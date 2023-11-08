秋冬就是吃螃蟹季節，推薦給海鮮螃蟹控必吃

最超值吃螃蟹、鱈場蟹、海鮮大餐就一定要到 金三益健康茶飲

2018年創立到現在，平常隨時都可以來吃痛風海鮮鍋燒

季節性都會推出時令最新鮮的海鮮鍋燒美食，這次來要吃 鱈場蟹大餐（帝王蟹）

高雄鱈場蟹最超值吃法就到金三益，推薦~

可以吃到基本款的鍋燒、海鮮鍋燒，還有乾拌鮮味海鮮

像是胡椒蝦、胡椒鳳螺都可以單點來分享吃

金三益健康茶飲 鳳山青年店

位置：高雄市鳳山區青年路二段62號

營業時間：10：30～20：30（下午持續營業）

電話： 07 710 0610

線上菜單：VIEW

粉絲團：Facebook

金三益健康茶飲 鳳山青年店，鳳山青年店就在 高雄市立青年國民中學對面

附近很多上班族、政府機關人員，平常日中午都會客滿

1.2樓都有位置，耐心等待～多人可先預約唷！

吃海鮮鍋燒就會想到金三益，平價好吃不傷荷包

可以簡單吃、可以澎派吃，連老爸最愛的螃蟹鍋燒都吃過好幾次（很爆料）

不用跑海港，不用跑海產餐廳，最鮮美味又平價推薦

鍋燒美食都是現點製作，人潮多時要稍微等候

餐廳內都有舒適冷氣，跟家人朋友哈啦聊天等待餐點

清香金萱超好喝，每次來都要點

無糖就很回甘解渴，會帶有金萱乳香，很解膩解渴

甘蔗青帶出甘蔗本身的甜味，天然甜味滋潤茶香，也很好吃

金三益早期是飲料起家，所以很多熟客也是回持續購買飲料唷～

高達50多種以上的飲料品項可選

秋冬就是吃螃蟹的季節，不僅可以吃到肥美螃蟹，最霸氣的鱈場蟹鮮味餐點來了！

回流熟客老饕很多，真的都是來吃海鮮的～

金三益都會依據季節推出最新鮮海鮮鍋燒，讓海鮮饕客每次來都能品味到正港鮮味海鮮大餐

海鮮浮誇系美食又來了

連我都覺得很超值阿，超霸氣的帝王蟹大餐！

很多海鮮饕客都暴動了，一端上桌都會哇！哇！哇！（手機先吃，再開動）

蝦兵蟹將鍋燒意麵 $399

可以先從最基本的嘗鮮，不用400元～～鱈場蟹、肥美螃蟹、蝦子、鮑魚直接大滿貫

鍋燒湯頭本身味道比較爽口，主要希望提出海鮮的鮮味

不用過濃的湯頭來掩蓋～讓海鮮可以吃到正港的鮮味！

而且是鮮味品質才敢用爽口湯頭唷！！才能最甜美的海洋鮮味～

鱈場蟹都貼心的切開了，打開來就可以挖出肥美肉質來吃

真的每一塊裡面都有飽滿的蟹肉，正港有夠鮮

讓愛吃海鮮的老爸直呼好甜好好吃

直接帶家人一起到金三益爆吃海鮮！正港鮮～

老爸最愛吃的螃蟹，每次都吃的津津有味，都可以啃食的很乾淨

螃蟹不僅肉細緻，蟹卵爆多，一整尾的螃蟹讓老爸痛快吃

鮑魚帶有軟Q口感，可以重口味可以自取沾醬升級口味

蝦子也很新鮮，光是剝殼就能感受到新鮮度

肉質帶有軟Q脆度，很爽口不擔心吃完口乾舌噪

保有意麵香氣，覺得味道淡雅可以到自助區拿取沾醬、調味粉唷！

我個人都吃比較爽口，這樣吃更加能感受到海鮮的鮮度

霸氣雙蟹鍋燒意麵 $799

鱈場蟹、螃蟹一次滿足，可以點來跟家人朋友分享吃，自己獨享更爽阿！

免去海港、免去海產店，直接烹飪好就能大口開吃海鮮痛風餐

份量真的比想像中多，底下都是滿滿的鱈場蟹

記得先洗手唷！用手直接拿取挖取吃，最霸氣吃法、才能感受到最鮮滋味

吃痛風海鮮就是要用手，不要太優雅啦～

都有貼心的剪開來，打開來就可以用筷子或者湯匙尾端挖取

肉質都很完整，因為新鮮所以很好挖取～

兩隻螃蟹的霸氣用量，真的吃到痛風了？～

現場很多吃螃蟹又吃鱈場蟹，，好猛！

螃蟹都是精心挑選過的，基本上都會有蟹卵，加上秋冬都是螃蟹最肥美季節，來金三益吃最超值又便宜

鱈場蟹鍋燒意麵 $799

直接獨享整晚都是鱈場蟹鍋燒，肉質超肥美，最狂吃法

真的有夠浮誇系鍋燒，每次登場都讓人很讚嘆

蟹腳都已經剪開，只要用手打開就能挖取蟹肉大口享用

新鮮度都能感受到，吃得滿嘴都是蟹肉甜味，好滿足

整個鱈場蟹都掩蓋著意麵，差點都忘了是要來吃鍋燒意麵

平價消費、頂級鮮味海鮮

豪厲害乾拌麵＄199

超級肥美的精力青蚵，一整盤高達15顆用量

我個人很喜歡吃乾拌意麵，會帶有胡椒辛香辣度更加開胃好吃

高達15顆大生蠔，熬煮的時間掌控剛好，不擔心太乾

每一顆生蠔都是新鮮滋味，咬下都爆出鮮味

很肥美香甜好吃，很滑溜順口

可以沾上金桔醬去腥提味，帶出鮮味

可以升級鮭魚卵，另外加價70元即可

多了鮭魚卵的波波鮮味，滋潤大生蠔

都是吃新鮮原味，吃比較重口味可以拌入乾拌麵增加鹹香滋味

保留生蠔本身鮮度唷！

乾拌麵比較夠味，推薦給饕客們

鳳山吃海鮮推薦，個人吃、多人吃都很歡樂

獨享海鮮鍋燒，享受最浮誇痛風海鮮鍋燒美食

金三益健康茶飲 鳳山青年店

位置：高雄市鳳山區青年路二段62號

營業時間：10：30～20：30（下午持續營業）

電話： 07 710 0610

線上菜單：VIEW

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