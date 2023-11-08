竹北文興路上、體育館附近的

【老井極上燒肉】(竹北店)

是從台中發跡的燒肉店，

目前在台中、竹北共有三間據點。

這裡提供美味的燒肉套餐，

並以台灣頂級燒肉領導品牌為目標，

要讓大家品嚐到火烤燒肉的美味，

而且…還可以免費按摩！哈！

#新竹美食 竹北燒肉

【老井極上燒肉】(竹北店)

▼店內裝潢簡約時尚，內部明亮寬敞，

設有4~6人的座位，

聚餐、約的、慶生都合適，

用餐時間人潮滿滿，建議要提早訂位！

【老井極上燒肉 菜單】

提供和牛、美國牛、豬肉…等雙人、三人套餐，

也有單點的品項可加點，

✔️餐點需加收10％服務費。

▶️ (老井極上燒肉 菜單)

我們今日5人用餐，點了：

老井套餐＄5490/3人

極品安格斯牛小排＄2590/雙人

套餐內含：肉品、沙拉、前餐、海鮮、米食、甜點、飲品

▼雞湯(免費供應)

嚴選優質老母雞，經由8小時慢火熬煮，

並加入大量蔬果與主廚秘方多次調配，

喝起來清爽滑順且帶點甘甜。

▼和風沙拉

多樣新鮮生菜搭配和風醬汁，

吃起來清爽開胃！

▼前餐

一口的份量，味道還ok！

干貝壽司

鮭魚炙壽司

櫻花蝦鮭魚卷

▼白桃醋冰沙 (可續)





提供三種沾醬，可搭配餐點食用。

烤肉醬

檸檬汁

昆布鹽

▼有提供免費小菜(可續)，

可搭配燒肉，但泡菜不能續。

▼接下來，準備開吃囉！

▼紐西蘭牛舌佐洋蔥丁

烤後的薄片牛舌，加上洋蔥丁，

吃起來水嫩又帶點甜感。

▼安格斯厚切牛

烤至七分的熟度，吃起來軟嫩多汁，

搭配剝皮辣椒絲，多了微辣的口感，更是有味！

▼井緻安格斯牛

已醃漬調味過，吃起來軟中帶有肉的嚼感。

▼安格斯手切牛小排

7分熟度的牛小排，油嫩中帶有肉的咬感，

沾點昆布鹽提味，或搭配生菜就好吃。

▼玫瑰牛 ＄112(加購)

我們今日用餐，巧遇加價購活動，

當然要點一份來試試！

▼烤後的玫瑰牛，肉質細嫩Q彈，口感還不錯！

▼老井認真1cm厚切牛舌

烤後的厚切的牛舌，軟中帶脆，

只要沾點昆布鹽提味就好吃！

▼日本A5和牛鯉魚管櫛瓜

單面燒烤至3分熟後放上櫛瓜吸收肉汁後，

口感吃起來很有層次。

接下來，最讓人期待的和牛出場囉！

服務人員也會幫忙代烤，

讓我們品嚐最合適的熟度。

日本和牛雪花磚

日本和牛腰瘦姬

日本A5雪花和牛片面燒

▼日本和牛雪花磚

這部位有滿滿的油花，

烤後吃起來很油嫩，大家都喜歡。

▼日本和牛腰瘦姬

這是靠近背部的後腹肉，

吃起來很嫩不油，有點像菲力的口感。

▼椒鹽雞腿肉

吃起來軟嫩不柴，帶有濃郁的椒鹽味，

完全不用再沾醬。

▼薄切松阪豚

醃漬過的松阪豬，烤至焦香就有最佳口感，

吃起來軟中帶脆且有味，

搭配泡菜更合拍！

▼蒜蓉蝦石鍋釜飯＄128

這是加價升級的品項！

送上桌後，服務人員會幫忙拌勻分裝，

吃起來帶有蒜蓉及胡椒的香氣，

蝦味濃郁，味道還OK！

▼主廚精選湯

這是點選和牛套餐附的湯品！

今日提供的是蘿蔔牛腩湯，

搭配燒肉，喝起來清爽不膩口。

▼草蝦、紋甲花枝、生食級大干貝

▼生食級大干貝、精品蛤鮑盅

▼霸氣的將海鮮全部放入烤網中，

這畫面整個就是爽！

海鮮吃起來味道都不錯，

只是份量有點少，有點吃不過癮啊~

▼店家還貼心的提供剝蝦服務，

讓吃蝦更方便且不沾手！

▼井緻烤布蕾

上面的焦糖脆口，布丁體綿密，

口感吃起來還不錯！

▼塔拉朵冰淇淋

有兩種口味的冰淇淋可選擇，

吃完燒肉，用清涼的冰淇淋做為甜點，

也是很好的選項！

當月壽星，贈送「畫盤甜點」，超可愛！

【100％鳳梨柳橙蔬果汁、紅茶】

最後，喝杯飲料，結束這飽足的一餐！

▼老井燒肉昆布鹽＄109

喜歡老井昆布鹽的朋友，

也可以買一罐回家，

繼續享用老井獨家的好味道！

▼店內有提供免費按摩的服務，

想放鬆的朋友可排隊來體驗！

《蛋寶543》

這一次特別來到新竹竹北，

品嚐朋友推薦的燒肉店

【老井極上燒肉】(竹北店)

整體的用餐感覺還OK！

套餐餐點豐富多樣，品質也不差，

價位跟台北比起來也還算合理，

來這裡約會、聚餐、慶生…等都合適，

難怪用餐時間滿是人潮啊~

喜歡燒肉的朋友，可以來試試，

只是一定要提早先訂位，才無需久候！

推薦給大家~

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