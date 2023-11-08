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56巷口湯包|板橋美食/藏在巷弄爆汁裕民街湯包小籠包(菜單)

2023-11-08 16:55:04 Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 人氣：254
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窩客好文

Darren蘋果樹旅遊玩樂誌

發表篇數：691篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：56巷口湯包
phone09-6322-1258
place新北市板橋區裕民街56巷1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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板橋美食推薦這家56巷口湯包，鄰近板橋裕民夜市低調隱藏在巷弄轉角處，每到傍晚營業時間，小小攤位前面總是會有人在等待，超人氣湯包咬下去會爆汁，加上免費供應蔥花自己加，撒上滿滿蔥花搭配湯包很有爽度，另外還有整尾鮮蝦的燒賣也很受歡迎，趕緊來跟大家分享

內容目錄

板橋美食56巷口湯包怎麼去

56巷口湯包地址就在板橋區裕民街56巷1號，旁邊就是板橋裕民夜市，樹小編會發現這家裕民街湯包，是看到有不少YT都有介紹，放在口袋名單很久，因為實在很怕拍起來漂亮然後踩到雷，結果還蠻好吃，帶回家就連老爸都喜歡

來到56巷口湯包看你要內用還是外帶，就先拿菜單填寫好交給店家，內用用餐完再結帳，外帶會給號碼牌

56巷口湯包有內用座位可以坐，樹小編來的時間剛好是晚上用餐時間，內用座位幾乎坐滿，人很多不太好意思拍照，就連外帶也有不少人在攤位前點餐拿了號碼牌在等待

板橋美食56巷口湯包菜單價位

菜單可以參考攤位上的品項，現在轉涼看到小吃攤冒出陣陣白煙蒸氣，感覺就很吸引人，會想吃熱熱的食物，有些客人就一次外帶好幾盒，平日這樣生意算非常好了

內用的沾醬料統一放在一張桌面上，外帶他會直接問你要什麼醬料，可以看到桌上有提供蔥花以及薑絲可以自己加

56巷口湯包必點人氣品項有小籠湯包、蝦仁燒賣、大餅捲牛肉、麻辣臭豆腐等等，我是點了小籠湯包、蝦仁燒賣，店家給我時沒有蔥花和薑絲，後來我去沾醬料自助區，自己加了點蔥花和薑絲

板橋美食56巷口湯包小籠湯包

56巷口小籠湯包加上蔥花拍起來就是不一樣，如果有小米辣椒更好，小籠湯包一籠是8個，小籠包現蒸所以都要等一下

剛端上桌的小籠包會有點燙，要吃要小心裡面會有熱熱湯汁，咬開就能感受到鮮美湯汁，單吃不用沾醬其實就很夠味，鮮肉本身鮮香搭配蔥花，喜歡吃辣再來點辣就很棒

板橋美食56巷口湯包蝦仁燒賣

56巷口湯包必點除了小籠湯包，還有蝦仁燒賣也很受歡迎，我看內用的人幾乎都是小籠湯包和蝦仁燒賣都會點

可以看到每個燒賣上面都會有整隻的蝦仁，光是外觀就很吸引人，我看IG上也有不少網紅拍照打卡，就是拍這個蝦仁燒賣

燒賣個頭差不多一口大小，燒賣外皮略Q，口味則是稍微偏輕淡了點，建議加點沾醬會比較好，如果以小籠湯包和蝦仁燒賣來說，樹小編我偏愛小籠湯包囉

阿樹(樹小編)經歷相關資訊

Darren蘋果樹(阿樹いっき)
經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、東森旅遊雲、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群
主題：國內外旅遊、美食、宗教廟宇文化、便利商店超商超市、生活資訊
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店家/景點資訊

  • 店家名稱：56巷口湯包
  • 所在地址：臺灣新北市板橋區裕民街56巷1號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 六 16:30-22:50
  • 店家電話：0963-221-258
 
 

 

 

 

交通資訊

 
 

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網站：https://www.darren0322.com/ FB：https://www.facebook.com/darren0322/ 邀稿邀約：darrenje0322@gmail.com Darren蘋果樹(阿樹いっき) 經歷：ssi日本清酒唎酒師、JSA日本酒評鑑師、Y！奇摩旅遊摩人、食尚玩家駐站作者、2016窩客之星、點子生活、愛食記、窩客島等共筆、窩客島人氣部落客、2018年桃園夜市美食評審、2019年桃園上好攤評審、2008年開始寫文從無名小站、痞客邦、字媒體等，參與過多個講座活動並經營多個臉書社團以及Line社群、主題：國內外旅遊、美食、生活資訊

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