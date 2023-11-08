楊梅美食「享享鍋物」就位於楊梅埔心中山北路二段上，主打「以品質為初衷的食材選物店」，目前在大桃園地區已有六間分店，我們吃過一次享享鍋物桃園premium店就愛上，從此變成鐵粉到處巡店吃一輪(笑)!這裡的主餐選擇多元，不管是牛、雞、豬、羊或是海鮮都能一次滿足，其中像是紅玉低脂嫩雞胸、山泉純淨鱘龍魚鍋更是招牌必點，搭配特製調味料超級銷魂~~湯頭有八種，首推山藥牛奶、青花椒麻、天然發酵酸白菜湯底，他們家的湯頭味道不會過於鹹重，搭配食材越煮越好吃!自助吧不僅提供有機蔬菜，還有手作丸餃類、火鍋料都是一絕，每一樣都吃得到店家的用心；此外還有多項冷熱飲品、冰沙，還有星巴克咖啡任你喝，加上超強綠豆湯與台灣在地義式冰淇淋「塔拉朵」通通任你吃免驚，真的是物超所值啊!!

【相關資訊】

享享鍋物(楊梅埔心店)

地址:桃園市楊梅區中山北路二段201號(附特約停車場)

電話:03-4812809

營業時間:11:00~22:30

官網:https://shiang-shiang.com/

FB粉絲團:https://reurl.cc/l7XEAY

享享鍋物 楊梅埔心店位置、停車

▼「享享鍋物」楊梅埔心店就位於桃園楊梅中山北路二段上，距離楊梅交流道只要3分鐘車程，另外這裡附有特約停車場，就算開車來也很方便。

▼停車場就在店面後方，從大楊梅鵝莊旁邊巷子進去就會看見囉!

▼停車場也有大大的標示，非常顯眼好找。

▼享享鍋物門口設有取號機台，客滿的話記得先取號，服務人員就會依順序叫號、入內用餐囉!

用餐環境

▼當天雖然是平日，但來訪的時候人潮依舊爆滿，我們是等大家用完餐才拍得到如此空景~~店內用餐環境簡約素雅，4~6人座通通有，以木質感搭配大面採光，吃起來輕鬆又舒適；加上超大桌面，食材擺滿桌也沒問題。

▼另外一區以2~4人座為主，人多人少都適合；走道相當寬敞，取餐動線良好，也比較不會互相干擾。

▼另外也有高腳椅用餐區，就算一個人來享用也不奇怪。

▼通透的空間非常寬敞不壓迫，加上冷氣很強，吃火鍋也不會覺得悶熱~~牆上有電視會輪播食材的來源、介紹，有興趣的朋友也可以參考。

▼每桌都擺有餐具、衛生紙、小垃圾桶，方便大家使用。

享享鍋物 楊梅埔心店 菜單

▼菜單，點餐步驟也很簡單，先點選湯底、套餐、附餐，之後就可以去自助吧拿取喜愛的食材囉!

▼背面還有雞肉、豬肉、羊肉、牛肉、海鮮、火鍋料、附餐類等，吃不過癮的朋友也可以額外加點!

自助吧吃到飽

▼自助吧，有蔬菜、火鍋料、冷熱飲品、醬料、冰淇淋等，通通都是自取吃到飽，真的很過癮啊!

冷熱飲品、星巴克咖啡任你喝

▼光是飲料就有多種選擇，不管是氣泡飲品、果汁、茶類、冰沙、星巴克咖啡等通通應有盡有，值得一提的是這裡採用的是台南一等涼冬瓜茶，喝起來自然甘甜又順口，很適合搭配餐點享用。

▼咖啡採用知名品牌星巴克，喜愛的朋友千萬不要錯過；此外也有提供沖泡茶包及飲水機，不管是要沖泡飲品、喝杯開水或泡奶都很方便。

塔拉朵義式冰淇淋

▼冰淇淋選用的是台灣在地品牌「塔拉朵」冰淇淋，以台灣當令農產品為優先，做出乳脂肪含量較低的義式冰淇淋，以往只有到星宇航空貴賓室或星級飯店才能吃得到，現在來享享鍋物楊梅埔心店就能吃個過癮，真是太棒啦!

▼店家提供的口味還不少，我們嚐了百香果、峨嵋抹茶、人魚眼淚等三種口味，百香果口味吃起來酸香又帶點百香果獨特的香氣，吃一口好像在吃百香果本人一樣天然無負擔；峨嵋抹茶採用徐耀良茶園的「 青心大冇」搭配大山牧場鮮乳增添滑順口感，吃起來跟日式抹茶味道不太一樣，但同樣清新芳香，又帶點絲滑回甘的氣息，不會過於苦甘或是甜膩，比例抓得很剛好!人魚眼淚也是很推薦的一款，以香濃乳酪搭配天然海鹽、蝶豆花下去製成，一開始是被它的夢幻藍給吸引，吃起來鹹甜交錯的香醇口感特別又爽口!

嚴選食材

▼自助吧，採用多款台灣在地小農有機蔬菜搭配手工丸餃類、非基改豆製品等，想吃什麼自己拿，就連挑嘴的朋友也可以吃得很開心，也不用擔心菜盤會有自己不喜歡的食材，更能避免浪費!

▼他們家的食材都有經過嚴格挑選，不管是品質、口感都有一定水準，大家可以吃得更加安心。

▼水晶餃、甜不辣都是職人手工製作，一定要拿來試試!

▼凍豆腐採用桃園本家生機的冰雪木棉凍豆腐，有黃、黑兩款凍豆腐，口感細膩軟綿，也是必拿的食材。

▼另外像是甜玉米、手工虱目魚羹、手作花枝漿也都是店內熱門的美味，大家一定要吃好吃滿!

▼花枝漿想吃多少就挖多少，大家都知道外頭一份花枝漿可不便宜，這裡直接讓大家吃到飽，真的是很大器啊!

▼虱目魚羹、鮮肉蝦餃也是必吃的手作美味，跟外頭的火鍋料吃起來就是不一樣!

▼另外還有麻辣鍋好朋友的老油條、豆皮也是應有盡有，還可以吸附湯頭的美味!

醬料區

▼醬料區，有提供黑醋、白醋、香油、醬油、沙茶醬、辣椒、蒜末、蔥末等調味料之外，還有提供玫瑰鹽、海鮮醬等，一旁還有超好吃的綠豆湯也別錯過囉!

▼我們拿了一個火鍋醬料、海鮮醬來試試，不管搭配肉品、海鮮都很合拍。

甜點綠豆湯

▼綠豆湯都是每日新鮮熬煮，採用綠豆搭配麥片，吃起來柔軟綿密又不會過甜，飯後一定要來上一碗才過癮。

▼綠豆湯料多實在，溫熱軟綿又甘甜的滋味很順口，適合最近這種微涼的天氣享用。

▼現場還有提供昆布高湯，點昆布鍋的朋友可以自行添加，其他口味湯頭則由服務人員幫忙添加。

餐點內容

▼沒多久餐點上桌啦~~我們不小心就點了滿滿一桌，整個超級豐盛的啦!

▼來到這裡不管是喜歡吃肉、吃魚還是海鮮都能一次滿足，另外還有多種蔬菜、火鍋料、豆製品、甜點、飲料等，都讓你吃免驚~~重點是品質都很好，不像有些吃到飽是吃粗飽的概念，吃起來飽足又滿足。

湯頭介紹

▼湯頭選擇也不少，我們點了青花椒麻湯底，香麻微辣的味蕾很涮嘴，而且香氣很足，就算煮到最後也不會覺得過於鹹重，喜歡麻辣的朋友很推薦這款，如果怕辣的朋友也可以自行將上頭的辣油撈掉唷!

▼山藥牛奶湯底，以山藥為基底搭配植物奶、白胡椒提味，就連乳糖不耐的朋友也可以安心享用；這一鍋不像市面上牛奶鍋走得是濃厚路線，他們家喝起來較為清甜爽口，搭配蔬菜、肉品下去烹煮也會越煮越甜唷~~我們家的小朋友很愛這一味。

▼天然發酵酸白菜湯底，裡頭酸白菜份量給得相當大器，帶點自然酸香甘甜的味蕾，沒有不自然的醋酸口感，搭配豬肉、海鮮、白色蔬菜等食材都很合拍!

犇+Plus套餐

▼犇+Plus套餐，一次可以吃到穀飼熟成黑牛背肩、黑牛翼板、黑牛小排三種肉品，而且切得厚實又大片，喜愛牛肉的朋友一定可以吃得非常過癮!

▼黑牛翼板，油脂分布均勻，筋也相對少，稍微涮煮幾秒即可起鍋；吃起來口感厚實香甜，帶有彈性與微微嚼感，既能滿足咀嚼口感也能品嘗到牛肉的鮮甜。

▼黑牛小排，細膩的油花分布就像是大理石紋一般，鮮紅的肉色光看就非常迷人。

▼下鍋稍微涮煮幾秒即可，吃起來柔嫩多汁，厚實飽滿又帶有牛肉的鮮甜美味，吃起來真的是大口滿足!

▼穀飼熟成黑牛背肩，也因為是運動量較大的部位，所以油花較為細緻，稍微涮煮幾秒即可，不要煮過頭以免影響口感。

▼吃起來帶點Q彈嚼感，帶有牛肉的香氣與鮮美，在嘴裡越嚼越甜。

山泉純淨鱘龍魚鍋

▼山泉純淨鱘龍魚鍋，這款也是店內招牌之一，採用高山冷泉零污染水源頭養殖的鱘龍魚，不僅市面上很少見，吃起來紮實Q彈、鮮甜無腥味，而且切得超大一片，吃起來爽度極高。

▼鱘龍魚份量十足，一鍋大概放個3~4片就滿了，而且都是處理好的，吃起來無刺更輕鬆好入口。

▼鱘龍魚建議不用煮太久，下鍋涮煮個一兩分鐘等到變白就差不多可以起鍋囉!

▼點鱘龍魚都會附上100%阿里山純山葵醬，跟市售芥末醬那種辛辣的口感截然不同，大家一定要試試!

▼鱘龍魚吃起來肉質鮮嫩、外皮Q彈，口感Q軟又不會過爛，一口吃下可以吃到滿滿的蛋白質與膠原蛋白，絲毫沒有腥味；搭配阿里山山葵醬更是一絕，不僅完全沒有辛辣感，整個香爽回甘的滋味很迷人，而且根本是百搭醬，任何食材拿來搭配都變得超級好吃!

特選海鮮鍋

▼特選海鮮鍋，一共可以吃到干貝、蚵、蛤蜊、草蝦、白蝦、軟絲、魚片等七種不同食材，喜歡海鮮的朋友千萬不要錯過!

▼蛤蠣大顆飽滿，沙子也吐得很乾淨，吃起來鮮甜美味又多汁。

▼鮮蚵也是非常新鮮，不僅個頭還不小，份量十足，吃起來也很有快感。

▼鮮蚵稍微涮煮一下即可，吃起來鮮嫩又帶點小爆漿的口感，滿嘴都是濃郁海味，整個很可以啊!

▼一次可以吃到草蝦、白蝦兩種不同口感，草蝦香Q紮實、白蝦軟Q鮮甜，兩種都好吃!

▼軟絲也是我們的愛，吃起來Q彈鮮美，甜度都鎖在肉質裡頭，搭配海鮮醬更是帶點椒麻香氣，整個很涮嘴!

紅玉低脂嫩雞胸

▼紅玉低脂嫩雞胸，採用十八養場紅玉雞胸，十八養場擁有5000坪的獨立飼養空間，飼料以非基改黃豆玉米搭配台茶十八號紅茶，搭配純淨山泉水，成長過程沒有使用任何藥物，吃起來安心又美味。

▼紅玉低脂嫩雞胸好吃的秘訣在於店家使用鹽麴先行抓醃，所以口感更加軟嫩，搭配山藥牛奶鍋很剛好。

▼一旁附有特調胡椒鹽，專門拿來搭配雞胸肉享用，

▼吃起來果真香嫩柔軟，完全不像是在吃雞胸肉，很輕易就能咀嚼吞下肚~~沾附胡椒鹽吃起來整個很有鹹酥雞的感覺，而且是雞排去皮、無油的健康版本，難怪莫名的涮嘴啊!

非基改豆製品

▼黃金千張豆紙、響鈴涮涮卷、手工日曬蕾絲麵也是店內特色餐點，喜歡豆製品的朋友千萬不要錯過這一味。

▼黃金千張豆紙，涮煮兩秒即可起鍋，吃起來柔嫩又帶有豆香，吸附湯頭更顯美味。

▼響鈴涮涮卷，也是稍微涮一下即可，千萬不要久煮囉!

▼響鈴涮涮卷吸附滿滿湯頭精華變得軟綿鬆化，吃起來跟油條酥脆口感又不太一樣，搭配濃郁豆香整個好銷魂~~

▼手工日曬蕾絲麵，這款手工日曬麵看起來好像不多，但煮起來可是一大碗，胃口小的朋友要特別當心(笑)!

▼蕾絲麵Q滑順口，還帶有湯頭的香氣，咻咻咻吃起來非常過癮~~尤其邊邊帶有波浪狀的蕾絲造型更是搶眼，也很能巴附醬汁，搭配醬料更提味好吃!

▼他們家的自助吧真的很強，我們隨手拿幾樣就這麼繽紛又豐富，這些配料都是來店必吃，大家可以先筆記一下(笑)!

▼虱目魚羹、水晶餃、甜不辣都非常好吃，尤其手工水晶餃帶有Q滑嚼勁的外皮，搭配肉餡很對味!虱目魚羹、甜不辣都非常鮮美，簡單涮煮就很Q彈美味~~

▼白豆腐、冰雪木棉凍豆腐也非常值得一試，帶有濃郁的豆香，軟綿又不失口感~~火鍋店的凍豆腐我們通常比較沒興趣，但這裡的木棉凍豆腐完全不一樣，吃過一次就知道它的厲害了!

享享鍋物 評價

「享享鍋物」可說是我們近期的新歡，不管帶長輩、小孩去享用都獲得不錯的評價，我們自己也吃得開心又滿足，吃完感覺身體也不會有太大負擔，很符合現代人的需求!不過享享鍋物平日很常客滿，建議先訂位比較保險，有興趣的朋友不妨可以去品嘗一下唷!

【相關資訊】

享享鍋物(楊梅埔心店)

地址:桃園市楊梅區中山北路二段201號(附特約停車場)

電話:03-4812809

營業時間:11:00~22:30

官網:https://shiang-shiang.com/

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