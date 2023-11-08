相傳基隆有間高空海景餐廳，隱身在基隆最高地標皇冠大樓25樓，這裡的視野極佳，擁有270度的無敵賞景視野，一邊品嚐沖咖啡、一 邊享用美食，悠閒愜意的氛圍讓人超級難忘，看著夕陽西下、大船入港、基隆塔、海洋廣場、中正公園等，用不同的視角欣賞基隆，魔咖啡之秘密基地輕鬆將無敵山海美景盡收眼底、找時間來基隆享受浪漫高空約會吧~

基隆最高景觀咖啡-魔咖啡居高臨下，270度欣賞整個基隆港灣，將基隆的美一次盡收眼底。

這裡的座位不多，建議可提前預約，每個座位都是最佳的景觀座位區。影片分享

魔咖啡位居基隆皇冠大樓25樓，超隱密的，想到達魔咖啡，必須從秀泰影場這棟搭電梯到17樓，再轉搭萊茵商旅專用電梯到25樓。

最新DM，實際DM以店家為主，除了咖啡、還有提供精緻套餐、小火鍋、輕食、鬆餅、蛋糕等，不管你要午餐、下午茶、晚餐都適宜～

別以為景觀餐廳都很貴，魔咖啡VIP會館咖啡100元就有，套餐300元附甜點、飲品、水果等經濟又實惠。

招牌必點手沖咖啡，120元起就有，咖啡豆為自己烘培，順口不苦澀還會回甘，超好喝的～

每人低消100元起就可以這麼美的高空景觀餐廳享用美食，CP值超高。

招牌必點：韓式部隊鍋300元，不僅附飲品、水果、甜點，韓式部隊裡還有蝦子、蛤蠣、豬肉、起士、泡菜、金針菇、年糕、蔬菜等各種食材，單人極致海陸饗宴，重點是湯頭很好喝耶～

套餐附的美式咖啡也相當好喝，還附咖啡糖。

可以一邊享用美食、欣賞美景、真是生活中的小確幸～

魔咖啡VIP會館位居25樓，有超大的落地玻璃窗，可以讓你從早到晚欣賞基隆不同的美，天氣好時還可以看到基隆嶼，及寬闊的基隆港灣一併欣賞。

窗戶外看出去的美景～

除了室內可以賞景，也有戶外露台可以走出走吹風，近距離欣賞基隆山海城巿美景。影片分享

招牌必點：手沖咖啡，我們點曼巴，一杯120元，一壺160元。

這裡的咖啡比想像中好喝，一點都不輸咖啡職人，用自家專業烘焙豆，果真味道就是不同凡響，香氣十足，超好喝的～

咖啡豆都是老闆娘自己烘的喔～

這裡也可以欣賞夕陽喔～

來基隆那麼多次，居然沒發現這裡，超隱密的，真的很喜歡這裡，不僅有好喝的咖啡，還有美味的餐點，美食美景雙重享受，難怪Google評論5顆星耶～

魔咖啡VIP會館：基隆市中正區信一路177號25樓之13；營業時間：11:00-21:00（星期二公休）

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