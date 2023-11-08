醉地府鐵鍋燉｜新開幕・網路爆紅陰間地府主題餐廳，超過100款世界啤酒讓你喝過癮!

台中近期最夯的餐廳就是這家，來自台南爆紅的【醉地府鐵鍋燉】，是一家以陰間地府為主題的餐廳，滿滿霓虹的氛圍感裝潢，會動的黑白無常陰間使者，穿著道士服的服務人員們，讓大家體驗走一遭地獄的神秘感，餐點則是中國東北的地府鐵鍋燉，可以自由加入喜歡的配料和食材，還有超過100款地浮誇世界啤酒牆，很適合三五好友一起來變裝同樂。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【醉地府鐵鍋燉】位於台中市西區公益路，黑色系店門外觀寫上大大店名，從門口看起來就很有陰森氣息，鄰近勤美和綠園道周邊，開車可停放於附近的收費停車場~

▼【醉地府鐵鍋燉】用餐空間共有三層樓，以四~八人的座位為主，暗黑色的神秘設計風格，在霓虹燈點綴下充滿活力，很適合朋友或是家庭聚餐。

▼【醉地府鐵鍋燉】能看到各式各樣的陰間主題風格，像是會動的黑白無常陰間使者，還有很適合打卡拍照的月球牆，以及傳說中通往冥府的奈何橋。

▼【醉地府鐵鍋燉】二樓的啤酒櫃超級吸睛又浮誇，收藏有超過100多款的世界啤酒，從美國、英國、德國、日本、台灣等通通有，還有王老吉等國外特色的無酒精飲品。

菜單

【醉地府鐵鍋燉】以中國特色的鐵鍋燉為主打，分為原味和麻辣兩款湯頭口味，基本湯底包含多款食材和肉品，也可以再加點配料升級更豐富。

餐點介紹

地府鐵鍋燉(牛)💰969元

▼來自中國東北特色的地府鐵鍋燉，每份適合2-4人享用，基本的鍋底有高麗菜、豆芽菜、玉米、蘿蔔、蛋餃和牛肉…等，到入鍋中後以木頭鍋蓋起來燉煮，大約煮個8分鐘左右就可以開鍋享用，湯頭鹹中帶甜清爽又順口，裏頭的牛肉塊給料很大方，煮得軟嫩好咬而且很入味，輕輕一撥就骨肉分離了!

▼服務人員還會端出一小鍋粉漿麵糰類，黏在鍋邊利用循環蒸氣蒸熟，打造兩面不同口感的玉米餅，貼著鍋邊的那面口感酥脆，另一邊咬起來則是軟軟QQ，可以泡入湯頭中更有味道!

手工紅薯粉 💰89元

▼地府鐵鍋燉必加的配料手工紅薯粉，吃起來十分Q彈富有嚼勁，配著湯頭享用剛剛好~

鴨血 💰69元 豆腐 💰69元

▼鴨血和豆腐可以直接吃，或是放進鐵鍋燉裡面一起煮，食材本身就有著麻辣的香氣，豆腐吸飽了湯汁精華，咬下去的時候要小心會爆汁!

溜肉段💰129元

▼中國特色料理的溜肉段，跟糖醋肉有著異曲同工之妙，炸到金黃酥脆再裹上酸甜醬汁，口感軟嫩又不失脆口，搭配甜椒一起吃更有層次感。

名古屋雞翅💰129元

▼炸物推薦這道名古屋雞翅，炸皮走的是薄皮路線，吃起來不會油膩，香香酥酥好過癮，撒上了胡椒和醬料很是夠味!

招牌花卷💰59元

▼個頭不小的整顆花卷，有點類似饅頭的感覺，不過口感更軟Q帶有嚼勁感，撥開還能看到裏頭的蔥花，隨著咀嚼會越吃越香~

酒類💰80元~💰650元

▼酒類的品項選擇豐富齊全，包含來自世界各國的啤酒，還有日本清酒、柚子酒、梅酒等，愛喝酒的人別錯過有趣的喝酒玩法，把挑選的玻璃酒品混在一起喝。

地府特調 💰90元 仙界奶茶💰80元

▼顏色很特別的飲品地府特調，是蝶豆花檸檬飲加入愛玉，喝起來非常清爽解膩，仙界奶茶也是順口不甜膩的路線。

用餐心得

原本以為就是一家充滿噱頭的餐廳，以陰間地府為主題的【醉地府鐵鍋燉】，沒想到食物的部分表現很不錯，還能吃到中國特色的地府鐵鍋燉，口味上出乎意料地令人驚艷，同時也是在台灣比較少見的味道，很推薦大家可以來試看看!

店家資訊

醉地府鐵鍋燉

粉絲團：醉地府鐵鍋燉 FB

地址： 台中市西區公益路168號

電話：04-2321-3569

營業時間：11:00~2:00

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/