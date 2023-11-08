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桃園市區美食【旭集和食集錦 中茂店】近中正藝文特區│全台最難訂日式buffet吃到飽 - 德妹看新世界

2023-11-08 09:58:29 德妹看世界 人氣：117
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窩客好文

德妹看世界

發表篇數：176篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：旭集和食集錦 桃園中茂店
phone03-3553-505
place桃園市桃園區同德五街61號12樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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2023.11.07

桃園市區美食【旭集和食集錦 中茂店】近中正藝文特區│全台最難訂日式buffet吃到飽

 
 
 
 
 

號稱全台最難訂日式buffet吃到飽-旭集和食集錦終於來桃園藝文特區插旗了！

2023/10/27旭集中茂店正式開幕，是排信義、竹北、義享、天母後的第五家分店，

當日使用網路訂位幸運約到平日午餐位置，採預付訂金制(每人需預收訂金$500元)，

停車最近的是Times中茂新天地大樓(B2-B4)地下停車場、可惜目前無特約，

若不在意步行(約五分鐘內)建議不遠處的藝文園區地下停車場(南區)價格較便宜。

 

店家：旭集和食集錦-中茂店

電話： 03-3553505

營業時間：

  • 午餐時段11:30-14:00
  • 下午餐時段14:30-16:30
  • 晚餐時段17:30-21:30

官方網站/店家臉書專頁/24H線上訂位

地址：桃園市桃園區同德五街61號12樓

停車：Times 中茂新天地停車場/無特約

  • 汽車平日$40元/時，假日$50元/時

旭集 營業餐期時段

平假日價格/注意事項

  • 平日午餐$1390元/週末假日$1690元
  • 平日下午茶$990元/週末假日$1390元
  • 平日晚餐$1690元/週末假日$1990元
  • 以上價格均需加收10%服務費。
  • 每人用餐定金需預付$500元。
  • 訂位後請於7日內完成預付定金。
  • 下載iEAT會員APP/消費$100元累積1點

午餐時間11:30-14:00/下午茶14:30-16:30/晚餐時間17:00-21:30

午餐可以享用兩個半小時，下午茶可以享用兩小時，晚餐可以享用四小時，

也難怪最難訂位的是晚餐、最好訂位的是下午茶，而當日品嚐的則是平日午餐。

旭集和食集錦-中茂店備有300席次，基本上靠窗的賞景位置以四人桌居多，

準時11點半抵達12樓門口、櫃台報到後還需排隊等候服務人員各別帶位入場，

來到旭集就彷彿進入一間高級日式料亭，備九大和食名區能嚐盡職人料理手藝。

生盛

匯集來自日本空運、台灣每日現流、以及澎湖漁港新鮮直送的夢幻級海鮮，

紐西蘭淡菜、磯煮鳳螺、東北角生食軟絲、印尼船凍章魚、汶萊生白蝦，

青螺彩膳磯煮、英國麵包蟹、野生佐渡花蟹，以及不停補上的雪蟹腳，算是熱門區。

有人與我一樣總是在頂級buffet尋找生菜沙拉嗎？

但繞巡一圈發現僅供應四款：依比利生火腿沙拉，

海鮮旬野菜沙拉、海鮮水果沙拉、經典凱薩沙拉。

同區的還有生魚刺身，款款新鮮厚度足，

印度洋旗魚、鮮切鮭魚、東港鮪魚、每日限流鮮魚。

巧鮨

每一區都有不同特色，特別喜歡巧鮨這生動到彷彿會湧出來的海波浪就知有青，

由師傅現點現握的壽司與炙燒，中段是花(散)壽司，而此區最熱門款應屬右側手卷。

木製食材展示櫃透著高質感與精美。

與食材分別對應的菜品是：

九州櫻鯛昆布、炙燒鰈魚鰭邊肉、炙燒鮭魚肚，

蟹膏炙燒干貝、九州櫻鯛鹽昆布、蟹膏炙燒帆立貝，炙燒鰤魚柚子胡椒。

旁邊是美輪美奐、彷彿樣品模型般的現捏握壽司，

甜蝦、鮪魚、鮭魚、北寄貝、玉子燒…常見款都有。

星鰻卷壽司、米香蝦蘋果卷、海苔卷、稻禾壽司…。

本身對花卷類壽司沒興趣，唯有散發橘紅色澤的星鰻箱壽司吸引短暫目光。

鮭魚親子手捲、鮮蝦蘆筍手捲、蔥花鮪魚手捲，

柚香甜蝦手捲以及此區最熱門的海膽干貝漢堡，來排兩次約各需十分鐘左右。

精緻小缽屬於日式料理的特色之一，

海鮮百合根豆腐、子持鮎甘露煮、淮山短冊、柚香薯泥海鮮、日式磯煮鮑魚。

離開生食冷盤前區、順著走道進入中段熱(熟)食，個人最喜歡此靠窗可賞美景位置。

和揚

眾多日式炸物於此區精彩呈現，酥炸牛蒡、和牛可樂餅、炸蝦天婦羅…等。

師傅現點現做的有：炸蝦手捲、炸軟殼蟹手捲。

另外發現每一區的調味醬料也都絲毫不馬虎，光是炸物可搭配的就有：

山葵椒鹽、柑橘、紫蘇梅粉、薑汁醬油、塔塔、日式沙拉、百香果優格…等。

前半區最受歡迎的應屬此道-海老春雨揚，

使用只吃海洋綠色生物且不受污染的根島生態蝦，

外頭則包覆混和了麵粉、蛋液與手工切絲的春捲皮酥脆外衣，彷彿藝術品般。

後半區最受歡迎的則是炸蝦天婦羅，師傅忙到焦頭爛額了還是炸來不及取，

另有酥炸季節時蔬、炸地瓜、土佐鰹魚燒、鮑魚米菓唐幸揚、香菇菊揚，

花枝紫蘇雲丹揚、鮟鱇魚唐揚、薩摩餅揚、旭日蝦蔬菜揚、魷魚足串炸…等。

醞炙

炭火直烤，此區最熱門的就是烤香魚，一整排大火猛烤也供不應求，

另外還有日本居酒屋常會見到的明太子手羽先、鹽烤五花肉、醬燒雞腿串，

一夜干、烤美人腿、照燒雞肉丸子、日式烤麻糬…。

麗酌

斜對面就是飲品區，供應啤酒、各式沙瓦特調、加價清酒，備有專人服務。

麒麟一番搾極冽生啤酒(未滿18歲禁止飲酒)，

堅持只萃取第一道麥汁的清爽口感，結合全球第一支負2度C冰點酒柱，

同區還免費供應四款日本燒酎特調，另有四款清酒可現場加購。

現煮咖啡/拉花拿鐵，選用獨家精選重烘焙咖啡豆，

由磨粉、壓粉開始，直到澳洲進口百萬機器萃取出來一杯香醇咖啡，

若點卡布或拿鐵還有拉花服務，但是僅有一位職人、餐期尾聲需排長隊。

品項很多就不一一闡述，咖啡、茶類供參考。

發現許多等不及咖啡的客人果斷轉頭選了熱茶包，畢竟自己動手沖最快，

什穀茶、桂花青茶、大麥決明子、京都百花煎茶、玄米玉露、白桃烏龍。

日式烤茶、翡翠煎茶、檸檬水、鳳梨冰茶、西瓜汁。

此區裝潢風格有東京的時尚高質感、融合櫃台背板京都的細膩與禪意，

擁有傳統與現代的反差衝突美，每間分店都能展現出不同的旭集風貌。

旨燒

師傅以250度高溫精準掌握鐵板火侯，

此餐檯一直延伸到轉角後、最熱門的是香煎干貝(限制一人最多取三個)。

爐烤現切牛排與照燒豬肋排。

轉角弧形壁面過來依舊是旨燒的區域，後方即是超熱門的鐵板區，

個人推薦一開始就先拿需烤較久的香魚、然後到轉角後面取鐵板干貝節省時間。

熟食熱菜共八道，不過當日心思都沒在這：

鐵板海鮮炒烏龍、筑前煮、和牛起司漢堡、花香炒百菇、清炒水蓮，

鍬燒胡椒雞腿、鐵板蝦仁炒飯、牛小排朴葉燒，忘了拿和牛漢堡有些小可惜。

香煎干貝佐日式芥末、鐵板扁鱈佐剝皮辣椒醬、草蝦佐日式芥末，

一人一次僅能任選三個，可以排第二輪，一旁有被眾人遺忘的築地和牛丼飯。

汁煮

提供現點現煮的蛤蜊煮物、極品帝王蟹味噌湯，

湯品烹煮的速度頗快(大火、高湯、蛤蜊開)，建議可以餐期中段再來拿。

火焰燒酒蝦、瑤柱上湯娃娃菜、秋栗醬燒魚、粒味噌炒蟹，拿了燒酒蝦挺好吃。

旬炊

以傳統日式烹調方式，運用釜飯、土瓶蒸或茶碗蒸，蒸煮醞釀季節特色美味。

看食材就知此區與龍蝦或蟹有關，也是有專人服務，

龍蝦湯泡飯、鮑魚土瓶蒸、茶碗蒸(原味&松露)。

緊接著來到甜點區，整體取餐動線不是很順暢，

對應用餐區看起來頗典雅舒適、但當日尚未開放。

澄甘

提供優雅多樣的日式傳統和洋果子，現做人形燒以及霜淇淋與自製冰品。

職人手作冰淇淋/雪酪，集團自製品牌，無添加人工乳化劑、甘味劑與香精，

共十二款口味均不重複，濃抹茶、芝麻燕麥、草莓雪酪、巧克力、香蕉娜娜…等。

冰品可自行搭配M&M巧克力、巴瑞脆片、軟糖、棉花糖、脆迪酥、五彩球。

七款可自取糕點：抹茶蕨餅、蜜桃司康、香蕉蛋糕，

可可杏仁酥餅、皇家伯爵茶酥餅、可可果香酒漬磅蛋糕、草莓乳酪蛋糕。

火龍果、台灣精選鳳梨、大西瓜、聖女小番茄、巨峰葡萄、百香果，備梅子粉。

高級的乾淨櫃面搭配精緻質感，經甜點師精雕細琢的和風小食需專人服務。

巧克力金賞、雪之華、焦糖蘋果塔、抹茶生巧克力塔、75%生巧克力。

上生果子-芝麻(花生)、抹茶大福、洛檸淡雪羹。

柚香檸檬磅蛋糕、巴斯克乳酪、蘭姆葡萄酥餅，

經典(檸檬)可麗露、秋栗焙茶銅鑼燒、什錦果香羊羹、蜂蜜洛神羊羹…等。

現場製作達摩人形燒，有抹茶紅豆與巧克力兩款，

剛製作好外皮薄脆、咬下熱呼又軟綿，內餡濃郁不甜膩，一口氣吃掉兩個。

除冰櫃外還有巧克力霜淇淋、草莓、綜合霜淇淋，

巧克力水晶凍、蜜紅豆餡、巧克力(抹茶)餅乾、草莓醬、覆盆子水晶凍。

餐點享用感想

平日午餐每人$1390元+10%，所以決定要先享用美食、飽足後再拍環境照，

第一輪兩人合力拿回桌面豐盛餐點，其中干貝海膽漢堡花了最長排隊時間。

入座後就奔鐵板區、因此直接排了兩輪，

鐵板煎烤干貝至表面金黃、咬下軟嫩多汁，大草蝦已貼心開背、香氣四溢。

干貝佐海膽漢堡，鮮嫩度佳、海苔脆口，當天吃最多的重複食材應屬干貝了。

鮭魚親子手卷，拿後要趕緊先吃以免海苔濕軟。

火侯恰當且香氣四溢的炭烤香魚，外皮酥脆、肉質細緻，同樣建議先取。

厚切的生魚刺身與鮭魚、甜蝦握壽司，此區拿取的速度快、稍後再去即可。

蝦肉扎實、麵衣不厚的炸蝦天婦羅，一旁供應的蘿蔔泥混醬汁能緩解油膩，

香菇菊揚咬下裏頭有海鮮混魚漿餡料，烤五花肉、豬肉炸串口感中規中矩，

直到整理照片時才發現忘記拿喜歡的日式烤麻糬、海老春雨揚，真是太可惜。

爐烤現切牛排、照燒豬肋排，這是兩人份量，嚐過後覺得僅一份分食嚐鮮僅可，

整體有些肥膩，所以別忘搭配提供的油封大蒜、柚子胡椒洋蔥醬、紅酒醬…等。

特別推薦日本燒酎特調，酒味不重、似雞尾酒，

左邊是花嫁，由燒酎、檸檬汁、草莓果汁、可爾必思、氣泡水調製而成，

右邊是玉響，由燒酎、百香金桔、蜂蜜、紅石榴汁調製而成，更愛花嫁多些。

服務生收盤動作頗快，立馬抓緊時間進攻第二輪！

龍蝦湯泡飯，份量不多挺貼心，碗內有一塊實在的龍蝦肉，湯頭熬煮到很濃郁。

蛤蜊煮物，固定一小鍋有三顆鮮美蛤蜊，微薑絲去腥添味，推薦來一碗。

簡單烹調的時鮮雪蟹腳，肉質豐滿無空殼，記得拿上蟹鉗食用上更方便。

鮑魚土瓶蒸，湯頭甘醇，可以倒在小蓋子細慢品嚐，撈得出一整顆厚實鮑魚。

和揚區除了炸蝦天婦羅、海老春雨揚外，鮑魚米菓唐幸揚也推薦別錯過，

不只是富有嚼勁的鮮美鮑魚、上頭多了脆脆的米菓與唐辛粉，風味更多層。

繼續品嚐另兩款日本燒酎特調，

左邊這杯是春告草，由燒酎、青蘋果汁、可爾必思、氣泡水調製而成，

右邊這杯是朝凪，由燒酎、日式烤茶、檸檬汁、雪碧調製而成，

基本上四款特調都好喝，但我與小夥伴的個人喜好是春告草最佳、花嫁排第二。

第三輪就是甜點時間，午餐時段明明有兩個半小時但還是深感不夠充裕呀！

扣掉排隊時間，足足四小時的晚餐時段可以進食的比較從容優雅，難怪最難預定。

基本上就是每款各拿一個嚐鮮，小巧精緻、可惜沒有特別令人驚豔的突出，

願意再續拿的是75%生巧克力、可麗露、秋栗焙茶銅鑼燒、焦糖蘋果塔。

熱拿鐵咖啡與宇治抹茶歐蕾，

餐期已進入尾聲、咖啡機前大排長龍，但職人還是沉穩的遞來一杯漂亮拉花，

可惜就算是只想續杯美式又要重新排隊，有時間壓力下還是拿茶包泡比較快。

慕名這家日式buffet吃到飽-旭集和食集錦已久，

終於在桃園中茂店享用午餐，食材新鮮精緻與美味、端看個人喜好抉擇即可。

值得稱讚的是各區職人與師傅雖然餐期中都很忙碌、但態度依舊讓人感覺親切，

最後繞去旨燒區時鐵板師傅還問是否需煎干貝讓我拍畫面，可惜已吃飽只好拒絕，

期待十一樓同饗賓餐旅集團的小福利麻辣鍋、真珠台灣佳味、饗泰多泰式進駐開幕。

店家：旭集和食集錦-中茂店

電話： 03-3553505

營業時間：

  • 午餐時段11:30-14:00
  • 下午餐時段14:30-16:30
  • 晚餐時段17:30-21:30

官方網站/店家臉書專頁/24H線上訂位

地址：桃園市桃園區同德五街61號12樓

停車：Times 中茂新天地停車場/無特約

  • 汽車平日$40元/時，假日$50元/時
 
 



#旭集 和食集錦
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