竹北文興路上、體育館附近的
【老井極上燒肉】(竹北店)
是從台中發跡的燒肉店，
目前在台中、竹北共有三間據點。
這裡提供美味的燒肉套餐，
並以台灣頂級燒肉領導品牌為目標，
要讓大家品嚐到火烤燒肉的美味，
而且…還可以免費按摩！哈！
#新竹美食 竹北燒肉
【老井極上燒肉】(竹北店)
- 地址：新竹縣竹北市文興路一段31號
- 電話：03-6688238
- 營業時間：11:00~01:00
- 官網：https://www.lao-jing.com/
- FB：老井極上燒肉
▼店內裝潢簡約時尚，內部明亮寬敞，
設有4~6人的座位，
聚餐、約的、慶生都合適，
用餐時間人潮滿滿，建議要提早訂位！
【老井極上燒肉 菜單】
提供和牛、美國牛、豬肉…等雙人、三人套餐，
也有單點的品項可加點，
✔️餐點需加收10％服務費。
▶️ (老井極上燒肉 菜單)
我們今日5人用餐，點了：
- 老井套餐＄5490/3人
- 極品安格斯牛小排＄2590/雙人
套餐內含：肉品、沙拉、前餐、海鮮、米食、甜點、飲品
▼雞湯(免費供應)
嚴選優質老母雞，經由8小時慢火熬煮，
並加入大量蔬果與主廚秘方多次調配，
喝起來清爽滑順且帶點甘甜。
▼和風沙拉
多樣新鮮生菜搭配和風醬汁，
吃起來清爽開胃！
▼前餐
一口的份量，味道還ok！
- 干貝壽司
- 鮭魚炙壽司
- 櫻花蝦鮭魚卷
▼白桃醋冰沙 (可續)
提供三種沾醬，可搭配餐點食用。
- 烤肉醬
- 檸檬汁
- 昆布鹽
▼有提供免費小菜(可續)，
可搭配燒肉，但泡菜不能續。
▼接下來，準備開吃囉！
▼紐西蘭牛舌佐洋蔥丁
烤後的薄片牛舌，加上洋蔥丁，
吃起來水嫩又帶點甜感。
▼安格斯厚切牛
烤至七分的熟度，吃起來軟嫩多汁，
搭配剝皮辣椒絲，多了微辣的口感，更是有味！
▼井緻安格斯牛
已醃漬調味過，吃起來軟中帶有肉的嚼感。
▼安格斯手切牛小排
7分熟度的牛小排，油嫩中帶有肉的咬感，
沾點昆布鹽提味，或搭配生菜就好吃。
▼玫瑰牛 ＄112(加購)
我們今日用餐，巧遇加價購活動，
當然要點一份來試試！
▼烤後的玫瑰牛，肉質細嫩Q彈，口感還不錯！
▼老井認真1cm厚切牛舌
烤後的厚切的牛舌，軟中帶脆，
只要沾點昆布鹽提味就好吃！
▼日本A5和牛鯉魚管櫛瓜
單面燒烤至3分熟後放上櫛瓜吸收肉汁後，
口感吃起來很有層次。
接下來，最讓人期待的和牛出場囉！
服務人員也會幫忙代烤，
讓我們品嚐最合適的熟度。
- 日本和牛雪花磚
- 日本和牛腰瘦姬
- 日本A5雪花和牛片面燒
▼日本和牛雪花磚
這部位有滿滿的油花，
烤後吃起來很油嫩，大家都喜歡。
▼日本和牛腰瘦姬
這是靠近背部的後腹肉，
吃起來很嫩不油，有點像菲力的口感。
▼椒鹽雞腿肉
吃起來軟嫩不柴，帶有濃郁的椒鹽味，
完全不用再沾醬。
▼薄切松阪豚
醃漬過的松阪豬，烤至焦香就有最佳口感，
吃起來軟中帶脆且有味，
搭配泡菜更合拍！
▼蒜蓉蝦石鍋釜飯＄128
這是加價升級的品項！
送上桌後，服務人員會幫忙拌勻分裝，
吃起來帶有蒜蓉及胡椒的香氣，
蝦味濃郁，味道還OK！
▼主廚精選湯
這是點選和牛套餐附的湯品！
今日提供的是蘿蔔牛腩湯，
搭配燒肉，喝起來清爽不膩口。
▼草蝦、紋甲花枝、生食級大干貝
▼生食級大干貝、精品蛤鮑盅
▼霸氣的將海鮮全部放入烤網中，
這畫面整個就是爽！
海鮮吃起來味道都不錯，
只是份量有點少，有點吃不過癮啊~
▼店家還貼心的提供剝蝦服務，
讓吃蝦更方便且不沾手！
▼井緻烤布蕾
上面的焦糖脆口，布丁體綿密，
口感吃起來還不錯！
▼塔拉朵冰淇淋
有兩種口味的冰淇淋可選擇，
吃完燒肉，用清涼的冰淇淋做為甜點，
也是很好的選項！
當月壽星，贈送「畫盤甜點」，超可愛！
【100％鳳梨柳橙蔬果汁、紅茶】
最後，喝杯飲料，結束這飽足的一餐！
▼老井燒肉昆布鹽＄109
喜歡老井昆布鹽的朋友，
也可以買一罐回家，
繼續享用老井獨家的好味道！
▼店內有提供免費按摩的服務，
想放鬆的朋友可排隊來體驗！
《蛋寶543》
這一次特別來到新竹竹北，
品嚐朋友推薦的燒肉店
【老井極上燒肉】(竹北店)
整體的用餐感覺還OK！
套餐餐點豐富多樣，品質也不差，
價位跟台北比起來也還算合理，
來這裡約會、聚餐、慶生…等都合適，
難怪用餐時間滿是人潮啊~
喜歡燒肉的朋友，可以來試試，
只是一定要提早先訂位，才無需久候！
推薦給大家~
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