最近試用了這台CP值超高冷暖扇，BOSO負離子淨化冷暖扇是一台可以從夏天一直用到冬天的機器，它結合了涼扇、暖風、空氣淨化的功能，是一台可以直接抵三台用的家庭必備電器，她有個可愛的小名【靚旋風】，現在小家庭空間都不大，能夠有這種一台多功能的機器，可以說是最方便不過了，而且這種沒有扇葉的冷暖扇，對於家裡有小小孩、寵物的家庭最適合不過了，不用擔心孩子會傷到手、吸入灰塵，也不用像傳統風扇要定期清潔葉片，冬天就快來臨，先把溫暖備起來!嘖嘖募集優惠價

BOSO負離子淨化冷暖扇.靚旋風

BOSO負離子淨化冷暖扇重量只有3.8KG，尺寸是24.5X24.5X97CM，是不佔空間的機型，它很適合擺在家裡各個角落，最棒的是它有冷風、暖風、負離子淨化功能，一機可以三用，一年四季都可以使用，不需要夏天換電扇，冬天換暖器，也不需要特別清洗，真的相當方便

Tiss喜歡這種沒有葉片的設計，小孩常常會不小心被葉片割傷，少了葉片，安全性就更高。再加上它有過熱斷電機制與傾倒自動停止並出現警示音提醒，每個細節都為全家人的安全護航，像Tiss家裡也有養貓，不論是小孩還是毛小孩，都能在家安心玩樂。

BOSO負離子淨化冷暖扇開箱影片

BOSO負離子淨化冷暖扇操作方式

BOSO負離子淨化冷暖扇操作方式很容易，面板上面按下電源鍵之後可以直接選擇涼氣或暖風，涼氣、暖風都有三段式風速，Tiss覺得它的風量不是很大的那種，不會像循環扇那麼吵，吹出來是很柔和的風，直接對著吹也不會不舒服，蠻適合晚上放在房間裡面吹，聲音也不會太吵

涼氣是F，暖風就是H，會顯示三種風速H1、H2、H3

BOSO負離子淨化冷暖扇有附遙控器，操作也相當方便，可以選擇擺頭、風速、溫度的設定

暖風模式可以設定溫度，最低可以設定到25度，最高可以設定到35度

BOSO負離子淨化冷暖扇瞬熱的速度相當快，是一切下去馬上就感受到有熱風吹來，絕對是寒流來的時候必備的神隊友

BOSO負離子淨化冷暖扇定時功能

不僅如此，BOSO負離子淨化冷暖扇還有定時的功能，如果晚上睡覺擔心吹太久會太熱或太冷，也可以設定時間關機，最長可以設定15個小時，像Tiss常常覺得一般暖氣吹太久會喉嚨乾乾的，建議可以睡覺時設定個2-3小時就關機，吹起來最舒服

Tiss最近實測，晚上睡覺的時候搭配冷風一起吹，覺得冷或覺得熱隨時用遙控器調整，BOSO負離子淨化冷暖扇在房間內的循環效果很好，很快整間就會涼起來，重點是它有負離子淨化空氣的功能，讓我們睡覺的時候不僅有舒服的氣溫，也有良好的空氣品質，讓我們睡得更安穩，負離子能達成淨化空氣的循環，而且這台完全不需要耗材，也節省更多預算

BOSO負離子淨化冷暖扇底盤只有0.06平方公尺，完全不佔空間，像Tiss房間內還有擺一台除濕機，除濕機旁邊只有一個小小的空間，擺在這也完全沒問題

BOSO負離子淨化冷暖扇使用了幾天下來覺得真的是一台非常方便的機型，而且它完全不需要收起來，一年四季都能用，再加上一機抵三機，CP值也超高，不用換耗材也真的深得我心

如果想找一台方便、好用、好收納、好清理的冷暖扇，BOSO負離子淨化冷暖扇真的是首選推薦，一定要趁嘖嘖募集有優惠的期間買起來!嘖嘖募集優惠價