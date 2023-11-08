來菁寮老街想吃家鄉味的可以來廣香燒臘便當店，這間在後壁開業已久，是許多在地鄉親會去的飯館，為當地人推薦的必吃美食。口味超多種可選，有叉燒飯、油雞飯、燒鴨飯、三寶飯、炸雞腿、蜜汁雞腿、香腸、滷排骨、焢肉、炸排骨、鮮魚、燒肉等平價又美味，除主餐外附三樣小菜，還附紅茶或湯品，75元起就可以吃飽吃好，為台南CP值高港式燒臘店。

菁寮老街必吃美食：當地幾乎人人都知曉廣香燒臘便當店，為在地人家常便飯。

地點就在後壁區農會對面，相當好找

提供各種口味港式燒臘任君挑選。

以親民的價位享用五星級燒臘，香酥帶勁，肉質Q彈又多汁。

配菜每天現炒，食材新鮮吃起來營養又豐富。

75元就可以吃到廣式燒臘便當，還附飲品或湯品，CP值超高。影片分享

沒想到在台南後壁菁寮也可以吃到好吃的燒臘，且很有飽足感，只要銅板價就能享用。

廣香燒臘便當店：台南市後壁區菁寮里菁寮41號；營業時間：10:30-12:30；17:00-19:30，周日只有中午時段10:30-12:30

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