台南餐酒館推薦！這間「完美思維餐酒館」地點位於東區中華東路三段，堪稱台南最狂餐酒館非他莫屬！打造全台唯一的台南餐酒館新體驗，動態的沉浸式用餐環境，享受各種燈光投影效果，讓人猶如置身電影場景裡，假日還有DJ站台，唯美的用餐氛圍，酒類特調及餐點樣樣不馬虎，還有專屬甜點師傅製作法式甜食，超適合約朋友與家人來此用餐及小酌~

完美思維餐酒館 位置

完美思維餐酒館的地點位於台南東區中華東路三段上，旁邊就是燦坤3C，門口就直接有停車位可以停車，相當方便。

動態的沉浸式用餐環境

一走進完美思維餐酒館就發現這裡跟以往去的餐酒館有很大的不同，一整個被牆面上的全息投影給震懾住了！

迎我們而來的是梵谷的名畫「星空」好浪漫的感覺啊，如果帶朋友或另一半來，一定會一進店內就感受到驚喜。

一秒踏入梵谷的畫中，你也是畫中的主角~

而且時不時還會更換各種畫面，讓你在用餐期間可以邊聽音樂，邊等待並期待著下一道投影的出現。

這裡也有專業的調酒師，若是一個人想小酌一杯也可以好好獨享一下。

必須說，完美思維餐酒館真的是一間充滿科技和外太空感的餐廳，很多小細節藏在裡面，讓你不只是來用餐，而是來一趟外太空旅行的概念。

VVIP沉浸式包廂

全新開放的VVIP沉浸式包廂，裡面竟然也藏有更強大的全息投影耶！除了沈浸式饗宴還可作為商務會議、餐會等不受他人打擾遠離塵囂，重點是這個包廂真的很扯，擁有360度全畫面的投影，而且還會搭配餐點來更換投影畫面，就連桌面上可以投影，好像走進甚麼魔幻空間一樣，真的非常強大！有機會可以揪朋友一起來玩~

包廂內採獨立式無光廁所補妝、香水、乳液等所需相對俱全為各位客人帶來更貼心的服務~

包廂內的每一道餐點都會以不同的光雕投影和背景音樂來呈現出不同的氛圍感饗宴，每出一道餐點都會有著不同的驚喜！

包廂內更有專人專職服務，直接給客人滿滿的尊榮感！

包廂計價方式

包廂低消2萬元加10%服務費，單次可接待人數2-10位，接待時段為18:00、20:00、22:00，以上三場時段，用餐採無菜單料理，如果覺得還不夠，想要吃更高等級的料理，也可直接給預算，主廚會開相對應的無菜單料理。

彷彿電影場景的廁所廊道

超浮誇的是，往廁所的廊道，夢幻又唯美讓你真的會以為在電影場景裡面一樣！

VR遊戲

這裡也有超好玩的VR遊戲，跟一群朋友來這裡吃美食喝酒還可以一起打怪，重點是真的很好玩哈哈哈~

完美思維餐酒館 菜單 MENU

這裡的菜單不同餐期提供的選擇都不一樣，排餐是20:50前有供應，炸物前菜和披薩則是22:30後供應，義大利麵、燉飯都是晚上12點前皆有供應。

酒品的部分則是營業時間內都有提供，有調酒、紅白酒和啤酒任選~

金星

超有氣場的金星，光是擺盤就完勝！

金碧輝煌的器皿，一出場超有氣勢，來自西班牙特調紅酒，喝起來帶點清甜味，沒有渾厚的酒氣，不苦澀，尾韻帶有緩緩的紅酒葡萄香氣，是女生們必點~

土星

唯美的土星，上層是打成泡沫的紫薯超有創意！

喝起來有種水果的香甜味，鳳梨、蔓越莓等酸中帶點甜味，喝起來好討喜，沒有渾厚的酒氣，也是女生會喜歡的酒款。

認真說，這裡的調酒也太好喝了吧，光是一口就讓人印象深刻，會忍不住想要再續杯呢~

一旁還有附上店家自製的菜燕，這樣的搭配很跳TONE但卻充滿創意。

軟性飲料

這裡的軟性飲料同樣好喝，而且口感超有層次感，甜甜的果汁，帶有葡萄香檳的風味，帶點小孩的俏皮口感又隱藏了一點大人味，好喝耶！

無菜單料理

除了基本餐食之外，如果你喜歡吃無菜單料理，建議可以來這裡享用，餐點充滿了驚豔感，不管是冷盤、湯品、主菜甚至甜點都讓人好喜歡，此次我們享用的無菜單料理3000元菜單。

餐前麵包

餐前麵包搭配的是松露奶油醬，麵包帶點Q度，給的松露奶油醬非常豪氣，整塊麵包沾著松露奶油醬來吃都還很夠，讓人吃的很過癮~

沙拉-甜菜根沙拉

甜菜根沙拉讓人很驚豔，甜菜根有一股菜味，原本還很擔心這會好吃嗎？

沒想到一入口就顛覆了我的想法！

也太好吃了吧~~

打成泥狀的甜菜根，單吃也沒有可怕的菜味，反而讓整體擺設多了美感，與奶油乳酪搭給一起超加分。

開胃小品-和風柚香番茄、法式烤蘑菇、檸香燻鮭卡諾里

入口有淡淡的松露香氣，沒想到只是開胃菜而已，這個烤蘑菇也太好吃了吧！

讓人最驚豔的就是造型像蛋捲的檸香燻鮭卡諾里，幾乎一入口就輕輕化開，緩緩的鮭魚香氣好有記憶點。

清爽的和風柚香番茄，微微酸酸甜甜的，好開胃~

冷前菜-蜜漬紅K 佐宜蘭鴨賞

看起來像藝術品的塔餅，一口吃剛剛好！

緩緩的巴薩米克醋酸香味帶上來，沒想到吃的是鴨賞，上層紅蘿蔔絲麵整體好吃又讓人驚豔，充滿視覺享受及味蕾的震撼。

熱前菜-南洋風味桂花蟹肉

這道也同樣讓人驚艷連連！

看似唯美的花捲蛋酥，內餡充滿了主廚製作巧思，裏粉的蟹肉與南洋醬融入，味道帶點鮮味又有南洋醬的元素，咀嚼在嘴裡有法式泡芙的口感，蛋酥的酥香與南洋醬搭配的洽到好處~

湯品-絲瓜風味蛤蠣濃湯

這裡的主廚濃湯完全不一般，常見的濃湯這裡沒有，有的是主廚限定風味，這風味濃湯喝起來讓人有一種莫名的熟識感，絲瓜蛤蠣加入鮮奶油以台式作法混入西式手法，喝起來鮮甜好喝。

湯品給的份量也不少，真的好好喝！心愛a也是瞬間就喝光囉。

中盤-海鮮魚介風玉米舒芙蕾

中盤的玉米舒芙蕾同樣讓人很喜歡。

看起來像甜點的擺盤，其實是有點像鹹派的海鮮口感，好吃到讓人驚豔~

極黑和牛金箔菲力

吃了那麼多前菜，終於來到重要的主角囉！

這次享用的是極黑和牛金箔菲力，超浮誇的極黑金標和牛，外層豪氣的以金箔包裹，充滿視覺享受及奢華感，和牛約莫五分熟，光是厚度就有約莫2~3公分厚，吃起來超軟嫩，濃郁的牛油香氣搭配上剛剛好的油脂，吃起來入口即化，超好吃。

醬汁則是使用勃根地紅酒醬來做搭配，讓人吃起來一整個回味~

紐西蘭高地和羊

心愛a吃的羊肉，更是一絕！

來自紐西蘭的高地和羊，口感超滑嫩，接近鴨肉及和牛的口感，肉質滑口沒有羊騷味光是單吃就很厲害。

佐一旁的第戒芥末、鮮奶油調製，吃起來更有一番風味，就連不太敢吃羊肉的心愛a都忍不住說也太好吃了吧。

排餐一定要搭配上一杯好紅酒，可以請店員直接推薦！

這裡的店員都很有顏值，而且也很會介紹喔~

這裡的甜點都是由專業的甜點師當天現場製作，這位甜點師只專注於甜點製作，必須說真的很有水準，整個餐點的擺盤和細膩度都呈現得很好，想不到餐酒館也能吃到甜點店等吃的美味啊~

如果是點5000元套餐的甜點則更高檔了，外層是巧克力內裡還包裹上了許多小祕密，每一口都是新鮮的體驗，再搭配上一顆幸福感爆棚的馬卡龍，真是讓雀躍的一餐~

完美綜合炸物拼盤

如果是一群人來小酌，很推薦可以點這道精選炸物拼盤，CP值高同時也是很多人會點的熱門餐點喔！炸物包含炸牡蠣、雞米花、美式地瓜、雞塊、起司條以及洋蔥圈，總類非常澎派豐富。

蔗香風味德國豬腳

不得不說，他們家的德國豬腳好吃耶~獲得我們一票人讚美。

德國豬腳皮酥脆，肉質有嚼勁又有Q度，醃製過的德國豬腳本身非常有味道，還沒沾醬就好吃，濃郁的豬肉帶點炙燒香氣，好好吃。

附蜂蜜醬及蔓越莓醋醬兩款，讓人記憶深刻的就是蔓越梅醋醬，酸甜度搭配豬腳完全無違和感呢~

美式BBQ風味烤豬肋排

還有這道豬肋排也好吃，這樣的上菜擺盤和份量根本是宴會等級呀！

貼心的是服務生上菜後，會順勢協助將每塊豬肋排切斷，方便我們享用。豬肋排嫩口好吃，味道也非常夠，基本上覺得這樣吃就很夠味，一旁還有附美式風味的BBQ醬。

完美思維餐酒館真的是一間充滿特色又有創意的新形態用餐空間，店內的全息投影更是全台南唯一，餐點好吃又好拍又好玩，店員又很有顏值，很推薦大家一起來體驗不同的用餐氛圍。

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

旅遊景點、食記均有一定時效性，正確資訊須以官方公告為主喔！

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