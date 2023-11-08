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菁寮老街必吃美食【廣香燒臘便當店】經濟實惠家常菜/傳統家常便飯台式便當75元起/台南CP值高港式燒臘店

2023-11-08 15:54:50 大海愛上藍天 人氣：96
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大海愛上藍天

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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：廣香燒臘便當店
phone06-6623-792
place台南市後壁區菁寮里菁寮41號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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IMG_1523.JPG

來菁寮老街想吃家鄉味的可以來廣香燒臘便當店，這間在後壁開業已久，是許多在地鄉親會去的飯館，為當地人推薦的必吃美食。口味超多種可選，有叉燒飯、油雞飯、燒鴨飯、三寶飯、炸雞腿、蜜汁雞腿、香腸、滷排骨、焢肉、炸排骨、鮮魚、燒肉等平價又美味，除主餐外附三樣小菜，還附紅茶或湯品，75元起就可以吃飽吃好，為台南CP值高港式燒臘店。

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菁寮老街必吃美食：當地幾乎人人都知曉廣香燒臘便當店，為在地人家常便飯。

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地點就在後壁區農會對面，相當好找

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提供各種口味港式燒臘任君挑選。

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以親民的價位享用五星級燒臘，香酥帶勁，肉質Q彈又多汁。

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配菜每天現炒，食材新鮮吃起來營養又豐富。

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75元就可以吃到廣式燒臘便當，還附飲品或湯品，CP值超高。影片分享

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沒想到在台南後壁菁寮也可以吃到好吃的燒臘，且很有飽足感，只要銅板價就能享用。  

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廣香燒臘便當店：台南市後壁區菁寮里菁寮41號；營業時間：10:30-12:30；17:00-19:30，周日只有中午時段10:30-12:30

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廣香燒臘店 台南美食 台南菁寮美食 菁寮老街美食 廣香燒臘便當店 廣香燒腊店
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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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