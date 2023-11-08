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【宜蘭縣頭城鎮】大溪漁港美食推薦『大溪秀梅現撈海鮮』✖安康魚二吃 ✖代客料理✖平價餐廳推薦~

2023-11-08 17:02:30 茜的美食記 人氣：102
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窩客好文

茜的美食記

發表篇數：521篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 頭城鎮

造訪商家：大溪秀梅現撈海鮮
place宜蘭縣頭城鎮濱海路五段412號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大溪漁港觀光魚貨直銷賣場」裡頭有著很多海鮮餐廳、海鮮小吃,買好海鮮想找代客料理,或是直接跟店家點餐都可以,我記得上次去大溪漁港是一年前,這天突然想到自己好久來大溪漁港買海鮮及吃海產,馬上從三重一路開往頭城鎮大溪漁港,抵達時約中午時段,沒什麼人通往美食區還圍著施工布條,看公告海產美食街在整修.....ˉ那就隨便找一間餐廳吃個午餐再去逛魚市,遠遠就看到有一間餐廳拿著菜單在招攬客人,那就選秀梅海產店吧~

 

冷藏冰櫃中有各式海鮮,蠻多人都看這裡的食材點菜

 

水族箱的海鮮則都是活體,有龍蝦🦞及螃蟹🦀

用餐空間 以大圓桌為主,如果人多會併桌用餐

菜單

這是今天點的三菜一湯..是不是覺得我點很少,因怕等要逛魚市場所以不想吃太飽

櫻花蝦炒飯$120元

 

櫻花蝦炒飯還蠻大一盤,炒飯味道還不錯,只不過櫻花蝦殼好硬,咀嚼後要吞下肚子喉嚨會覺得卡卡~

炒海瓜子$150元

炒海瓜子調味還不錯,只不過肉質感覺沒有到飽滿 Q彈~

  安康魚二吃$450元

安康魚二吃是老闆娘強力推薦,這份是三杯安康魚

嚐了一口安康魚,發現肉質怎麼水水的...三杯調味也是很香,就是肉質吃起來不紮實,很像魚肉冰過久的感覺~ 

 安康魚湯

安康魚湯湯頭是屬於清淡,魚肉蠻細緻跟剛三杯肉質就有差,因為煮薑絲所以肉質肯定要新鮮不然會有腥味~

整體來說:味道還算不錯,價格也算蠻平實,推薦給大家參考~

大溪秀梅現撈海鮮

地址:頭城鎮濱海路五段412號

電話:0985-481927

官方臉書:點我

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