圍事小哥,桃園中壢美食,中壢興仁美食,中壢油飯,中壢蚵仔煎,香菇雞湯,麻油蛋

我超愛吃油飯！但是卻很少吃到我個人喜愛的油飯……很多店家都說自己的油飯不用加醬就很好吃，但吃起來總是淡而無味啊…

ＢＵＴ！朋友這次推薦的這家炊ㄚ炊手作油飯真的太合我的口味了！淡雅的麻油香，入口滋味濃郁夠味，一吃我就被可愛的老闆娘圈粉了！啊不對是被老闆娘的油飯吸引了啦～再加上一顆半熟的麻油鴨蛋更是美味呢。

034350377

桃園市中壢區榮安一街151號 請點我開始炊ㄚ炊手作油飯導航

營業時間：上午11:00-售完為止，下午17:00-售完為止，試營運期間暫定週一週二週三公休！若有臨時營業時間變動請依店家公告為準。

停車資訊：開車來可以停到興仁公園親子收費停車場，走過來大約三分鐘就到了。

店內環境

下午五點開賣我們五點十分到就排隊排成這樣是怎麼回事？？喔喔喔，開幕試營運全面八折啦～難怪這麼多人。不過聽朋友說已經一段時間了，還有這麼多人驅之若騖也代表著店裡的東西是真的很好吃吧？（期待

門口也有餐點品項可以先看，主打當然是手作油飯～也有賣素食的呢！不過我很好奇那個全部煎，猜想應該是蚵仔+蝦子的綜合煎吧？而且天氣變冷了，來碗雞湯好像也很棒？

進門往右會看到店裡食材的來源說明，還附帶一段很逗趣的門聯呢～然後這裡也是餐具以及醬料的自助區喔。

怕忘記所以先跟同學說啊，重點來了！有沒有敢吃辣的同學舉個手啊？好的前面這位姓花的女同學就交給妳來試試店裡的招牌辣椒！用朝天椒混合特殊比例的其他辣椒以及辣油自己炒出來的辣椒醬非常好吃～朋友大推薦一定要加在油飯裡喔～

店裡座位不算多，四張桌子加上牆邊的座位大約可以容納近二十個客人，但我很喜歡牆面上的一些小佈置。

很喜歡牆上這句標語，沒錯！吃好喝好長生不老！！！人活著就是得吃嘛～那當然得吃好一點喝好一點囉～（姆指

最後面還有販賣部？我是跑到哪裡的福利社了是嗎？喔喔～底下有個大冰櫃啦，原來店家也有在賣一些冷凍的食材呢～同學們覺得划算的話可以買回去試試。

我個人倒是對那個餐包很有興趣呢。

菜單品項

油飯有分大中小，女孩子的話吃小碗應該就夠了，像我的話其實中碗就很夠了！（圍事減肥中！

麻藥蛋：25元

麻油藥膳蛋簡稱麻藥蛋！而且在點餐的時候老闆娘還會問要鴨蛋還是鳥蛋？當然各來一份試試啦～

這是鳥蛋，不過用的是韓國的麻油所以吃起來比較沒有傳統麻油的氣味，反而有點像是吃冷滷的感覺！配上淡淡的韓式醬汁真的很好吃。

這是剛煎好的麻油鴨蛋，淡淡的麻油香氣以及半熟的香濃蛋黃一直在呼喚我啊，等油飯上桌我要把蛋放在油飯上，然後把蛋黃戳破！！！！光想就很邪惡啊～（口水

松阪豬油飯（中）：110元

超讓人懷念的淡雅麻油香氣太療癒了！顆顆油亮飽滿的糯米飯看了就讓人食指大動，而且油飯裡還有薑絲以及香菇呢！再加上厚實口感爽脆的松阪豬肉，這組合也太讓人滿意了吧？重點是油飯真的好好吃～真正的不用加甜辣醬就很有味道呢～（雙姆指

再來就是把麻油蛋放上去啦～～～

完美！連我自己看了就覺得好邪惡啊～但是特別香濃的鴨蛋黃再配上油飯堪稱絕配啊………這碗油飯我給滿分！（舉牌

蚵煎：75元

這裡的煎類用的粉漿調得很好，外圍煎得很脆然後料的部份厚實軟Q，份量算挺大的～

蚵仔很香也很新鮮～醬的部份不會太鹹非常好吃！加點辣椒就更棒了。

香菇雞湯：100元

看菜單上寫是星期一三五賣香菇雞湯，二四六則是剝皮辣椒雞湯～那星期天就看老闆娘煮什麼湯喝什麼湯吧？今天喝的是香菇雞湯唷！

這樣一大碗100元我是真的覺得不貴，重點是湯非常好喝！有點像我老媽以前煮給我喝的雞湯香氣呢～

雖然才開幕沒多久，但我真的迷上這裡的手作油飯了！下回要等偶數日的時候去喝喝剝皮雞湯呢。

大家都這麼用心看到最後了，有空的到圍事的臉書粉專按個讚追個蹤什麼的吧～謝啦！

店家/景點資訊

店家名稱：炊ㄚ炊手作油飯

所在地址：臺灣桃園市中壢區榮安一街151號

營業時間：日 四 五 六 上午11:00-售完-下午17:00-售完

店家電話：

按讚加入粉絲團

延伸閱讀