕傲，也是對卓越品質的堅守

更首創將襪子依據腳型製定規格，細分尺寸，從而實現最佳的體感舒適度

2021~2023年更是連續3年榮獲MIT台灣金選獎微笑標章😌🎉

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

深淺粉橘相間織法，色彩柔和亮麗，令人賞心悅目。

襪子本身是天然美國棉厚底舒適親膚

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

此外還有日本消臭纖維，難怪標榜10秒除臭

還有台灣機能纖維透氣排汗

縲縈植物纖維，質感柔軟吸濕

10秒除臭襪，採用杜邦萊卡，所以彈力伸縮自如

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

穿起來無痕襪口不會有被勒出痕跡的不適感。

緊密織法，可以耐穿耐磨

細緻的接縫，沒有任何突出的地方，所以穿起來很舒服，很像踩在雲端

而且後腳跟Y型定位，不會滑下來，很服貼。

穿起來好好看，也可以將襪頭向下折，又是另一種時尚美感

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

黑色時尚船型除臭襪🧦

緞染粉橘《動能氣墊運動襪》🧦質地較薄，彈性也很好。

但很適合哈比人寶寶，穿起來腿顯得較修長，哈哈

我覺得它蠻適合夏天，穿來清爽俐落。

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

以前穿他牌的襪子，材質都不夠天然，吸濕排汗效果不佳，難免會有腳氣的尷尬

但是穿上sNug】《動能氣墊運動襪》緞染粉橘&時尚船型除臭襪

一整天都不會有鹹魚味，果然除臭抗菌效果極佳

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

sNug】全壓式強肌力壓縮褲👖彈性很好，質料不厚重

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

寶寶還沒有穿sNug】全壓式強肌力壓縮褲👖之前

就是隨便穿他牌的褲子，感覺鬆鬆垮垮的，保護性不佳

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

其實本來對壓縮褲，有所顧忌，聽說很難穿上身

但實際穿著的時候，只有在腳踝褲管部分，稍有阻力而已。

其他只要依照穿著教學步驟，避開指甲硬拉硬扯

正確使用指腹，輕輕拉撥提，很快就穿上身了，然後確實調整平整貼身即可。

果然身形有所差別，比較緊緻修長

 

45副

後膝部特別設計，能釋放壓力，不會限制寶寶的活動力。

 

運動自如

穿上身之後，竟然完全沒有束縛感，不管如何彎折都能運動自如，挺舒適的

sNug】全壓式強肌力壓縮褲分段加壓/穩定肌群/增強肌力

穩定舒適，有如行走推拿師，隨時都在被按摩。

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

其實sNug】全壓式強肌力壓縮褲👖，不只是在運動時保護性佳，

還可以依照平時穿搭習慣，當內搭褲，搭配其他洋裝、襯衫等，

也都挺好看，挺能把腹肉藏起來立體提臀緊實曲線，也是很棒的體態調整壓縮褲

 

刊頭

sNug 給足呵護，所有商品以健康、機能為核心，皆 100%為台灣製造

【厚底】動能氣墊運動除臭襪-緞染粉橘，厚質款質地柔軟親膚舒適

黑色時尚船型除臭襪，薄短款輕鬆透氣，可展現修長美腿

真壓縮系列，採用德國醫療級機台編織而成，七段漸進式加壓有效穩定肌肉

避免晃動，減少運動傷害，雙腳比較不容易鐵腿

保護核心肌群，延長運動續航力

sNug】全壓式強肌力壓縮褲👖，很適合推薦給健身運動者登山健走族

或作為體態調整之用，也適合久站工作者的日常舒緩，

它是一條不鐵腿神褲👖

 

不鐵腿神褲推薦｜【sNug】全壓式強肌力壓縮褲，分段加壓/穩

店家資訊

壓縮系列更多詳細介紹：https://shop.snug.com.tw/pages/compression

sNug 行走推拿師 : https://snug.tw/55cH8

sNug 10 秒除臭襪/運動襪https://www.snug.com.tw/?p=socks3

sNug 粉專:https://www.facebook.com/supersocks.supersocks

 

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寶寶750

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原本是個書呆子，只喜歡天馬行空的閱讀。 沒想到臨老入花叢，竟然發現大千世界是個花花世界。 於是卯起來享受吃喝玩樂，嘗試各種可能性! 希望穿梭在不同的領域裡挖掘不同的樂趣，向更多人學習!
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